Продолжаем рассказывать о брендах, которые нам нравятся. На очереди — китайские обувные классики Warrior Shanghai. С недавних пор их кеды можно в московском магазине NUW, и это отличный повод узнать о бренде побольше.

© Warrior

Сначала была фабрика

Все началось в 1927 году в шанхайском районе ​​Янпу, где появилась национальная фабрика по производству резины. В 1932 году на ее базе открылась Shanghai Warrior Shoes Co. Ltd. — китайская компания, специализирующаяся на спортивной обуви по доступной цене. То, что изначально расценивалось как побочное производство национальной фабрики, со временем стало перерастать в нечто большее. Уже после основания КНР в 1949 году Warrior начала снабжать обувью профессиональных спортсменов национальных сборных Китая разных возрастов — сначала баскетбольных, затем волейбольных. Именно с них началось становление спортивной истории Warrior.

© Warrior

Кеды для всех

Настоящий бум, который перевел кеды Warrior в разряд культовых, пришелся на вторую половину прошлого столетия. Начиная с 1960-х обувь бренда стала пользоваться большим спросом не только у китайских профессиональных спортсменов, но и среди простого населения.

Как любят говорить представители Warrior, в те времена их кеды носили буквально все — «политики, бизнесмены, богатые и бедные».

В 1970-х, на пике популярности Warrior выпустили одну их главных моделей в своей истории — кеды WB-1. Пара не только стала частью экипировки китайских баскетболистов и гандболистов, но и мгновенно обрела популярность среди городских жителей. Warrior выпускают модель-бестселлер уже более пятидесяти лет и остаются верны ее оригинальному дизайну. А в 1990-х, с появлением в Китае зарубежных брендов и открытием многочисленных обувных фабрик, Warrior начало штормить. Прийти в себя марка смогла только в новом веке. За чередой ребрендингов и сменами управленческих структур последовала стабильность, которой так не хватало бренду. Уже в 2010-х Warrior сосредоточился на базовых, проверенных временем силуэтах.

© Warrior

Что покупать

Warrior — это беспроигрышная альтернатива для тех, кто уже подыскивает замену ушедшим с российского рынка Converse или просто не хочет носить обувь как у всех. О китайском бренде в России знают немногие, а, следовательно, вероятность увидеть их кеды на случайном прохожем минимальная.

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Все модели отличаются лаконичным винтажным дизайном и без труда впишутся в городской гардероб. Если не говорить о специальных релизах в необычных расцветках или коллаборациях (например, с Obey), то носить кеды Warrior можно примерно со всем. Помимо вышеупомянутой классики WB-1, в арсенале китайского бренда есть еще два заслуживающих внимания силуэта — Dime и Ace. Именно их вариации сейчас можно найти в столичном магазине NUW.