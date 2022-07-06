Научиться сочетать методы «по-старинке» с актуальными девайсами.
Пружистые укладки супермоделей 90-х повсюду. Они мелькают на страницах инфлюэнсерш, в профилях салонов красоты, на красных дорожках и среди ленты тиктока. Непрекращающаяся ностальгия по модным 90-м удачно наложилась на всеобщую любовь к объемным укладкам. К тому же большинство трендовых многоступенчатых стрижек (кстати, из той же эпохи) хорошо смотрятся исключительно с соответствующим стайлингом.
Для повторения такой укладки понадобится время, немного терпения и подходящие инструменты.
- Помойте голову и подсушите ее феном. Пышную укладку, как и любую другую, лучше всего начинать делать на чистых и слегка влажных, но не мокрых волосах.
- На всю длину волос нанесите термозащитное средство — оно поможет волосам стойко пережить воздействие горячего воздуха. Чтобы укладка была пышной и держалась дольше, можно использовать специальные спреи для прикорневого объема.
- Разделите волосы на секции. Стилисты по волосам советуют провести воображаемый поперечный пробор от косточки за ухом.
- Главный секрет укладок — грамотное расположение расчески и фена. Если вы не профессионал и делаете укладку самому себе, приноровиться работать одновременно двумя инструментами достаточно сложно. Поэтому главный девайс для домашней пышной укладки — фен-щетка, который сочетает в себе возможность продува всей пряди и закручивание.
- Несколько раз пройдитесь щеткой вдоль пряди подкручивающими движениями, а в финале максимально закрутите локон и задержитесь феном на минуту (лучше выбрать щадящую температуру).
- Закрепите локон на бигуди. Для аутентичных волн в духе 90-х лучше выбирать бигуди большого диаметра — от 40 мм. Двигайтесь не внутрь укладки, а крутите прядь снаружи.
- Челку лучше не разделять по пробору, а закрутить именно так, как показывали в фильмах — на одно бигуди по центру.
- Чтобы укладка закрепилась, бигуди должны оставаться на голове как можно дольше — некоторые любители подобной прически даже спят в бигудях. Но если у вас нет нескольких часов перед выходом, выждите 30 минут, распушите волосы пальцами и закрепите укладку средством для сильной, но подвижной фиксации.
Термощетка для мгновенного придания объема волосам GHD rise, 23 370 р.
Стайлер-щетка Hot Tools Professional Black Gold Volumiser, 12 290 р.
Фен-щетка для волос Revlon, 5999 р.
Спрей для прикорневого объема evo root canal, 2450 р.
Шелковые «бигуди» Assoro, 3290 р.
Спрей для волос сильной фиксации Sachajuan, 3500 р.
Бигуди Eurostil, 499 р.