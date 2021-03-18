При покупке мебели обычно стоит такая же дилемма, как при выборе одежды: взять подешевле в условной IKEA, но как у всех, или доплатить, зато получить интересный айтем. «Афиша Daily» собрала 10 локальных мебельных марок с приемлемым ценником.

Ominimalism

Концепция марки заложена в ее названии: Ominimalism создает минималистичные предметы интерьера. Прямые линии, приглушенная цветовая гамма из черного, серого и белого и понятные материалы — бетон, латунь, хром. Помимо мебельного раздела с консолями, столами, табуретами и обувницами есть еще декор: вазы, подсвечники, подносы и т. д.

Купить Ominimalism Catalog Стоимость Табуреты от 5500 р., столы от 9900 р.

Skog

Skog изготавливает мебель малыми тиражами на собственном производстве в Тюмени. Консоли, тумбы и кресла выполнены из натурального дерева — массива дуба, ясеня, березовой или хвойной фанеры. Некоторые предметы можно приобрести без покраски и покрасить самостоятельно.

Купить Skog Konstruktor Стоимость Стулья и тумбы от 5000 р., столы от 10 000 р., консоли от 11 000 р.

Archpole

Archpole придумали и сделали архитекторы: марка насчитывает около 500 предметов мебели и интерьера с широкой линейкой размеров и отделок. Помимо стульев, консолей, кресел и комодов тут можно найти, к примеру, детскую мебель, а также необычные айтемы вроде манекенов-вешалок и настенных рогов.

Купить archpole.ru Стоимость Табуреты от 3800 р., столы от 7600 р., кресла от 16 000 р.

Yashka & Derevyashka

Марка с веселым названием Yashka & Derevyashka — это семейное производство предметов интерьера из дерева. Сейчас у бренда больше декоративных изделий типа сервировочных досок, тарелок или подносов, но есть и редкие предметы мебели: например, комплект из детского стола и стула, большие ящики для хранения или стеллаж в виде лестницы.

Купить yashkawood.ru Стоимость Ящики от 6500 р., стеллажи от 24 000 р.

Delo Design

Delo — это дизайн-студия, производитель и бренд в одном лице. Марка создает мебель в приятной пастельной палитре со смешными названиями: тут можно найти полубарный стул «Нра», стеллаж «Прост» или модульное кресло «Кек».

Купить delo-design.com Стоимость Стулья и табуреты от 6500 р., столы от 8000 р., стеллажи от 20 000 р.

Чуть дороже:

Alexander Kanygin

Петербургский дизайнер Александр Каныгин создает мебель на грани с артом. Стол на гиперболизированно толстых ножках, разноцветный стул, сложносочиненное кресло — все это идеально впишется в интерьер, похожий на галерею современного искусства.

Купить alexanderkanygin.com Стоимость Стулья от 15 000 р., столы от 20 000 р., консоли от 45 000 р.

Qullar Design

Qullar — бренд родом из Татарстана, который также можно добавить в копилочку «мебель как арт-объект». Марка создает необычные книжные стеллажи с прорезями для книг на полках, кофейные столики из двух частей, которые можно двигать относительно друг друга, цветные консоли для винилового проигрывателя и пластинок и другие интересные предметы мебели.

Купить qullar.ru Стоимость Стулья от 7 500 р., столы от 24 000 р., стеллажи от 25 000 р.

Lick My Brick

Марка специализируется на терраццо — строительном материале родом из Венеции. Он представляет собой кусочки камня, мрамора и стекла, залитые в единое полотно цементом. Все предметы Lick My Brick изготавливаются вручную в Санкт-Петербурге и выпущены ограниченным тиражом. Приятные на ощупь бесшовные блоки весят около 45–55 кг, при этом их легко передвигать без вреда для напольного покрытия благодаря фетровым накладкам.

Купить lickmybrick.com Стоимость Столешницы от 19 000 р., тумбы от 45 000 р., столы от 60 000 р.

Kamorka Workshop

Kamorka Workshop ищет, реставрирует и продает винтажную мебель, а также придумывает новый дизайн для старой мебели, переделывает и перекрашивает ее. Марка выбирает мебель 50–80-х годов прошлого века из Восточной Европы — Чехословакии, Польши, Румынии, ГДР, Венгрии, СССР и др. Направление можно обозначить как mid-century modern — это мебель лаконичного дизайна, с четкими линиями и стройным профилем.

Купить kamorkaworkshop.com Стоимость Стулья от 12 000 р., кресла и тумбы от 30 000 р.

Homerave

Homerave — яркий ответ поднадоевшему скандинавскому минимализму. Если вы тоже устали от сочетания белого с белым в квартире, то вам точно понравятся розовый рабочий стол или алая табуретка в исполнении молодой петербургской марки.

Купить homerave.ru Стоимость Табуретки от 8000 р., столы от 36 000 р., комоды от 56 000 р.