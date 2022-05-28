Цветные аксессуары, апсайкл-вещи из вторичных материалов и другие новинки.

Love Republic

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Художница-коллажистка Наталья Чумакова создала для Love Republic серию коллажей на стыке моды и искусства. В них она объединила летние аксессуары бренда с картинами легендарных художников. Этим летом российский массмаркет предлагает носить разноцветные сумки багеты, фактурные серьги и массивные солнцезащитные очки. Аксессуары представлены на сайте и в магазинах марки. Порядок цен: 4300 рублей за сумку, 2199 рублей за очки, 999 рублей за серьги.

Verou

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Петербурженка и выпускница факультета дизайна и декоративно-прикладного искусства Вера Аксенова выпустила дебютную коллекцию своего бренда Verou. В нее вошли силуэтные платья и боди с авторским принтом, объемный бомбер с вышивкой, шелковое платье-кимоно, широкие брюки с заниженной талией, юбка карандаш и платье из шелковой органзы. В проекте принял участие художник и аниматор Николай Мельчаков: вместе с Верой они создали характерный принт, который перекликается с мотивами технокультуры. Основными материалами коллекции стали итальянские ткани и сетки премиум-качества. Приобрести вещи можно на сайте марки. Диапазон цен: от 9000 рублей за топ со встроенными перчатками до 23 000 рублей за двубортный шерстяной жакет.

Front

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Мультибрендовый магазин Front выпустил первую собственную коллекцию — в нее вошли классические и удлиненные футболки с принтами, разработанными креативной студией Gruppa. «Это проекция человека будущего, как солнца, генерирующего позитивную энергию, и как цветка, приносящего плоды», — так авторы описывают свои рисунки. Все вещи уже доступны на сайте Front Fashion. Порядок цен: 5750 рублей за классическую футболку и 10 750 рублей за удлиненную модель в виде платья.

Ozero

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Новая коллекция купальников Ozero посвящена творчеству Поля Гогена. Лукбук, снятый в стиле работ художника, представляет как уже полюбившиеся классические формы купальников, так и новые модели. Раздельные купальные костюмы имеют три типа плавок: с высокой талией, классические бикини и новый силуэт с завязками. Модельный ряд лифов также расширился — помимо тонких бретелек и завязок, появились топы на широких лямках. Новинки уже представлены на сайте. Порядок цен: 160 долларов за слитный купальник и 70–90 долларов за верх и низ.

Humanist

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Петербургский бренд одежды Humanist запустил спецпроект Human to Human — о человеческом лице любого дела и о том, как все справляются с новыми вызовами. Марка пообщалась с основателями вдохновляющих локальных проектов, брендов и ресторанов — с людьми, любящими свое дело. Проект вышел в поддержку новой коллекции, посвященной свободе и несвободе, ограниченной реальности и надежде на освобождение. Новый дроп уже доступен в офлайн-магазинах и вскоре появится на сайте.

United Colors of Benetton Friulana

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В преддверии лета массмаркет-бренд выпустил капсульную коллекцию с фриульскими туфлями. Это популярная в Италии обувь, которой уже несколько веков. Ее ключевая особенность — удобная конструкция (туфли можно носить как с поднятым задником, так и с опущенным, на манер мюлей). В релиз вошли шесть расцветок: черная, темно-синяя, зеленая, желтая, насыщенно-розовая и сочно-оранжевая. Наиболее распространенное решение для такой обуви — сочетать ее с льняной рубашкой и брюками. Капсульная коллекция уже поступила в продажу. Купить фриульские туфли можно на официальном сайте United Colors of Benetton. Цена вопроса (вне зависимости от расцветки) — 9999 рублей.

«Второе дыхание» х «Ток»

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Благотворительный фонд, принимающий ненужные вещи, и онлайн-СМИ выпустили совместную апсайкл-коллекцию. Основная цель сторон — обратить внимание на проблему загрязнения окружающей среды производствами модных брендов. В релиз вошли одежда, созданная из вторичных материалов, и аксессуары из регенерированного волокна: рубашки, футболки, панамы и чехлы для ноутбуков. Все они доступны для покупки на сайте «Планета.ру». Цены варьируются от 2500 рублей за чехол до 8000 за рубашку. Вырученные с релиза средства будут направлены на развитие мастерской «Второго дыхания» и оплату труда профессиональных мастеров. Таким образом, у фонда будет больше возможностей помогать людям в сложных ситуациях: многодетным и малоимущим семьям, пенсионерам, людям с инвалидностью, бездомным и беженцам.