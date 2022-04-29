Парфюм для одежды, баскетбольные кроссовки в винтажном стиле и другие новинки.

Divno

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Хорошие новости для девушек, у которых поиски подходящего размера одежды постоянно выливаются в головную боль. Экс-редактор Vogue Маша Федорова и создательница I Am Studio Даша Самкович запустили марку Divno с широким размерным рядом. Ищите здесь платья самых разных моделей (особенно много платьев-халатов), комбинезоны, юбки миди, брючные костюмы, топы с воротником халтер, рубашки и футболки. Есть размеры от 42-го до 60-го, причем разработку моделей начинают с 54-го, учитывая нюансы посадки в размере плюс-сайз, и лишь после этого вещь дорабатывается в остальных размерах. Первый дроп поступит в продажу в начале мая, но забронировать модели можно уже сейчас. Диапазон цен — от 3900 рублей за футболку до 16 900 рублей за жакет.

Front

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Мультибрендовый магазин российских дизайнеров предлагает проводить весну ярко. Ищите в их новом дропе короткие стеганые чапаны Ани Толстой, многоярусные юбки и сарафаны Sasha Gapanovich, яркие платки, шали и повязки-косы Labase, а также сумочки Lika Saralp. Все вещи уже доступны на сайте front.fashion. Диапазон цен — от 16 750 рублей за нарядную блузу до 31 750 рублей за сарафан.

Puma x Holynose

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Спортивный бренд выпустил коллаборацию с локальной парфюмерной маркой Holynose. Аромат для текстиля приурочен к запуску коллекции MMQ от Puma. Парфюм придает материалам тонкий запах чистоты с характерным для благовоний сочетанием древесины и смолы. В аромате присутствуют ноты кедра, ладана и белых мускусов. По задумке, парфюм позволит услышать вещи и материалы из коллекции MMQ. Важно: выпущенный ограниченным тиражом аромат нельзя приобрести, зато можно получить в подарок. Для этого нужно купить вещь Puma MMQ в магазине Peak.

Marc O’Polo

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Marc O’Polo создал климатически нейтральную капсулу изо льна. Весь процесс от выращивания сырья до покраски и логистики находиться в одном регионе — так бренд старается поддержать устойчивое развитие. В дропе представлены платья макси, свободные куртки, яркие поло, шорты и другие идеальные для лета айтемы. Коллекция будет доступна в онлайн-магазине бренда с мая.

Love Republic

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В коллекцию Summer Heat вошли расслабленные костюмы в пижамном стиле, атласные платья-комбинации, свободные комплекты из яркого хлопка, идеально сидящие по фигуре боди и кроп-топы. Все со смелыми вырезами и струящимися тканями в стилистике Love Republic. Летний дроп уже есть в магазинах марки. Диапазон цен — от 1999 рублей за топы до 5999 рублей за платья.

Studio 29

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В новом сезоне марка делает акцент на натуральные ткани — лен и хлопок — а также уже знакомые принты — леопард, полоску, тай-дай, клетку и цветочный. Среди моделей — платья в бельевом стиле, яркие комплекты из рубашек и брюк, шорты-бермуды и комбинированные юбки. Новинки уже поступили в интернет-магазин Studio 29, а также в шоурумы. Диапазон цен — от 3200 рублей за укороченный топ до 8900 рублей за платье-комбинацию.

Puma

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В этом сезоне немецкий спортивный бренд сделал ставку на архивный силуэт Slipstream Lo. Пара в баскетбольном стиле уступает по популярности такой классике, как Suede, но точно заслуживает не меньшего внимания. Вечно актуальная форма, лаконичный дизайн верха и подошва идеальной высоты — как минимум три причины вложиться в Slipstream Lo. В текущей коллекции модель представлена как в базовой кожаной версии, так и в винтажной — с комбинированным верхом со вставками из замши. Кроссовки уже поступили в продажу. Купить понравившуюся пару можно у избранных ретейлеров Puma, в числе которых Lamoda. Любая из них обойдется в 11 990 рублей.

Ecco

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Датский бренд продолжает развивать линейку аксессуаров Leather Goods, в рамках которой выпускает кожаные сумки. В очередную капсулу, вдохновленную игрой света и цвета, вошли две унисекс-модели из градиентной кожи — Pot Bag, напоминающая форму садовой лейки, и прямоугольная Pinch Bag. Обе сумки уже поступили в продажу на официальном сайте Ecco и в избранных магазинах бренда. Pot Bag обойдется в 20 990 рублей, Pinch Bag — в 32 990 рублей.