Если по возвращении с удаленки вы поняли, что отвыкли от офисных стульев, возможно, стоит озаботиться более эргономичной и полезной для здоровья мебелью. Показываем три новые опции рабочих мест для тех, кто много трудится сидя.

Стул-седло

Стул-седло Smartstool, 16 500 р.

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Стул-седло Gravitonus TinyDuo, 19 200 р.

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Динамический стул-седло Swopper Saddle, 60 160 р.

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Хотя стулья-седла не самый распространенный вариант мебели, вы уже могли видеть их, когда делали маникюр, проходили консультацию у косметолога или долго красили волосы в парикмахерской. Такой вариант стула давно выбирают профессионалы бьюти-услуг, которые почти всегда сидят во время работы, но при этом должны иметь свободу движения.

Основное преимущество стульев-седел в том, что на них тело принимает полустоячее положение. Широко расставленные ноги минимизируют зажимы в области малого таза и паха. Также считается, что при подобном положении происходит укрепление мышц спины и поэтому держать ровную осанку становится проще. К тому же сутулиться просто не получится: согнув спину, вы переместите центр тяжести сильно вперед и потеряете равновесие.

Стол для работы стоя

Пневматический стол Smartstol, 20 300 р.

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Стол Ergostol Optima X, 68 500 р.

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Стендфит «Стоя», 52 200 р.

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Полноценных исследований, которые подтвердили бы существенную пользу для организма работы стоя, нет. Но приверженцы такого подхода выделяют субъективные преимущества. Главное из них — работая стоя, вам легче вести подвижный образ жизни: в конце концов, так вы с легкостью разомнете ноги даже во время рабочего звонка.

Проводить на ногах весь день тоже не стоит. Оптимально — переключаться между сидячей и стоячей работой. Для этого удобно выбрать стол с подъемным механизмом, он может быть как механическим, так и электрическим.

Существует и отдельная разновидность столов для стоячей работы — стендфиты. Это система из подставки для компьютера (обычно ноутбука) и опорная плоскость для спины, которая крепится под углом. За таким рабочим местом вы находитесь в положении полустоя-полулежа.

Коленный стул

Коленный стул Smartstool Balance, 12 200 р.

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Коленный стул Smartstool KM01, 9800 р.

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Коленный стул Varier Thatsit Balans, 56 354 р.

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Еще один тип нестадартной мебели для работы — стулья с опорой на колени. Их существуют две разновидности: со статичными ножками и балансирующей основой, напоминающей кресло-качалку. Преимущества подобного стула схожи с бонусами от сидения на седле: свободный кровоток в области таза, естественная поддержка прямой спины.

Динамические стулья подходят для так называемого активного сидения — вы будете регулярно совершать микродвижения, направленные на поиск баланса, и тем самым стимулировать глубокие мышцы спины.

Увеличивает ли такой стул нагрузку на колени? Создатели конструкции утверждают, что при грамотной настройке под рост никаких неприятных ощущений возникнуть не должно.

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