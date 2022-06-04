Удобные сандалии для загородных прогулок, платья с принтами в наивном стиле и другие новинки.

Ivolga

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Московский бренд представил весенне-летнюю коллекцию. Просторные хлопковые футболки и свитшоты тут украшает акцентный волан на плече, а платье-поло выполнено из прозрачной сетки — его можно дополнить длинной юбкой или струящимися брюками. Брюк в коллекции сразу несколько: широкие с высокой талией пудрового розового цвета, прямые с защипами в ярком оранжевом цвете, красные на контрастной черной резинке и цвета хаки с голубыми лампасами. Не обошлось и без трендовых карго — они представлены в белом цвете. Коллекции Ivolga постоянно обновляются и выходят небольшими дропами раз в несколько месяцев. Диапазон цен — от 3500 рублей за шорты до 17 200 за парку.

Mankova

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Екатеринбургский бренд Mankova показал новый лукбук. Он снят в комплексе «Мариинские избы» недалеко от Екатеринбурга, с отреставрированными постройками XIX века. В весенне-летнем сезоне коллекция аксессуарной марки пополнилась хлопковыми предметами: панамами, кепками, носками и гольфами. Аксессуары уже представлены на сайте. Диапазон цен — от 490 рублей за носки в рубчик до 5990 рублей за шарф-воротник.

Marc O’Polo

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Шведский бренд выпустил капсульную коллекцию The Art Edition, вдохновленную абстрактным искусством и путешествиями по югу Франции. В новый релиз вошли платья, рубашки и футболки с эффектными принтами, напоминающими картины. Капсула The Art Edition уже поступила в продажу в России. Купить вещи можно в избранных магазинах и на сайте Marc O’Polo. Цены на позиции из коллекции варьируются от 6990 рублей до 30 990 рублей.

Befree

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Массмаркет представил капсулу денима. Помимо базовых айтемов вроде палаццо, прямых моделей и шортов, тут можно найти корсетный комбинированный топ, панаму с необработанным краем или джинсы с дырками. Коллекция выпущена ограниченным тиражом. Диапазон цен — от 799 рублей за бандану до 4799 рублей за палаццо.

Sorelle

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Российский бренд снова вдохновляется культовым фильмом База Лурманна «Ромео и Джельетта». Но если в весне команда брала курс на романтизм в сочетании с готикой и брутальностью, то в лете царит расслабленная эстетика курортного Лос-Анджелеса. Глубокие вырезы, торчащие стринги, экстремальное мини, низкая посадка — популярные сейчас нулевые представлены тут в своем экзальтированном проявлении. Коллекцию можно найти на сайте Sorelle. Порядок цен: 11 500 рублей за мини-юбку, 20 000 рублей за корсетный топ и 26 000 рублей за платье с оборками.

Rozie

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Главный корсетный бренд локального рынка показал нарядные силуэты на лето. Ищите тут модели с гиперболизированными воланами, асимметричным низом или вырезом лодочкой. Идеальный способ сделать парадно-выходным даже простой лук с джинсами. Корсеты представлены в каталоге интернет-магазина. Диапазон цен — от 11 800 рублей за драпированный топ из сатина до 62 400 рублей за блузу корсетного типа из шелка с бантом.

Befree x Ritul

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Befree запускает проект, в рамках которого каждый квартал будет выпускать коллаборации с российскими художниками самых разных направлений. Первая коллекция выпущена с художницей из Петербурга Ритой Сапоговой — она же Rita Pyos или Ritul. Девушка известна своими иллюстрациями с персонажами в наивном стиле: в своей работе она использует различные материалы — живопись, 3D-графику, стрит-арт, шелкографию и даже рисунки маркерами. В совместную коллекцию вошли яркие платья с принтами, укороченные топы с завязками на талии, хлопковый костюм, унисекс-футболки, двусторонняя панама и шопер. Коллекция доступна на сайте с 1 июня. Диапазон цен — от 999 рублей за майку до 2999 рублей за платье.

Vilhelm Parfumerie х ГМИИ им. А.С.Пушкина

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Этот год для ГМИИ им. А.С.Пушкина юбилейный: музей отмечает 110 лет со дня открытия. В честь этой даты музей подготовил разные активности, среди которых — коллаборация с французским парфюмерным домом Vilhelm Parfumerie. В рамках сотрудничества были подобраны ароматы к работам из коллекции музея — «Ее звали Вайраумати» Гогена, «Юпитер и Каллисто» Буше и «Пьеро и Арлекин» Сезанна. Кроме них, в коллекцию вошли термокружки, шоперы, раскраски и блокноты. Все предметы будут доступны в магазинах музея, бутике Vilhelm Parfumerie, магазинах парфюмерии и косметики Molecule и на сайте molecule.ru.

Ecco

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Датский обувной бренд объединился с основателем прогрессивной марки JKA Customs Юном Кьёллером Андерсеном для выпуска совместной коллекции сандалий Offroad. В релиз вошли 23 яркие пары, созданные из оставшихся с производства редких видов кожи. И у каждой из них индивидуальная текстура. Несмотря на необычные материалы, все сандалии сохранили узнаваемый стиль Ecco и фирменную технологию Fluidform, благодаря которой стелька принимает форму стопы. Коллекция Offroad уже поступила в продажу. Купить сандалии можно в избранных магазинах и на сайте Ecco. Цена вопроса — 14 990 рублей.

New Balance

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Спортивный бренд выпустил новую пару для трейлраннинга, которую точно захочется носить не только по назначению, но и в повседневной жизни в городе. Учитывая попадание во всевозможные микротренды (нарочито спортивный дизайн, увесистая подошва, цепкая расцветка), у кроссовок Fresh Foam More Trail v2 есть все шансы, чтобы закрепиться в постоянном ассортименте New Balance. Новая модель, доступная в двух расцветках, уже поступила в продажу в магазинах и на сайте американского спортивного бренда. Цена вопроса — 20 990 рублей.