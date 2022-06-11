Свадебная капсула без рюш и белого цвета, бьюти-набор для знакомства на одну ночь и другие новинки.

Playgoer

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Нарядный московский бренд назвал свою летнюю коллекцию «Превращение» в честь известного произведения Франца Кафки. В новом сезоне команда размышляет о том, каково проснуться и оказаться в мире, где все привычное стало инородным, а абсурдное — реальным. Ищите тут связанные крючком топы, петчворк-рубашки с воланами, джинсовый корсет с речным жемчугом, мини-юбку с бантом и всевозможные платья. Также Playgoer впервые выпустил аксессуары — фату с кружевом и кроваво-красный браслет. Часть вещей из коллекции «Превращение» выполнена вручную и будет представлена в ограниченном тираже. Купить вещи можно на сайте марки. Диапазон цен — от 7200 рублей за вязаный топ-бра до 32 000 рублей за платье из льна с буфами, кристаллами и съемными розами ручной работы.

Waves

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В ряду молодых российский марок пополнение. Waves — небольшой бренд из Санкт-Петербурга с собственным производством и экспериментальным цехом. В первую капсулу вошла сдержанная база, дополненная имиджевыми позициями, — жакет-кимоно с шалевым воротником, блуза из полупрозрачного шелка с объемными рукавами, струящаяся юбка миди на подкладке, платье с рукавами-крыльями и боди со съемным воротником. Дебютная коллекция доступна на wavesclo.com. Диапазон цен — от 6900 рублей за боди до 16 000 рублей за шелковую блузу.

Cocoshnik

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Петербургский бренд головных уборов представил летнюю коллекцию с говорящим названием Summertime Madness. В нее вошли соломенные шляпы с декором — нитями, бусинами, патчами и подвесами; две модели из денима — панама и берет; а также цветные кепки с надписями. Коллекция уже доступна на сайте. Диапазон цен — от 5000 рублей за кепку до 21 600 рублей за соломенную шляпу с замшевым шнуром.

Around

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Around запустил свадебную капсулу без рюш и белого цвета. В нее вошли костюмы, жилеты, шорты и всего одно платье. Все — в кремовых, серебристых и светло-желтых оттенках. В противовес рюшам, корсетам и тафте команда Around предлагает простые силуэты и комфортную посадку. Вещи из коллекции можно надеть не только в день свадьбы, но и после него — на любое другое торжество или без особой причины. «Несвадебный» свадебный дроп можно приоберсти на сайте. Диапазон цен — от 4500 рублей за костюмный жилет до 11 900 рублей за жакет.

Windsor’s Soap

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Windsor’s Soap подготовил к месяцу прайда набор ONS, или One-night stand. В нем собрали все необходимое для того, чтобы знакомства на одну ночь проходили максимально комфортно: черная лаковая косметичка вмещает вафельную салфетку, массажное масло, санитайзер, гель для душа, лосьон для тела и парфюм. А если захочется продолжения, можно оставить небольшую открытку с номером, иллюстрацию для которой сделала художница Мария Бойнова. Приобрести набор можно на сайте windsor.care за 5590 рублей.

Shi-Shi

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Локальная марка предлагает встречать лето ярко — в разноцветных топах и платьях-сетках, ярко-желтом костюме с принтом под зебру, ультрамариновых струящихся брюках, платье оттенка фуксии с многочисленными бретелями и травянистом комплекте из миди-юбки и кроп-жакета. Правда, базовые айтемы тут тоже встречаются — к примеру, белоснежный костюм-четверка из пиджака, жилета, брюк и бермуд, футболка с принтом или бежевый тренч. Летняя коллекция доступна на shi-shi.ru. Диапазон цен — от 5000 рублей за майку с хлястами до 23 500 рублей за тренч со съемной отделкой.

New Balance

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Новый релиз американского бренда с небольшим запозданием, но все-таки добрался до России. В него вошли четыре свежие интерпретации набравшей популярности модели 2002r. Комбинированный верх из замши и сетки, технологичная подошва, выверенный до мелочей дизайн — все, за что полюбили силуэт, осталось неизменным. Отличительная особенность релиза — интересные и достаточно практичные цветовые решения. В Higher Learning Pack вошли четыре вариации модели — зеленая, бордовая, серая и розовая. Новый релиз New Balance уже поступил в продажу. Купить кроссовки 2002r можно на официальном сайте спортивного бренда. Цена за любую из четырех пар — 23 990 рублей.

«Олово»

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Московский бренд, переосмысляющий классический милитари-стиль, выпустил новую весенне-летнюю коллекцию. Среди прочего в нее вошли полевые куртки с необычным камуфляжем, джинсовки, окрашенные по технологии Garment Dyed, рубашки-фланки (особенно рекомендуем присмотреться к голубой) и брюки на высокой талии из плотного японского денима. Как и в случае с большинством вещей бренда, вышеупомянутые позиции можно без труда адаптировать практически под любой гардероб. Весенне-летняя коллекция «Олова» уже поступила в продажу. Купить вещи можно на официальном сайте бренда. Цены варьируются от 9900 рублей за рубашку-фланку до 34 000 рублей за джинсовую куртку из японского денима.