Пользуйтесь кремом с SPF и защищайте голову от солнца — эти два летних правила обезопасят вас во время долгих прогулок на жаре. На примере инфлюэнсеров показываем, какими укладками можно разнообразить образы с кепками, панамами, шляпами и платками.
Платок и волны
Пестрый сатиновый платок на голове — одновременно красивое и уместное дополнение пляжного образа. Даже если отдыхать на побережье вы не планируете, поддержать отпускное настроение можно морской укладкой — так называемыми волнами серфера. Для этого щедро нанесите на кончики спрей с морской солью и выжмите локоны руками.
Продукты
— Спрей с морской солью Davines More Inside, 3140 р.
— Спрей с морской солью Ecooking, 2560 р.
— Спрей с морской солью Indola, 705 р.
Шляпа и косы
Две плотные блестящие косы на пробор и широкополая шляпа — дань одновременно и уходящему тренду на ковбойство и вечно актуальным рокерским образам. Чтобы косы выглядели густыми и крепкими, на волосы стоит нанести разглаживающую маслянистую сыворотку. Она заодно облегчит процесс заплетания.
Продукты
— Флюид для гладкости и блеска Aveda Brilliant, 3360 р.
— Разглаживающий крем для придания блеска волосам Tigi Bed Head After Party, 2042 р.
— Разглаживающая сыворотка для сияния и защиты от влажности L’Oréal Professionnel Serum Serie Expert Liss Unlimited, 1259 р.
Кепка и низкий пучок
Если хвост, выпадающий из застежки на бейсболке, для вас слишком аутентичный вариант в стиле 1990-х, попробуйте заплести волосы в объемный низкий пучок. Чтобы не гадать, поместится прическа под кепку или нет, расчешите волосы назад, наденьте головной убор и только потом соберите жгут. Еще одна симпатичная вариация — классическая коса, кончик которой подняли в хвост.
Продукты
— Шпильки для волос № 1 Hairpin, 3990 р.
— Заколки для волос Invisibobble Waver, 667 р.
— Резинка для волос с крючком Dewal Professional, 255 р.
Панама и хвостики
Инфантильные образы все еще в топе, а вместе с ними и не менее детские прически. Из‑под намеренно дурацкой панамы лучше всего будут выглядывать два торчащих хвостика. Чтобы кончики держали почти острую форму, нанесите на них мусс для фиксации.
Продукты
— Уплотняющий мусс для объема R + Co Rodeo Star, 1770 р.
— Мусс для экстраобъема и суперфиксации L’Oréal Professionnel Tecni.Art, 1068 р.
— Мусс для волос для объема и сильной фиксации Cutrin Muoto, 420 р.
Кепка и косы
Еще один вариант с кепкой и косами — прическа отдыхающей на Бали блогерши. Как и в случае с укладкой серфера, оросите локоны соляным спреем, а после выберите пряди разной толщины и заплетите расслабленные, несимметричные косы. Чтобы на солнце кончики волос не пострадали, можно дополнительно нанести на них защитный спрей.
Продукты
— Солнцезащитное несмываемое молочко для волос Davines SU, 1780 р.
— Cолнцезащитное масло-спрей для тела и волос Clarins Huile-en-Brume Solaire, 2700 р.
— Солнцезащитный спрей для волос Balmain Paris Hair Couture, 4900 р.
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