Вязаное поло, сетчатый топ, безупречные брюки карго, яркие лоферы и другие новинки месяца.
Топ Zi Outfit
Сетка-стрейч, деконструкция, наружные швы — все, что мы любим этим летом.
Цена 7300 р.
Сумка Engineered Garments
Яркая, вместительная и, что важно, прочная сумка. С такой хоть на пикник, хоть на дачу на все выходные.
Цена 17 950 р.
Поло Sandro
Трикотажные поло прочно вошли в наши гардеробы благодаря своей универсальности.
Цена 25 520 р.
Трусы Yanchevskaya
Нижнее белье тоже может быть сезонным — например, благодаря цвету: летом хочется больше яркости.
Цена 1990 р.
Панама South2 West8
Советуем присмотреться к этому головному убору даже тем, кто не любит рыбалку.
Цена 12 450 р.
Толстовка Local Heroes
Толстовки на молнии с воротником-стойкой пришли на смену обычным худи и свитшотам.
Цена 11 490 р.
Брюки F/CE
Обратите внимание на дизайн, крой, материал и расцветку — идеальные брюки карго на лето обнаружены.
Цена 25 950 р.