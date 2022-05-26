Сложно представить более вневременный макияж, чем смоки-айс. В последнее время о его экстремальных вариациях вспоминают все чаще — от камуфляжных теней Бэтмена до диковинных полустрелок Джулии Фокс. Вот 5 советов, как нарисовать идеальные смоки.
Главная хитрость идеальных смоки — грамотная растушевка. Только с ее помощью можно плавно свести почти черные тени вникуда. Пытаться растушевать пигменты на голом веке — бессмысленное занятие. Лучше изначально полностью покрыть место будущих смоки бесцветной или телесной базой под тени.
Выделите складку верхнего века и нижнее веко коричневым, но холодным оттенком — его еще называют таупом (taupe). Это идеальный цвет для растушевки, который одновременно граничит и с темным оттенком карандаша, и с телесным оттенком голого века. Не бойтесь опускать растушевку на нижнем веке — она должна заканчиваться там, где проходит морщинка.
Используйте мягкий карандаш или каял. Лучше всего выбирать продукты средней стойкости, чтобы успевать растушевать их в нужную форму. Кремовую или гелевую текстуру вы в дальнейшем все равно закрепите пудровой.
Самый темный цвет в вашем макияже необязательно должен быть черным. Визажисты советуют ориентироваться на цвет бровей. Набирайте оттенок на кисть понемногу и постепенно увеличивайте интенсивность.
Если вам хочется разнообразить классический дымчатый макияж, нанесите на центр глаза тени с мерцанием или глиттер. Чтобы этот прием не выглядел устаревшим, сияющая текстура должна быть не только на верхнем веке, но и на нижнем.
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