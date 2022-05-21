Коллаборация «Рассвета» с Пушкинским музеем, платья в восточном стиле и другие новинки.

Golovina Mari

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В летнюю коллекцию бренда попали легкие платья из хлопка и шелка, льняные костюмы и платья-кимоно, топы и рубашки. Среди принтов — полоска, «купальщицы» и контрастные черно-белые цветы. Новинки уже можно найти в шоуруме и на сайте Golovina Mari. Диапазон цен — от 11 тыс. рублей за хлопковую юбку с клиньями до 46 тыс. рублей за пиджак с шелковой подкладкой.

Vatnique

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Петербургский монобренд представил ироничный дроп курток. Это ватники, выполненные из переработанных хлопковых полотенец с курортов Краснодарского края. «Капсула — абсурд, капсула — реакция на происходящее в мире и в индустрии. Капсула — ответ на вопрос: как быть творчеству в периоды специальных операций?» — так создатели Vatnique Кирилл и Алексей описывают новинки. Дроп из трех моделей уже доступен на сайте, цена каждой куртки — 25 тыс. рублей.

Naked Shoulders

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Naked Shoulders снова показывает интеллектуальную моду и в летнем сезоне предлагает носить юбки макси с низкой посадкой, топы с воротником халтер, экстремальное мини в стиле Prada и расслабленные бермуды. Новинки доступны к покупке на сайте бренда. Диапазон цен — от 22 тыс. рублей за топ без рукавов с высоким воротом до 110 тыс. рублей за платье-комбинацию из шелка.

Secret Garden

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Небольшой бренд неоромантичных вещей выпустил летнюю капсулу. В нее вошли платья и юбки с фигурными вырезами по подолу, топы со шнуровкой на спине и рукавами-буфами, блузы с фестонами на завязках и даже воротник-манишка. Приобрести новинки можно на сайте марки. Диапазон цен — от 2500 рублей за берет с лентами до 25 тыс. рублей за платье миди с контрастным воротником.

Подробности по теме Secret Garden: нарядные платья и топы из Москвы Secret Garden: нарядные платья и топы из Москвы

LaTrika

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Бренд из Санкт-Петербурга представил круизную коллекцию Summer Tricks, посвященную воспоминаниям из детства. В нее вошли костюмы в оттенках молока и сливочного масла; кардиганы, выполненные из ткани с переплетением нитей в виде сетки; тельняшки с расклешенными рукавами; легкие тренчи и топы на широких завязках-бантах. Знаковые элементы коллекции — пояса-шнуры, повторяющие морские узлы. Новинки поступили в интернет-магазин бренда. Диапазон цен — от 6500 рублей за трикотажный топ до 21,5 тыс. рублей за льняной пиджак.

Akhmadullina

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Капсула Middle East включает восемь платьев летящих силуэтов из разных видов натурального шелка. Принты вдохновлены историей о сказочном путешествии через леса: они выполнены в манере живописи импрессионистов и дополнены элементами современной графики, стилизованной под компьютерную. Цветы, фрукты и сказочные пейзажи нарисованы вручную кисточкой, а затем оцифрованы и напечатаны на ткани. Коллекция представлена на сайте дизайнера. Стоимость платьев варьируется от 149 до 319 тыс. рублей.

«Рассвет» х Музей изобразительных искусств им. Пушкина

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Российский бренд выпустил еще одну коллаборацию с Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. В этот раз основным мотивом капсулы стали работы немецкого художника эпохи романтизма Каспара Давида Фридриха. Речь о картинах «Гигантские горы» и «Двое мужчин на берегу моря». В релиз вошли костюм из денима, футболки, две деки для скейтборда и плотный плед. Коллекция уже поступила в продажу. Вещи из коллаборации бренда «Рассвет» и ГМИИ им. А.С.Пушкина можно приобрести в магазинах Dover Street Market и у избранных ретейлеров. Информации о российском запуске пока нет.

Puma x Dua Lipa Flutur

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Сотрудничество поп-дивы и немецкого спортивного бренда наконец-то переросло в полноценную коллаборацию. Символом релиза стал совместный логотип в виде радужной бабочки. В капсульную коллекцию певицы, вдохновленную 90-ми, вошли белый кроп-топ, футболка, укороченное худи и интерпретированная версия кроссовок Mayze, получившая три слоя черной кожи и массивную подошву. Коллаборация Puma x Dua Lipa уже поступила в продажу в России. Купить одежду и обувь можно на сайте Lamoda. Цены варьируются от 4990 рублей за кроп-топ до 14 990 рублей за кроссовки.