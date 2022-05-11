После повальной приостановки деятельности магазинов в России многие задались вопросом, где теперь покупать привычные бренды. Мы нашли сервисы, которые помогут вам с шопингом в новой реальности.

Сейчас кто‑то стал искать одежду на вторичном рынке — у проверенных ресейл-проектов или на народной площадке «Авито». Те, кто привык к массмаркету, обратились за услугами к людям, доставляющим заказы из стран СНГ в частном порядке. Если вам не по душе ни один из вышеперечисленных вариантов, присмотритесь к площадкам, где можно заказать одежду из зарубежных магазинов в Россию.

Как правило, подобные проекты работают по одной схеме. Зарегистрированный пользователь получает адрес склада (в США или европейской стране), который можно использовать при оформлении заказов в онлайн-магазинах. Товары доставляют на склад и уже оттуда высылают покупателю. Многие сервисы также предоставляют опцию «выкуп заказа»: это очень удобно, учитывая текущую ситуацию с российскими картами.