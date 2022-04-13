После повальной приостановки деятельности магазинов в России многие задались вопросом, где теперь покупать привычные бренды. Очевидный (и полезный для экологии) ответ — на ресейл-площадках.

Spin4Spin

© Spin4Spin/Instagram*

Помимо актуальных (или, правильнее сказать, попсовых) люксовых брендов, в ассортименте Spin4Spin представлены действительно уникальные концептуальные марки. Для нас это ключевая особенность проекта. Здесь можно найти вещи Walter Van Beirendonck, Haider Ackermann, Ann Demeulemeester, Umit Benan, Lemaire и других милых нашему сердцу брендов. Отдельного упоминания также заслуживает японский блок в бренд-листе. Поклонникам Wtaps, Neighborhood, Junya Watanabe, Number (N)ine, Orslow, Old Joe, Needles, Liberaiders,Sasquatchfabrix, Nanamica, White Mountaineering и других игроков Страны восходящего солнца настоятельно рекомендуем подписаться на обновления.

Купить

Second Friend Store

© Second Friend Store/Instagram*

Second Friend Store — один из старейших ресейл-проектов Москвы (сайт запустился в 2011 году. — Прим. ред.). Вокруг магазина уже давно сформировалось настоящее комьюнити, которое отслеживает регулярные обновления ассортимента на сайте. Как правило, самые интересные лоты быстро бронируются или заказываются на примерку, поэтому советуем подписаться на рассылку. Здесь можно найти легкое пальто Loro Piana, куртку C.P.Company, овершот Acne Studios, рубашку Maison Margiela, свитер Ermenegildo Zegna, джинсы Dolce & Gabbana и многое другое.

Купить

Cloudset

© Cloudset/Instagram*

Еще один достойный проект из Москвы, который занимается не только перепродажей одежды, но и арендой. Сейчас мужской ассортимент (одежда и аксессуары) пока заметно уступает женскому, но, полагаем, это всего лишь вопрос времени. Несмотря на то, что идеи здорового потребления в России за последние годы стали популярнее, сервис с арендой вещей для многих россиян все еще кажется чем‑то диковинным. Тем не менее, как показывает опыт европейских стран, это практично, бюджетно и экологично.

Купить

Oskelly

© Oskelly/Instagram*

Масштабный ресейл-проект, объединивший под своей вывеской бутики и частных продавцов. Помимо широкого ассортимента с множеством брендов, Oskelly также может похвастаться действительно удобным для покупателей сервисом. Во-первых, все вещи проходят двойную аутентификацию сотрудниками платформы — заочную перед появлением на сайте и очную перед отправкой покупателю. Во-вторых, у Oskelly есть сервис «Безопасная сделка», благодаря которому оплата за покупку списывается только после подтверждения покупателя.

Купить

Kicksmania

© Kicksmania/Instagram*

За последние десять лет российская ресейл-культура выросла в полноценную индустрию. Особенно это касается целого ряда проектов, занимающихся перепродажей лимитированных релизов кроссовок. Один из таких — KicksMania. Здесь представлены многие громкие релизы прошлых лет. Подходящая пара найдется и для фанатов Канье Уэста и его Yeezy, и для поклонников всего, что делает Трэвис Скотт, и для ценителей классических номерных моделей Jordan, и для «скейтеров без скейта», охотящихся за редкими расцветками Nike Dunk. Помимо онлайн-магазина, у Kicksmania есть шоурум в Брюсовом переулке.

Купить

TheCultt

© Cultt/Instagram*

С одеждой и обувью все понятно, переходим к сумкам. Тем, кто не готов обходиться тканевым шопером, советуем познакомиться с рейсейл-проектом Cultt. Мужские и женские сумки люксовых брендов проходят предварительную аутентификацию; в случае необходимости — реставрацию. Здесь можно найти как культовые и редкие модели Old Celine, так и более современные силуэты вроде микросумок By Far. Недавно каталог расширился до украшений и очков. Отдельного упоминания заслуживает сервис Trade In, позволяющий обменять свою сумку на скидку для покупки новой.

Купить

Подробности по теме Где теперь покупать мужскую одежду? 10 локальных марок Где теперь покупать мужскую одежду? 10 локальных марок