«Облитые» краской кеды, пара в стилистике Y2K, винтажные трейнеры и другие новые кроссовки июня.

Air Jordan 1 Centre Court

Спортивный бренд выпустил новую модель на базе самого популярного номерного силуэта. Особенно выделяется расцветка с красной «лентой».

Цена 10 990 р.
adidas Originals Astir

Еще одна пара в стилистике Y2K. Яркая расцветка, комбинированный верх и нарочито спортивная подошва — все по канонам нулевых.

Цена 11 490 р.
Converse Chuck 70

Американский бренд продолжает экспериментировать с классическим силуэтом Chuck 70. Уже не в первый раз их «облили» краской.

Цена 15 199 р.
Mizuno City Wind

Оказывается, японский бренд хорош не только в вопросах беговой обуви. Вот, например, безупречная пара в теннисном стиле.

Цена 9990 р.
adidas Originals Hamburg

Переиздание архивного силуэта для поклонников винтажных трейнеров.

Цена 11 900 р.
Vans Sk8-Mid Reissue

Образцовые кеды в образцовой расцветке для тех, кому не нравились Old Skool, а Sk8-Hi казались слишком высокими.

Цена 9199 р.
Mizuno Sky Medal Premium

Более бюджетная и не менее интересная альтернатива для поклонников ретрораннеров New Balance.

Цена 12 990 р.
Ecco W Golf Biom H4

Ввиду отсутствия характерных шипов новую практичную пару Ecco можно носить не только во время игры на поле для гольфа, но и в городе.

Цена 31 490 р.
New Balance 2002R

C некоторым опозданием, но до России все-таки добрался релиз Higher Learning. Из четырех расцветок особенно выделяется зеленая.

Цена 23 990 р.
New Balance Fresh Foam More Trail v2

Новая модель для трейлраннинга, которую захочется носить в городской среде.

Цена 20 990 р.
Hoka One One Speedgoat 5

Верх из двойной тянущейся сетки, немыслимо яркая расцветка и технологичная подошва Vibram — Hoka One One, как всегда, на высоте.

Цена 17 400 р.
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