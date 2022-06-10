Нужно ли пить два литра воды день? Кофе выводит жидкость из организма? Талая вода — самая полезная? Развенчиваем главные заблуждения о воде.
Расхожая рекомендация, по которой каждый человек должен выпивать 2 литра воды в день, чтобы оставаться здоровым, на самом деле не имеет под собой научных оснований. Классические 8 стаканов не принесут вам особенной пользы, а главный критерий, по которому стоит оценивать уровень потребления жидкости, — чувство жажды.
Сладкие газировки, чай, кофе и даже алкоголь — такой же источник жидкости, как и чистая вода. Исследования показали, что мочегонные свойства этих напитков на самом деле почти не отличаются от характеристик воды.
Нет ни одного научного доказательства того, что вода выводит из организма минералы. На самом деле жидкость отвечает за перенос полезных веществ по всему организму и транспорт к органам, а выводятся из тела только продукты переработки.
Специфические разновидности воды, как правило, маркетинговый ход, а не по-настоящему полезные напитки. Талая вода не отличается от фильтрованной. Пить воду до ионизации, с pH, отличным от нейтрального, — не вредно (мы пьем много кислотных напитков, но в желудке их среда все равно уравновешивается). А насытить воду водородом и вовсе невозможно.
Причем критичный объем не кажется невыполнимым. Почки взрослого человека могут выводить примерно литр жидкости в час, поэтому объем в 3–4 литра за пару часов может оказаться критическим и привести к гипергидратации.