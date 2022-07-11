Мультибрендовому магазину мужской одежды NUW всего два года, но он уже прочно занял свое место на модной карте Москвы. Автор «Афиши Daily» посетил пространство и поговорил с его основателями Сергеем и Владиславом о концепции, работе в текущей реальности, мужской моде в России и новом арт-проекте прямо внутри магазина.

— Вы позиционируете себя как концепт-стор. Что вкладываете в это понятие? Почему не просто мультибренд? Сергей: На самом деле изначально мы так себя не позиционировали, оно получается само по себе, как мне кажется. Наш интерьер, наполнение — это что‑то необычное, новое. Как таковой концепции у нас нет. Просто хорошая одежда и приятное место для того, чтобы хотелось сюда вернуться. Владислав: Мы не позиционируем себя как концепт-стор, просто делаем то, что нам нравится. — На фоне других российских мультибрендовых магазинов вы со своей любовью к пиву, тусовкам и матом в соцсетях выглядите авангардно. Это происходит органично или умышленно, чтобы отстроиться от конкурентов? Сергей: Скорее это всегда было органично. Сейчас у нас более сдержанный контент, это связано с тем, что происходит. Не сильно весело сейчас вокруг . Но все, что было до этого, происходило органично, специально ничего не придумывали. Есть идея — все, поперли. — До NUW на этом месте был магазин My Casual Shop с куда более узкой casual-тематикой, в которой увлечение футболом находится на первом месте. Чем было вызвано решение провести ребрендинг? Какое место в вашей работе сейчас занимает футбол? Сергей: Концепция NUW нам намного ближе. Честно говоря, мы сами не футбольные фанаты и никогда ими не были. Так получилось, что мы купили My Casual Shop у предыдущего владельца, и его концепция с нашим движением вперед не соединилась. Как нам показалось, это уже не имело актуальности, и нужно было делать что‑то новое и более интересное. После покупки My Casual Shop оставался в прежнем виде около года. Наша деятельность всегда была больше связана с одеждой, чем, к примеру, с субкультурами и футбольным фанатизмом. Владислав: Если раньше у нас были бренды кежуал-тематики, то потом мы немного пересмотрели бренд-лист, и так появились, например, японские марки, много азиатской эстетики. Это уже не совсем совпадало с прежним направлением магазина, поэтому решили поменять все кардинально.

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— Прошло два года с открытия NUW. Сформировался ли у вас пул постоянных покупателей? Пришлось ли заново его создавать после My Casual Shop? Как изменился ваш клиент? Сергей: Наша концепция заключается в том, чтобы каждый человек любого возраста, любого вероисповедания мог что‑то здесь купить и чтобы ему было приятно здесь находиться. Владислав: Часть постоянных клиентов у нас осталась еще от My Casual Shop. Понятно, что с начала проекта NUW появилась новая аудитория просто потому, что возникло много новых брендов разных сегментов — в том числе молодежных. Если раньше к нам приходили в основном взрослые покупатели, то сейчас это могут быть люди от 20 и до 50 лет. А «старые» постоянные клиенты, которые любили, например, C.P. Company и более кежуальные бренды, со временем перешли на что‑то более новое и интересное — скажем, Carhatt или OBEY. — Что изменилось в шопинге покупателей за последние четыре месяца? А в работе магазина? Владислав: Первый месяц было сложно, потому что поток был меньше: думаю, это было связано со страхом людей и непониманием, что делать с деньгами. Но с течением времени все выровнялось и вернулось на прежний уровень. Помимо этого, у нас появились российские бренды, которые теперь стали еще больше интересны клиентам. Это, пожалуй, самое заметное изменение. Сергей: Ввиду последних событий отвалилось немного поставщиков. Мы продолжаем с ними общаться чисто в человеческом плане.

Наши бизнес-партнеры хотят с нами работать, но не могут себе этого позволить по политическим и этическим причинам.

Если честно, мы не до конца это понимаем, мы ведь занимаемся модой, а не ****** (спецоперацией. — Прим. ред.). Может быть, нам просто нужно попасть в их среду, чтобы все понять. Особенно изменилось отношение со стороны англичан и японцев . Такая легкая дискриминация появилась, но мы верим, что они передумают и вернутся. Владислав: Я думаю, что в любом случае наша работа — искать что‑то новое, и мы обязательно найдем альтернативы тем брендам, которые на данный момент отскочили. Что касается выручки, то сейчас она на том же уровне, что и прежде. — Будете и дальше увеличивать количество локальных марок в ассортименте? Владислав: Точно планируем мониторить российский рынок, и если что‑то понравится, обязательно привезем это в магазин. Сергей: Многие молодые бренды пишут нам сами, что говорит о доверии и интересе с их стороны к нашему проекту. Но мы точно не будем отходить от основной концепции NUW — привозить самые актуальные и нетривиальные бренды со всего мира.

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— Что думаете о мужской моде в России? Нет ощущения, что она существует, как это принято говорить, в пределах Садового кольца? Владислав: Конечно, все модные тенденции доходят до Москвы гораздо быстрее, нежели до других регионов, потому что здесь, наверное, самые серьезные концепт-сторы. В других городах тоже есть хорошие магазины, но Москва более ими насыщена. Можно сказать, что московский потребитель в какой‑то степени этим избалован. Но мы мониторим рынок и замечаем, что сейчас много где по стране открываются свои концепт-сторы. Сергей: У нас есть заказы со всей России, но, конечно, основные продажи все еще в Москве. Хотелось бы больше покупок из регионов. Мы над этим работаем и хотим, чтобы интересующиеся модой люди из разных уголков страны узнавали от нас что‑то новое. — Трендсеттеры уже несколько лет хоронят стритвир. Но молодые люди в тренчах, рубашках или ботинках — все еще большая редкость, даже в Москве. Кажется, кроссовки и толстовки неистребимы. Как думаете, стритвир умрет или он вечен? А мужчины начнут когда‑нибудь одеваться более формально? Сергей: Я думаю, что стритвир вечен, потому что это удобно и порой бюджетно. К тому же он постоянно трансформируется и расширяется, вбирает в себя все больше других стилей, благодаря чему получается какой‑то фьюжен из самых разных направлений. Сейчас я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы стритвир умер или хотя бы стал менее популярен. А то, что люди перестанут носить кроссовки, я вообще представить не могу. Мы тут думали, что оверсайз со временем исчезнет, но нет, даже он никуда не собирается уходить. А формальные элементы гардероба уже начали прочно ассоциироваться с офисами, банками и прочими атрибутами рутины. Это душная одежда, которая будто бы сковывает людей . А тот же стритвир, наоборот, дает больше свободы и вариантов выбора. Владислав: То, что удобно, не уйдет из моды. Что касается более формальной одежды, то, например, классические рубашки, я считаю, люди по собственной воле носить не станут. Кто захочет надеть ее на прогулку в современном мире? Есть куда более комфортные элементы гардероба, которые не сковывают и при этом выглядят индивидуально и разнообразно.

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— Есть ли будущее у российской индустрии моды? Какое? Сергей: Я думаю, что в глобальном направлении положительных сдвигов ожидать не стоит. Но на локальном рынке будут появляться новые имена. Из‑за конкуренции все будет развиваться. Уже сейчас появился ряд ярких и перспективных имен — из нашего бренд-листа мы бы выделили Siniy Vsadnik. Ребята уделяют большое внимание деталям, экспериментируют с окрашиванием. — Расскажите про свой новый проект — галерею Kabine, которую вы запустили прямо в пространстве NUW. Владислав: NUW всегда был тесно связан с творчеством и современным искусством. Даже если пройтись по магазину, можно увидеть, что среди элементов оформления — работы художников. Например, на втором этаже есть граффити CAPTEK’а, с ним мы даже делали целую рекламную кампанию. Cozek делал нам оформление спичками на потолке — поджигал, как это раньше делали в подъездах. Kabine сделал наш коллега Саша Мел. У него появилась идея создать пространство, в котором мы будем представлять прикольных андеграундных художников. А название такое, потому что раньше в том месте была кабинка — уборная. В планах у нас поработать еще с несколькими художниками, но пока мы бы не хотели разглашать их имена. Сергей: Еще мы скоро расширим ассортимент магазина и добавим на сайт раздел с артами. Это будет возможностью для молодых художников развиваться и что‑то получать за свои работы.