«Облитые» краской кеды, пара в стилистике Y2K, винтажные трейнеры и другие новые кроссовки июня.
Спортивный бренд выпустил новую модель на базе самого популярного номерного силуэта. Особенно выделяется расцветка с красной «лентой».
Еще одна пара в стилистике Y2K. Яркая расцветка, комбинированный верх и нарочито спортивная подошва — все по канонам нулевых.
Американский бренд продолжает экспериментировать с классическим силуэтом Chuck 70. Уже не в первый раз их «облили» краской.
Оказывается, японский бренд хорош не только в вопросах беговой обуви. Вот, например, безупречная пара в теннисном стиле.
Переиздание архивного силуэта для поклонников винтажных трейнеров.
Образцовые кеды в образцовой расцветке для тех, кому не нравились Old Skool, а Sk8-Hi казались слишком высокими.
Более бюджетная и не менее интересная альтернатива для поклонников ретрораннеров New Balance.
Ввиду отсутствия характерных шипов новую практичную пару Ecco можно носить не только во время игры на поле для гольфа, но и в городе.
C некоторым опозданием, но до России все-таки добрался релиз Higher Learning. Из четырех расцветок особенно выделяется зеленая.
Новая модель для трейлраннинга, которую захочется носить в городской среде.
Верх из двойной тянущейся сетки, немыслимо яркая расцветка и технологичная подошва Vibram — Hoka One One, как всегда, на высоте.