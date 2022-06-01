На окончательно ушедшем из России Netflix появился четвертый сезон «Очень странных дел». Актеры сериала заметно подросли и преобразились в плане стиля: наше внимание привлекли образы Финна Вольфхарда, который имеет все шансы стать новым модным инфлюэнсером. Вот какие приемы мы у него подсмотрели.

Блуза вместо сорочки

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Последнее время блузы считаются предметом исключительно женского гардероба. Мы с таким раскладом категорически не согласны: рубашки из шелка или сатина с дополнительным декором идеально смотрятся на мужчинах. Гарри Стайлз и Алессандро Микеле регулярно доказывают это на красных дорожках, и вот к ним присоединился Финн Вольфхард. Актер носит их и с джинсами, и с костюмными брюками: в последнем случае обратите внимание на контраст текстур — гладкого шелка и фактурной шерсти.

Джинсы полной длины с высокой посадкой

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Еще один предмет, который чаще можно встретить в женских луках либо в сценических образах артистов вроде Мика Джаггера, — джинсы с высокой посадкой длиной до пола. Отлично смотрятся с блузами из первого пункта, особенно заправленными, а также с акцентной обувью вроде ковбойских сапог. Если вам близок стиль хиппи, обратите внимание на эту комбинацию вещей.

Университетский стиль

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Пиджак с подплечниками из благородной ткани, футболка, брюки, лоферы, высокие носки: лук студента на каникулах — беспроигрышный вариант для любого мероприятия. Ключевой момент тут — силуэты вещей: все должно быть полуприлегающим, а не сидеть в облипку.

Колорблок

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Для колорблок-образов стилисты обычно советуют сочетать от трех цветов и более, но это необязательное правило. Можно, как в примере выше, взять два ярких цвета и дополнить лук обувью в тон брюкам. Обратите внимание на зеленую полоску на лоферах, которая перекликается с рубашкой!

Расслабленность

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Свободные силуэты, струящиеся материалы, спортивная обувь — все эти факторы создают расслабленный образ, как будто вы не старались. Обратите внимание на палитру: она не должна быть кричащей. Такой лук — идеальный вариант для поездок и выходных дней.

Брючный костюм с кроссовками

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Прием, которым давно пользуются модные инфлюэнсеры, но который все еще не получил широкого распространения. Не бойтесь смешивать формальный и спортивный стили: сейчас в тренде эклектика, которая предполагает сочетание несочетаемого. Если не хотите сильного контраста, выбирайте кроссовки, которые будут по цвету перекликаться с вашим костюмом. Хотя кипенно-белые или цветные варианты тоже были бы уместны.