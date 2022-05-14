Сумка-чехол для наушников, лубрикант с ароматом тархуна и другие новинки.

Present & Simple

1 из 5 2 из 5 3 из 5 4 из 5 5 из 5

Бренд, который славится своим трикотажем, показал летнюю коллекцию. В нее вошли модели изо льна, хлопка и вискозы — пиджаки, кроп-топы с перекрученным низом, шорты в пижамном стиле, брюки на кулиске, сарафаны и другие модели, идеальные для тепла. Коллекция начала поступать в интернет-магазин Present & Simple. Диапазон цен — от 6990 рублей за топ до 19 990 рублей за платье из итальянского льна.

Askent

1 из 5 2 из 5 3 из 5 4 из 5 5 из 5

Пополнить свою коллекцию летних сумок можно в магазине Askent. Марка представила яркую коллекцию с широким выбором моделей — от кардхолдеров и кейсов для эйрподсов на длинной ручке до хобо и боксов. Капсула уже представлена на сайте. Диапазон цен — от 1950 рублей за кардхолдер с петлей до 18 250 рублей за шопер для ноутбука.

Fy:r

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

В летнюю коллекцию марки вошли платья и сарафаны изо льна и батиста, жилеты и брюки из шелкового кружева, модели из переливающейся вискозы цвета лазури, а также юбки поневы с окантовками из остатков материалов прошлых коллекций. Интересно, что каждый предмет продается в упаковке-лакомнике, сшитом по подобию северного кармана лакомника. Новинки Fy:r можно найти в интернет-магазине бренда. Диапазон цен — от 9200 рублей за сарафан до 23 200 рублей за жакет с разрезами.

Lime

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

Ключевыми образами летней коллекции стали костюмы анатомичного кроя и платья с вырезами и завязками. Деловой комплект в капсуле превращается в полноценный наряд на выход: блейзеры дополнены фигурными вырезами, а брюки — разрезами. Мини-платья изо льна вручную декорированы страусиными перьями и украшением в виде цветка. Все эти вещи идеально подойдут и для вечеринки под открытым небом, и для выпускного. Дроп поступил в магазины и на сайт Lime. Диапазон цен — от 2999 рублей за вязаный кроп-топ до 11 999 рублей за блейзер изо льна и вискозы.

Marruzh

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

Молодая локальная марка представила дебютную коллекцию. В небольшую капсулу вошло платье в морском стиле в трех цветах, комбинированная миди-юбка из денима, а также идеального кроя оверсайз-рубашки. Приобрести новинки можно на сайте марки. Диапазон цен — от 7900 рублей за рубашку до 9900 рублей за платье.

Predubezhdai

1 из 3 2 из 3 3 из 3

Велнес-инфлюэнсер Анастасия Миронова наконец представила собственную бьюти-линейку. Помимо привычных продуктов вроде очищающего геля, крема, свечей и лубриканта в нее вошел, к примеру, чай для ванны — продукт с засушенными цветами, эфирными маслами и тремя видами органической соли. Кроме того, у Predubezhdai можно найти одежду для дома — мужские и женские костюмы и свитшоты. Первый дроп уже доступен в интернет-магазине. Диапазон цен — от 1600 рублей за гель-смазку до 20 000 рублей за домашний костюм.

5 o’Coat

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

Российская марка, специализирующаяся на верхней одежде, выпустила лимитированный дроп из 13 изделий, где каждое представлено в одном экземпляре. Героинями проекта стали основательницы галереи «Другое дело» Полина и Владислава Марковы. Девушки показали модели, собранные по кусочкам из остатков тканей прошлых коллекций: пальто, тренчи, пиджаки. Коллекция поступила на сайт марки. Диапазон цен — от 15 000 рублей за пиджак до 28 000 рублей за пальто.

United Colors of Benetton

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

Те, кто летом предпочитают носить натуральные материалы вроде льна, могут отправиться на шопинг в United Colors of Benetton. Бренд выпустил новую льняную коллекцию, в нее вошли женские, мужские и детские вещи в яркой палитре. Ищите тут топы, шорты, рубашки, поло, брюки и платья. Новинки уже доступны на сайте марки. Диапазон цен — от 3599 рублей за топ без рукавов до 9999 рублей за куртку.