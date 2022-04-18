«Афиша Daily» изучила совместные выходы модели Беллы Хадид и ее парня, арт-директора Марка Калмана, и выделила несколько вещей, которые хочется добавить в свой гардероб прямо сейчас.

Узкие солнцезащитные очки

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Спойлер — на фото ниже вы ни разу не увидите Марка без очков. Что приятно — это, скорее всего, одна и та же модель, а значит, Калмана можно похвалить за устойчивый подход к моде. Кстати, дело не ограничивается очками: Марк часто выходит в одних и тех же вельветовых брюках, жилетке или мартинсах, что для селебрити пока редкость. Еще один приемчик — герой стритстайла носит дужки не за ушами, а чуть выше.

Спортивная куртка

© Marc Piasecki/GC Images/Getty Images

Марк Калман уважает спортивный стиль, а еще умеет использовать его не «в лоб», сочетая спортивные вещи с формальными. Выше можно увидеть любимую стилевую формулу Калмана — ветровка, брюки и ботинки.

Трикотажный жилет

© Marc Piasecki/GC Images/Getty Images

Мы уже говорили о мужских трикотажных вещах в контексте стиля в фильме «Талантливый мистер Рипли». Тренд именно на жилеты актуален уже несколько сезонов, но все еще медленно приживается в гардеробах, а зря. Калман доказывает, что жилет может выглядеть не нафталиново, если сочетается с правильными вещами типа свободных джинсов и ремня с заклепками.

Джерси

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И снова прием, как со спортивными куртками: джерси можно носить не только на футбольном поле, но и в повседневной жизни. Их тоже можно комбинировать с городскими вещами типа джинсов и ботинок. Кстати, если взять джерси на пару размеров больше своего, получится носить его поверх худи — и пусть вас не смущает разница в плотности слоев.

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Черная рубашка

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Мы привыкли к рубашкам пастельных тонов, но черная тоже имеет место. Особенно если речь не о комбинации с парадно-выходным брючным костюмом (тут можно легко ошибиться в цветовых сочетаниях), а о расслабленном луке с майкой, цепью на шее, вельветовыми брюками и все теми же мартинсами.

Вельветовые брюки

© Arnold Jerocki/Getty Images

К концу списка вы уже убедились, что Марк правда часто носит одни и те же вещи. И вот мы добрались до вельветовых брюк, которые были также в предыдущем пункте. Ширина делает эту модель нескучной — брюки смотрятся расслабленно и не требуют к себе в пару пиджак: их можно легко сочетать с тем самым худи и джерси поверх.