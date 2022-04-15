«Афиша Daily» заглядывает в вишлисты модных инфлюэнсеров и рассказывает, о чем они мечтают и что планируют купить.
Оля Осипова
Автор проекта «Ретроградный Меркурий»
Билет участника одной из миссий Space X
Все чаще я стала просыпаться с желанием поскорее свалить с этой планеты. Может быть, не навсегда, но хотелось бы переждать какое‑то время, пока все это безумие не угомонится. Впрочем, после начнется какое‑нибудь другое сумасшествие, ведь это планета Земля и тут так принято.
Дом на Мадейре
Этот год мы встретили с проектом «Кругосветчики» на желтой лодке, которая 5 дней и 5 ночей болталась в открытом океане. Прежде я не была в таких длинных переходах, когда ты просыпаешься и засыпаешь посреди нигде и единственное, что видишь за бортом, помимо бесконечной воды и фантастических рассветов и закатов, — торчащий вопросительный знак шеи морской черепахи или любопытных дельфинов, которые тебя сопровождают. Остров Мадейра после этих пяти суток в океане без душа и возможности ровно стоять на двух ногах показался раем. Там бы я и хотела поселиться, раз уж на другой планете пока не выходит.
Сумка Prada Metallic Leather Tote Bag
Я родилась и выросла в Узбекистане и свою любовь ко всему блестящему связываю именно с этим. К тому же у моего пса Фрейда страшная любовь к Prada (одна пара туфель прожила у меня около трех часов после покупки, потому что он ее сожрал), так что это нам двоим бы пригодилось.
Автомобиль Volvo 740 1989 года
Я около года назад получила права и все никак не переборю страх перед вождением в Москве. Мне нравится старая Volvo 740 моего года рождения. Вообще, водить автомат не так приятно, как механику. Но если бы я выбирала тачку из новых, это была бы Tesla: она, в отличие от меня, не боится перестраиваться в другой ряд.
Книга «Кодекс Серафини» Луиджи Серафини
Эту странную книжку написал и проиллюстрировал итальянец Луиджи Серафини в конце 70-х. Чувак просто выдумал мир и язык и составил самую отлетевшую в мире энциклопедию. Адские воплощения нормальных вещей. Обожаю это все.
Билет на концерт Radiohead
Всегда мечтала посмотреть вживую на Тома Йорка. Все казалось, что успею доехать до какого‑нибудь фестиваля, но постоянно откладывала на следующий год. Теперь это сделать слегка проблематичнее, и, наверное, можно уже перестать откладывать.
Путешествие на Камчатку с «Силой ветра»
Тоже из отложенного на потом. В прошлом году Фрейд сразу после туфель доел и паспорт, поэтому у меня не получилось увидеть косаток, сопки, медвежьи тропы и вулканы. Но в этом году я точно исправлю ситуацию.
Годовой запас корма для собак из приютов
Честно говоря, мне всегда казалось, что животные чуть лучше людей. Если представить счастливую Россию будущего, я бы в ней была министром собачек и постаралась бы сделать все, чтобы им было весело, тепло и сыто. Ну а пока этим занимаются приюты и фонды, я топлю за то, чтобы помогать им.
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