Пружистые укладки супермоделей 90-х повсюду. Они мелькают на страницах инфлюэнсерш, в профилях салонов красоты, на красных дорожках и среди ленты тиктока. Непрекращающаяся ностальгия по модным 90-м удачно наложилась на всеобщую любовь к объемным укладкам. К тому же большинство трендовых многоступенчатых стрижек (кстати, из той же эпохи) хорошо смотрятся исключительно с соответствующим стайлингом.

Для повторения такой укладки понадобится время, немного терпения и подходящие инструменты.