Начните с растушевки

Выделите складку верхнего века и нижнее веко коричневым, но холодным оттенком — его еще называют таупом (taupe). Это идеальный цвет для растушевки, который одновременно граничит и с темным оттенком карандаша, и с телесным оттенком голого века. Не бойтесь опускать растушевку на нижнем веке — она должна заканчиваться там, где проходит морщинка.