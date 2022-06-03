Если вы считали, что наращивание ресниц не может быть модным.

Несколько лет назад тренд на окрашивание волос омбре плавно перешел и на ресницы, однако тогда цветные кончики так и не прижились. Сейчас тенденция переживает второе рождение, и встретить яркие ресницы теперь можно не только в аккаунтах зарубежных неформальных визажистов-трендсеттеров, но и на страницах рядовых мастеров наращивания. Иногда цвет попадается даже в совокупности с пугающим объемом, а значит, в этот раз тренд точно задержится.

© Kelseyannaf/Instagram*

Каким бывает цветное наращивание? Есть три основных варианта:

— полное цветное наращивание, в котором все дополнительные ресницы яркие;

— акцентное наращивание «лучиками», где несколько ярких ресничек добавляется, например, во внешний угол глаза;

— наращивание-омбре, ресницы для которого имеют натуральный оттенок с контрастным цветом на конце.

© Lov.e.nails/Instagram*

Если полное наращивание ярких цветных ресниц — вариант не для каждого, то другие варианты могут выглядеть практически незаметно и при этом подчеркивать цвет глаз. Для выгодного акцента выбирайте оттенок ресниц, комплиментарный вашему цвету глаз: зеленым — розовый и красный, голубым — персиковый, карим — голубой.

© Kelseyannaf/Instagram*

Где сделать и сколько стоит? Яркие ресницы выпускают бренды в разных ценовых сегментах, поэтому опция цветного наращивания может быть у многих мастеров. В салоне Lov.e.nails, который специализируется в том числе на этом тренде, цены стартуют от 2000 рублей, студия Magic Lashes предлагает базовое наращивание уголков за 2800 рублей, а в бьюти-баре Barbara & Co минимальный объем ресниц обойдется в 2200 рублей.

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