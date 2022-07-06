Научиться сочетать методы «по-старинке» с актуальными девайсами.

Пружистые укладки супермоделей 90-х повсюду. Они мелькают на страницах инфлюэнсерш, в профилях салонов красоты, на красных дорожках и среди ленты тиктока. Непрекращающаяся ностальгия по модным 90-м удачно наложилась на всеобщую любовь к объемным укладкам. К тому же большинство трендовых многоступенчатых стрижек (кстати, из той же эпохи) хорошо смотрятся исключительно с соответствующим стайлингом.

Для повторения такой укладки понадобится время, немного терпения и подходящие инструменты.

  1. Помойте голову и подсушите ее феном. Пышную укладку, как и любую другую, лучше всего начинать делать на чистых и слегка влажных, но не мокрых волосах.
  2. На всю длину волос нанесите термозащитное средство — оно поможет волосам стойко пережить воздействие горячего воздуха. Чтобы укладка была пышной и держалась дольше, можно использовать специальные спреи для прикорневого объема.
  3. Разделите волосы на секции. Стилисты по волосам советуют провести воображаемый поперечный пробор от косточки за ухом.
  4. Главный секрет укладок — грамотное расположение расчески и фена. Если вы не профессионал и делаете укладку самому себе, приноровиться работать одновременно двумя инструментами достаточно сложно. Поэтому главный девайс для домашней пышной укладки — фен-щетка, который сочетает в себе возможность продува всей пряди и закручивание.
  5. Несколько раз пройдитесь щеткой вдоль пряди подкручивающими движениями, а в финале максимально закрутите локон и задержитесь феном на минуту (лучше выбрать щадящую температуру).
  6. Закрепите локон на бигуди. Для аутентичных волн в духе 90-х лучше выбирать бигуди большого диаметра — от 40 мм. Двигайтесь не внутрь укладки, а крутите прядь снаружи.
  7. Челку лучше не разделять по пробору, а закрутить именно так, как показывали в фильмах — на одно бигуди по центру.
  8. Чтобы укладка закрепилась, бигуди должны оставаться на голове как можно дольше — некоторые любители подобной прически даже спят в бигудях. Но если у вас нет нескольких часов перед выходом, выждите 30 минут, распушите волосы пальцами и закрепите укладку средством для сильной, но подвижной фиксации.

Термощетка для мгновенного придания объема волосам GHD rise, 23 370 р.

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Стайлер-щетка Hot Tools Professional Black Gold Volumiser, 12 290 р.

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Бигуди Eurostil, 499 р.

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