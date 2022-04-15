Дом на Мадейре

Этот год мы встретили с проектом «Кругосветчики» на желтой лодке, которая 5 дней и 5 ночей болталась в открытом океане. Прежде я не была в таких длинных переходах, когда ты просыпаешься и засыпаешь посреди нигде и единственное, что видишь за бортом, помимо бесконечной воды и фантастических рассветов и закатов, — торчащий вопросительный знак шеи морской черепахи или любопытных дельфинов, которые тебя сопровождают. Остров Мадейра после этих пяти суток в океане без душа и возможности ровно стоять на двух ногах показался раем. Там бы я и хотела поселиться, раз уж на другой планете пока не выходит.