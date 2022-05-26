Состаренные баскетбольные кроссовки, японская беговая классика, обувь для городских ниндзя и еще 8 достойных внимания пар мая.
Очередное и, пожалуй, самое яркое переиздание модели Forum. В оригинальной расцветке, с нарочито состаренными верхом и подошвой.
Безупречная пара для городских ниндзя и просто любителей монохромных кроссовок.
Мы как‑то рассказывали о китайском спортивном бренде Li-Ning. Его появление в магазине Nuw — очередной повод вновь об этом напомнить.
Роскошная интерпретация самой узнаваемой модели Reebok с верхом из премиальной кожи.
Спортивный бренд вернул свою некогда самую популярную модель Blaze of Glory. Особенно хорошо смотрится версия из релиза NeverWorn.
Переиздание беговой классики японского бренда. В паре прекрасно примерно все — от удачных материалов до эффектной винтажной расцветки.
Кроссовки прогрессивной швейцарской марки славятся двумя вещами — комфортной конструкцией и необычной «гусеничной» подошвой.
Одна из самых интересных моделей итальянских мастеров кроссовок в свежей летней расцветке.
Российская марка и итальянский бренд кроссовок объединили усилия и выпустили образцовые ретрораннеры.
Saucony славится лайфстайл-моделями, но не забывает и о своих беговых корнях. Советуем присмотреться к этим ярким Endorphin Speed 2.
Еще одно переиздание удачной модели Saucony Endorphin Speed 2. Особенно выделяется эта более летняя расцветка.