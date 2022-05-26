Состаренные баскетбольные кроссовки, японская беговая классика, обувь для городских ниндзя и еще 8 достойных внимания пар мая.

adidas Originals Forum 84 Hi

Очередное и, пожалуй, самое яркое переиздание модели Forum. В оригинальной расцветке, с нарочито состаренными верхом и подошвой.

Цена 19 999 р.
Puma RS-Connect AD4PT

Безупречная пара для городских ниндзя и просто любителей монохромных кроссовок.

Цена 15 490 р.
Li-Ning Super Light Ace

Мы как‑то рассказывали о китайском спортивном бренде Li-Ning. Его появление в магазине Nuw — очередной повод вновь об этом напомнить.

Цена 14 900 р.
Reebok Classic Leather Lux PW

Роскошная интерпретация самой узнаваемой модели Reebok с верхом из премиальной кожи.

Цена 14 999 р.
Puma Blaze of Glory The NeverWorn

Спортивный бренд вернул свою некогда самую популярную модель Blaze of Glory. Особенно хорошо смотрится версия из релиза NeverWorn.

Цена 15 990 р.
Mizuno Wave Rider 1 OG

Переиздание беговой классики японского бренда. В паре прекрасно примерно все — от удачных материалов до эффектной винтажной расцветки.

Цена 16 990 р.
ON Running Cloudmonster

Кроссовки прогрессивной швейцарской марки славятся двумя вещами — комфортной конструкцией и необычной «гусеничной» подошвой.

Цена 26 040 р.
Premiata Mase

Одна из самых интересных моделей итальянских мастеров кроссовок в свежей летней расцветке.

Цена 28 200 р.
Lesyanebo x Ghoud Rush Low

Российская марка и итальянский бренд кроссовок объединили усилия и выпустили образцовые ретрораннеры.

Цена 34 850 р.
Saucony Endorphin Speed 2

Saucony славится лайфстайл-моделями, но не забывает и о своих беговых корнях. Советуем присмотреться к этим ярким Endorphin Speed 2.

Цена 23 000 р.
adidas Originals Superturf Adventure

Еще одно переиздание удачной модели Saucony Endorphin Speed 2. Особенно выделяется эта более летняя расцветка.

Цена 18 999 р.
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