Острая необходимость посетить туалет после чашки кофе — нередкая ситуация. Ее часто связывают с содержанием в напитке сливок или молока, которые могут стимулировать позывы, особенно при наличии синдрома раздраженного кишечника. Но на самом деле не только латте или капучино обладают таким эффектом.

Кажется, именно на этой неделе связь кофейных напитков и позывов к дефекации привлекла к себе беспрецедентный уровень внимания (по непонятным причинам). Американский бренд туалетной бумаги Who Gives a Crap выпустил подарочный набор, в котом празднично завернутый рулон соседствует с упаковкой кофе в зернах. Компания Poo-Pourri, производящая освежители воздуха для туалета, запустила коллаборацию с брендом напитков Super Coffee (слоганом запуска стала фраза «Самый очевидный коллаб»). В конце концов, The New York Times опубликовал статью под названием «Почему от кофе я какаю?».

Так все-таки почему? Дело в кофеине?

Судя по всему, нет. Исследования демонстрируют, что содержание кофеина не влияет на степень интенсивности позывов. В одной статье, опубликованной в 1998 году, было обнаружено, что декаф оказывает такое же стимулирующее действие на толстую кишку, как кофе с кофеином, тогда как просто стакан горячей воды такого эффекта не вызывает. К такому же выводу пришли и ученые из Калифорнии в 2019 году: исследуя слабительное действие напитка на мышах, они выяснили, что вне зависимости от содержания кофеина, кофе стимулировал моторику кишечных мышц у грызунов.

Неужели и молоко ни при чем?

И да и нет. С одной стороны, в исследованиях используют напиток без дополнительных ингредиентов: сахара, сливок, животного или растительного молока. Поэтому мы можем быть уверены, что за стимуляцию перистальтики отвечает именно кофе. С другой, добавление коровьего молока действительно может усилить позывы у людей с непереносимостью лактозы. При этом, по данным некоторых исследований, около 68% мировой популяции имеют сложности с перевариванием этого молочного сахара. Если вы попадаете в эти 68%, кофе с молоком может превратить необходимость посетить туалет в максимально острую, а сам позыв будет сопровождаться неприятными гастроэнтерологическими симптомами (болью, «скручиванием» в животе, вздутием). Если вы чувствуете, что после чашки капучино не просто хотите в туалет, а буквально бежите в кабинку, борясь за жизнь, попробуйте перейти на безлактозное или растительное молоко.

Тогда как это работает?

Сейчас многие ученые склоняются к тому, что дело в кишечно-мозговой осиКишечно-мозговая осьСистема двусторонней биохимической передачи сигналов, которая происходит между желудочно-кишечным трактом и центральной нервной системой., исследование которой стало особенно популярным за последние несколько лет . Скорость, с которой кофе вызывает желание сходить «по-большому» у многих людей, намного выше скорости, за которую напиток мог бы пройти через желудочно-кишечный тракт и напрямую стимулировать толстую кишку. Врачи предполагают, что появление кофе в желудке посылает сигнал в мозг, и он моментально инструктирует толстую кишку сокращаться. Исследователи выдвинули гипотезу, что за такой эффект может отвечать не кофеин, а одно или несколько других химических веществ, содержащихся в кофе. Выявить конкретные вещества пока не удалось. Но ученые уверены, что их воздействие в любом случае опосредованно, а напрямую к позывам приводят наши собственные гормоны пищеварения. Например, гастрин или холецистокинин, уровни которых резко возрастают после употребления кофе.

Можно ли как‑то избежать этого побочного эффекта?