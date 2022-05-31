Вязаное поло, сетчатый топ, безупречные брюки карго, яркие лоферы и другие новинки месяца.

Топ Zi Outfit

Сетка-стрейч, деконструкция, наружные швы — все, что мы любим этим летом.

Цена 7300 р.
Юбка LaTrika

В сезоне весна-лето 2022 без макси никуда.

Цена 14 500 р.
Сумка Engineered Garments

Яркая, вместительная и, что важно, прочная сумка. С такой хоть на пикник, хоть на дачу на все выходные.

Цена 17 950 р.
Сарафан Love Republic

Тот самый вариант под названием «надела и пошла».

Цена 5399 р.
Куртка Stussy

Легкая ветровка для прохладных летних вечеров.

Цена 22 990 р.
Мюли Mislistudio

Пара из натуральной кожи со стежкой — буквально подо все.

Цена 10 900 р.
Платье Lime

Все вечеринки будут ваши.

Цена 5999 р.
Поло Sandro

Трикотажные поло прочно вошли в наши гардеробы благодаря своей универсальности.

Цена 25 520 р.
Кепка Stussy

Выстиранная кепка для нарочито (и не очень) винтажных образов.

Цена 6490 р.
Сумка 12storeez

Аккуратная модель для повседневной носки.

Цена 24 980 р.
Серьги Moonka

Ироничные сердца дополнят яркий летний образ.

Цена 23 200 р.
Юбка Maje

Для луков в школьном стиле: добавляем рубашку, лоферы и носки в рубчик.

Цена 24 720 р.
Бра Aeon

Такой лиф можно носить под кроп-топ, чтобы было видно бусины.

Цена 8990 р.
Трусы Yanchevskaya

Нижнее белье тоже может быть сезонным — например, благодаря цвету: летом хочется больше яркости.

Цена 1990 р.
Кепка Masstak

Кепка с открывалкой на козырьке — всегда хорошее решение.

Цена $60
Панама South2 West8

Советуем присмотреться к этому головному убору даже тем, кто не любит рыбалку.

Цена 12 450 р.
Толстовка Local Heroes

Толстовки на молнии с воротником-стойкой пришли на смену обычным худи и свитшотам.

Цена 11 490 р.
Лоферы Dr. Martens

Для тех, кто искал лоферы на лето не черного цвета.

Цена 27 700 р.
Брюки F/CE

Обратите внимание на дизайн, крой, материал и расцветку — идеальные брюки карго на лето обнаружены.

Цена 25 950 р.
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