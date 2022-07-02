Коллаборация Guess с колумбийским музыкантом J Balvin, платья Yaspis в стиле нулевых и другие новинки.

«Самокат»

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Онлайн-ретейлер запустил продажи собственной линии уходовой косметики. В нее вошли новые гели и баттер, а также пенка для умывания и мицеллярная вода. Все средства содержат натуральные компоненты, не тестировались на животных и относятся к категории веган-косметики. Новая линия представлена в приложении в разделах «Быстро» и «Бьюти». Порядок цен — 329 рублей за мицеллярную воду, 375 рублей за гель для умывания и 499 за пенку для умывания.

Guess x J Balvin

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Вместе с колумбийским музыкантом бренд выпустил новую коллекцию, вдохновленную документальным фильмом артиста «The Boy from Medellin». В рамках мужской линейки бренд представил обновленный дизайн классических моделей Guess Originals: саржевых брюк карго, рубашек из эковискозы и шорт для плавания. Брюки и джинсовые куртки дополнены яркими графическими принтами в тематике коллекции. Женская линейка включает в себя футболки с графикой, топы, купальники и костюмы из денима, топы и платья в технике кроше, а также яркие аксессуары. Цены варьируются от 1600 рублей за носки до 11 700 рублей за знаковую модель куртки в университетском стиле. Коллекция уже доступна в трех магазинах Guess: в ТЦ «Европейский» в Москве, ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге и в ТЦ «Море-молл» в Сочи.

Yaspis

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В коллекцию Sirin, названную в честь сказочной птицы, вошли бамбуковые платья в разных вариациях — мини с открытой спиной и макси с фигурными вырезами на боках и груди. Их дополняют расклешенные брюки, кроп-топ, болеро, мини-юбка и оверсайз-футболка. Посадка изделий из mesh-ткани легко регулируется за счет сборки. Также в новом релизе — ремни из натуральной кожи и замши с металлическими пряжками. Новинки представлены на yaspisbrand.com. Диапазон цен — от 4200 рублей за кроп-топ до 24 800 рублей за платье макси.

Fetiche

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Российский бренд сумок и аксессуаров представил новую коллекцию «Карусель». Новинкой сезона стала модель сумки-корзинки, представленная в двух расцветках: темно-синей и ярко-оранжевой. Также тут есть футляры для наушников, яркие круглые портмоне, футляры для мобильных телефонов и плечевые ремни, которые могут собираться в удобные комбинации. А самым летним аксессуаром новой коллекции стала текстильная сумка-майка в фирменном полосатом принте. Ищите новую коллекцию в онлайн-магазине Fetiche. Диапазон цен — от 8900 рублей за футляр для наушников до 49 900 рублей за сумку-трапецию.

«Паче»

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Пожалуй, главный российский бренд купальников представляет важный тренд лета-2022 — вещи и аксессуары из сетки. На сайте и в магазинах марки представлены платья из сетки, шаль, сетки-топы и сетки, которые можно повязать на бедра. Все в трех цветах — молочном, белом и черном. Диапазон цен — от 3600 рублей за топ до 7900 рублей за платье макси.

To Be Blossom

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Российская марка базовой женской одежды показывает, в чем стоит отправиться на море этим летом. Помимо высококачественного трикотажа, ищите тут свободные рубашки, шорты бермуды, летящие платья, топы под горло, широкие брюки, а также всевозможные платья. Новинки поступили в интернет-магазин To Be Blossom. Диапазон цен — от 4990 рублей за шорты до 15 990 рублей за жакет с накладными карманами.

12 Storeez

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12 Storeez представляет мужскую капсулу на лето. Одной из ключевых моделей дропа стали рубашки, связанные из шероховатой хлопково-льняной нити, в нескольких цветах. Также впервые в мужской линейке появилась обувь — кеды, кроссовки из мягкой кожи в шоколадном и белом цветах и комфортные летние сандалии из фактурной кожи. Найти вещи можно в магазинах и на сайте бренда. Диапазон цен — от 5480 рублей за поло до 9980 рублей за джинсы.