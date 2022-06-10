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Ионизированная, талая и водородная вода не полезнее обычной

Специфические разновидности воды, как правило, маркетинговый ход, а не по-настоящему полезные напитки. Талая вода не отличается от фильтрованной. Пить воду до ионизации, с pH, отличным от нейтрального, — не вредно (мы пьем много кислотных напитков, но в желудке их среда все равно уравновешивается). А насытить воду водородом и вовсе невозможно.