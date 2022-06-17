Если вы не знаете, чем укрывать голову от солнца этим летом (кроме бейсболок), то вдохновение для своих образов можно почерпнуть у блогеров. «Афиша Daily» нашла у инфлюэнсеров еще 4 беспроигрышных решения (но и про очевидное тоже не забыла).

Бейсболка

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Самый распространенный головной убор, который можно найти в коллекциях у каждого второго бренда — от локальных марок и массмаркета до стритвир-пионеров и люксовых гигантов. Сегодня бейсболки носят все и со всем — хоть с футболкой, трениками и кроссовками, хоть с костюмом и лоферами. Учитывая вечный спрос, предложение максимально широкое. Если смотреть на бейсболку как на универсальный аксессуар, то советуем выбирать однотонную модель без громоздкого брендинга.

Кепи

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Можно долго спорить о том, как сериал «Острые козырьки» повлиял на отношение к кепи — положительно или отрицательно. Мы, к слову, склоняемся ко второму. Так или иначе, с этим головным убором связано как минимум два заблуждения. Первое — кепи подразумевает аккомпанемент из более формальной одежды. Это не так, даже модели в характерную клетку при желании можно носить с кроссовками или кедами. Второе заблуждение связано с сезонностью. Да, добротные кепи из твида или шерсти ассоциируются с осенью и зимой, но ведь есть и более легкие материалы, подходящие для лета. Например, лен, бермуда или привычный для бейсболок хлопок.

Панама

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Некогда неотъемлемая часть униформы британских рейверов и завсегдатаев музыкальных фестивалей сегодня считается базовым летним головным убором. Во многом это связано с универсальностью — панамы подходят к большинству форм головы. По своей популярности они уступают разве что бейсболкам, соответственно, выбор всегда огромный. Плюс нельзя игнорировать то, что примерно раз в 5–7 лет эти головные уборы переживают очередной бум и появляются на подиумах во время показов ключевых брендов.

Рыбацкая шляпа

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Рыбацкая шляпа отличается от панам как минимум двумя вещами — более широкими полями и шнурками (или резинкой), которые завязываются на подбородке для фиксации головного убора. По названию аксессуара понятно его происхождение. Однако не рыбалкой единой: во второй половине прошлого века головные уборы с аналогичной конструкцией были частью военной униформы в ряде стран. Интересные милитари-репродукции можно найти у британского бренда Maharishi. А если вам интересны более гражданские варианты, то образцовые рыбацкие шляпы можно найти у некоторых японских брендов (в первую очередь South2 West8) и аутдор-классиков вроде The North Face.

Козырек

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Козырьки появились в нашем поле зрения благодаря спортсменам (бейсболистам, теннисистам, гольфистам), которые в них выступали. А вышли за пределы стадионов и полей благодаря рэперам, которые в конце 90-х — начале нулевых стали носить их в повседневной жизни. Очередной всплеск популярности козырьков был несколько лет назад, когда собственные интерпретации этих головных уборов выпустили Dior, Prada, Moncler, Missoni и другие люксовые марки.