Пользуйтесь кремом с SPF и защищайте голову от солнца — эти два летних правила обезопасят вас во время долгих прогулок на жаре. На примере инфлюэнсеров показываем, какими укладками можно разнообразить образы с кепками, панамами, шляпами и платками.

Платок и волны

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Пестрый сатиновый платок на голове — одновременно красивое и уместное дополнение пляжного образа. Даже если отдыхать на побережье вы не планируете, поддержать отпускное настроение можно морской укладкой — так называемыми волнами серфера. Для этого щедро нанесите на кончики спрей с морской солью и выжмите локоны руками. Продукты

— Спрей с морской солью Davines More Inside, 3140 р.

— Спрей с морской солью Ecooking, 2560 р.

— Спрей с морской солью Indola, 705 р.

Шляпа и косы

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Две плотные блестящие косы на пробор и широкополая шляпа — дань одновременно и уходящему тренду на ковбойство и вечно актуальным рокерским образам. Чтобы косы выглядели густыми и крепкими, на волосы стоит нанести разглаживающую маслянистую сыворотку. Она заодно облегчит процесс заплетания. Продукты

— Флюид для гладкости и блеска Aveda Brilliant, 3360 р.

— Разглаживающий крем для придания блеска волосам Tigi Bed Head After Party, 2042 р.

— Разглаживающая сыворотка для сияния и защиты от влажности L’Oréal Professionnel Serum Serie Expert Liss Unlimited, 1259 р.

Кепка и низкий пучок

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Если хвост, выпадающий из застежки на бейсболке, для вас слишком аутентичный вариант в стиле 1990-х, попробуйте заплести волосы в объемный низкий пучок. Чтобы не гадать, поместится прическа под кепку или нет, расчешите волосы назад, наденьте головной убор и только потом соберите жгут. Еще одна симпатичная вариация — классическая коса, кончик которой подняли в хвост. Продукты

— Шпильки для волос № 1 Hairpin, 3990 р.

— Заколки для волос Invisibobble Waver, 667 р.

— Резинка для волос с крючком Dewal Professional, 255 р.

Панама и хвостики

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Инфантильные образы все еще в топе, а вместе с ними и не менее детские прически. Из‑под намеренно дурацкой панамы лучше всего будут выглядывать два торчащих хвостика. Чтобы кончики держали почти острую форму, нанесите на них мусс для фиксации. Продукты

— Уплотняющий мусс для объема R + Co Rodeo Star, 1770 р.

— Мусс для экстраобъема и суперфиксации L’Oréal Professionnel Tecni.Art, 1068 р.

— Мусс для волос для объема и сильной фиксации Cutrin Muoto, 420 р.

Кепка и косы

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Еще один вариант с кепкой и косами — прическа отдыхающей на Бали блогерши. Как и в случае с укладкой серфера, оросите локоны соляным спреем, а после выберите пряди разной толщины и заплетите расслабленные, несимметричные косы. Чтобы на солнце кончики волос не пострадали, можно дополнительно нанести на них защитный спрей. Продукты

— Солнцезащитное несмываемое молочко для волос Davines SU, 1780 р.

— Cолнцезащитное масло-спрей для тела и волос Clarins Huile-en-Brume Solaire, 2700 р.

— Солнцезащитный спрей для волос Balmain Paris Hair Couture, 4900 р.

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