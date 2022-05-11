После повальной приостановки деятельности магазинов в России многие задались вопросом, где теперь покупать привычные бренды. Мы нашли сервисы, которые помогут вам с шопингом в новой реальности.
Сейчас кто‑то стал искать одежду на вторичном рынке — у проверенных ресейл-проектов или на народной площадке «Авито». Те, кто привык к массмаркету, обратились за услугами к людям, доставляющим заказы из стран СНГ в частном порядке. Если вам не по душе ни один из вышеперечисленных вариантов, присмотритесь к площадкам, где можно заказать одежду из зарубежных магазинов в Россию.
Как правило, подобные проекты работают по одной схеме. Зарегистрированный пользователь получает адрес склада (в США или европейской стране), который можно использовать при оформлении заказов в онлайн-магазинах. Товары доставляют на склад и уже оттуда высылают покупателю. Многие сервисы также предоставляют опцию «выкуп заказа»: это очень удобно, учитывая текущую ситуацию с российскими картами.
Сервис по доставке товаров из США с более чем десятилетним опытом. Pochtoy.com предоставляют зарегистрированным пользователям американский адрес, на который можно оформлять заказы. Уже с него посылка будет отправлена в Россию. Среди главных преимуществ сервиса — полное сопровождение. То есть специалисты сами занимаются оформлением бумаг, коммуникацией с продавцом и даже оплатой.
Другой не менее популярный проект для онлайн-шопинга за границей. Среди плюсов «Бандерольки» — сервис «Помощь при покупке», который также, среди прочего, может выкупить ваш товар. На данный момент пополнить кошелек можно только криптовалютой (на сайте есть инструкция.
Как и в случае с двумя предыдущими сервисами, Shipito может самостоятельно приобрести понравившиеся вам товары. Для этого нужно только пополнить кошелек в личном кабинете. Помимо привычных банковских карт, Shipito также принимает Bitcoin.
Крупный сервис доставки запустил собственную платформу по заказу товаров из‑за рубежа. Основной акцент делается на брендах, ушедших из России. Среди ключевых преимуществ CDEK Shopping — заказ прямо с сайта, опция безопасной сделки, доставка в течение 14 дней и постоянно растущий ассортимент.
Сервис, на который стоит обратить внимание тем, кто скучает по массмаркету. Так, через Azora можно заказать вещи из европейских Zara и Maissimo Dutti. Опция с пополнением кошелька, в том числе криптовалютой, присутствует.