Кажется, именно на этой неделе связь кофейных напитков и позывов к дефекации привлекла к себе беспрецедентный уровень внимания (по непонятным причинам). Американский бренд туалетной бумаги Who Gives a Crap выпустил подарочный набор, в котом празднично завернутый рулон соседствует с упаковкой кофе в зернах. Компания Poo-Pourri, производящая освежители воздуха для туалета, запустила коллаборацию с брендом напитков Super Coffee (слоганом запуска стала фраза «Самый очевидный коллаб»). В конце концов, The New York Times опубликовал статью под названием «Почему от кофе я какаю?».

Так все-таки почему? Дело в кофеине?

Судя по всему, нет. Исследования демонстрируют, что содержание кофеина не влияет на степень интенсивности позывов. В одной статье, опубликованной в 1998 году, было обнаружено, что декаф оказывает такое же стимулирующее действие на толстую кишку, как кофе с кофеином, тогда как просто стакан горячей воды такого эффекта не вызывает. К такому же выводу пришли и ученые из Калифорнии в 2019 году: исследуя слабительное действие напитка на мышах, они выяснили, что вне зависимости от содержания кофеина, кофе стимулировал моторику кишечных мышц у грызунов.

Неужели и молоко ни при чем?

И да и нет. С одной стороны, в исследованиях используют напиток без дополнительных ингредиентов: сахара, сливок, животного или растительного молока. Поэтому мы можем быть уверены, что за стимуляцию перистальтики отвечает именно кофе. С другой, добавление коровьего молока действительно может усилить позывы у людей с непереносимостью лактозы. При этом, по данным некоторых исследований, около 68% мировой популяции имеют сложности с перевариванием этого молочного сахара. Если вы попадаете в эти 68%, кофе с молоком может превратить необходимость посетить туалет в максимально острую, а сам позыв будет сопровождаться неприятными гастроэнтерологическими симптомами (болью, «скручиванием» в животе, вздутием). Если вы чувствуете, что после чашки капучино не просто хотите в туалет, а буквально бежите в кабинку, борясь за жизнь, попробуйте перейти на безлактозное или растительное молоко.

Тогда как это работает?

Сейчас многие ученые склоняются к тому, что дело в кишечно-мозговой осиКишечно-мозговая осьСистема двусторонней биохимической передачи сигналов, которая происходит между желудочно-кишечным трактом и центральной нервной системой., исследование которой стало особенно популярным за последние несколько лет . Скорость, с которой кофе вызывает желание сходить «по-большому» у многих людей, намного выше скорости, за которую напиток мог бы пройти через желудочно-кишечный тракт и напрямую стимулировать толстую кишку. Врачи предполагают, что появление кофе в желудке посылает сигнал в мозг, и он моментально инструктирует толстую кишку сокращаться. Исследователи выдвинули гипотезу, что за такой эффект может отвечать не кофеин, а одно или несколько других химических веществ, содержащихся в кофе. Выявить конкретные вещества пока не удалось. Но ученые уверены, что их воздействие в любом случае опосредованно, а напрямую к позывам приводят наши собственные гормоны пищеварения. Например, гастрин или холецистокинин, уровни которых резко возрастают после употребления кофе.

Можно ли как‑то избежать этого побочного эффекта?