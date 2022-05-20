Наверняка вы хотели начать делать привычные вещи самостоятельно, например одежду или предметы для дома. Причины у вас могли быть разные: и ваш интерес к делу, и экономия средств. «Афиша Daily» поговорила с теми, кто давно создает что‑то руками для себя, и узнала, зачем, насколько это выгодно и что об их занятиях думают окружающие.
Даниил
Вместе с братом придумывает дизайн вещей для себя и отдает заказ в ателье родителей
Об идее своего дизайна
Лет с 16 мы с братом стали интересоваться модой и дизайном, окончили художественную школу. Мы из небольшого города, поэтому часто ездили погулять в Москву, где на улицах замечали модных ребят постарше. Также в интернете изучали известные бренды, смотрели показы. И у нас появилось желание придумать что‑то свое — тем более что родители давно занимаются пошивом одежды на заказ. Началось все с обычных брюк и джинсов, а со временем дошло и до других категорий, вплоть до сумок и курток. По мере создания вещей мы не сильно придерживались изначальной задумки, к тому же после каждой примерки были заметны какие‑то недочеты или ошибки.
О процессе создания дизайна
Когда приходит идея новой модели, мы сначала обсуждаем цвета, форму, посадку. В идеале этот процесс занимает буквально день, но из‑за нехватки времени может растянуться до двух. Чем сложнее модель, тем больше времени уходит. Мы стараемся каждую новую вещь усовершенствовать, добавить детали. В результате получаем уникальную модель.
О выгоде
Шить самому выгоднее, чем покупать в магазинах, но с одной оговоркой: для работы требуется дорогостоящее оборудование. У наших родителей оно уже было. Ткани и фурнитуру можно закупить в магазинах или на фабриках по приятным ценам, выбирая любой материал и цвет. Для начала лучше создавать изделия из недорогих тканей, а, набравшись опыта, пробовать более дорогие материалы.
О вещах из магазина
Создание своей одежды вряд ли полностью закроет потребность в шопинге, ведь не все можно сшить самому — например, обувь или нижнее белье. Но за последние полтора года мы с братом и родителями не покупали ничего в магазинах одежды.
О повестке
В связи с закрытием многих магазинов для нас ничего не изменилось: мы как носили свои вещи, так и носим. Но вот для заказчиков пошив одежды стал актуальнее. Сейчас приходят перешить купленные вещи либо создать модель с нуля. Удобно сделать вещь сразу под свою фигуру, проведя несколько примерок.
О реакции окружающих
Мы сразу получили большой отклик от друзей. Уже после первых моделей нас спрашивали о возможности пошива. Часто получаем комплименты и просьбы сделать фото от прохожих. Также соглашались несколько раз на удаленные заказы, но из‑за невозможности сделать замеры на клиенте сложно выполнить работу хорошо.
Ева
Шьет одежду себе и на заказ
Об идее самостоятельного пошива вещей
Я начала шить одежду в сентябре 2021 года. Это оказалось выгодно, а также удобно: ты сам можешь выбрать материал, крой, детали и получить уникальную вещь. Качество получается наравне с магазинами или даже лучше.
О процессе создания вещи
На шапки уходит около 3 часов работы. На мою первую куртку ушло примерно 20 часов. На какие‑то экспериментальные вещи, предназначенные скорее для фотосессии или выступлений (Ева — рэп-исполнительница. — Прим. ред.), уходит больше времени, так как я в самом процессе могу вносить корректировки и добавлять что‑то новое. Например, на шлем ушло порядка 9 часов из‑за конструкции и кроя. Зато чем больше раз ты шил какую‑то вещь, тем меньше времени затрачивается на нее в будущем, так как рука уже набита.
О выгоде
В моем случае самодельная одежда почти полностью закрывает потребность покупки вещей в магазинах, не считая кроссовок и каких‑то брендовых вещей. В основном из‑за того, что я часто не могу найти в магазинах нужную одежду. Именно это побудило меня попробовать рисовать эскизы вещей и воплощать их в жизнь.
О повестке
В новых условиях самодельная одежда, безусловно, стала еще актуальнее. Правда, лично я даже не ощутила на себе закрытие магазинов, так как редко что‑то нравилось там.
О реакции окружающих
Реакция окружающих была неожиданная. Я как‑то сшила две шапки для фотосессий, сфотографировалась, поснимала видео в тикток, и это вызвало хайп. Потом вообще стала шить головные уборы и другие вещи на заказ, хотя изначально не планировала. Также получила большой отклик и предложения о сотрудничестве от различных блогеров, рэп-артистов. Благодаря такому стечению обстоятельств я начала серьезнее относиться к своему хобби и продолжаю развиваться и экспериментировать.
Виталий
Делает ковры для себя и друзей
Об идее делать ковры
Мысль делать ковры пришла где‑то год назад. Увидел в соцсетях, что в Европе и Америке уже давно этим занимаются, и сразу же решил попробовать после ремонта. Первый коврик в виде лого Carhartt вышел отлично, особенно для начала, но со своими косяками: фон местами был не очень плотный и задняя часть проклеена неправильно. Но я все равно остался им доволен и постелил в прихожей.
О процессе работы над ковром
Я делаю ковры почти каждый день. Возвращаюсь поздно после основной работы, соседей не тревожу, стригу контуры или проклеиваю задник, а в выходные шумлю по полной программе. Среди необходимых инструментов — тафтинговый пистолет, машинка для стрижки, ткань для тафтинга, акриловая пряжа, каркас для ткани, проектор, хлопковая бязь на обратную сторону, клей для ковролина, киперная лента, клеевой пистолет, маркер, щетка и пылесос.
Навыки для тафтинга минимальны, тут главное — практика и отработка мелких деталей. Сначала я делал ковры себе, потом близким. Недавно доделал первый заказной ковер — полетит в Чехию!
О выгоде
Если в процессе работы не ошибаться, то получается выгодно. Создавая свой первый заказной ковер, я задел ткань, пока делал контур, и она порвалась. Пришлось переделывать, так что практически ничего не заработал с заказа. Единственное, что удобно в создании ковров, — это рабочее место, которое можно устроить прямо дома. Правда, в плане чистоты это ужас: пылесос работает каждый день, а влажные уборки дома участились втрое.
О повестке
Единственное, что поменялось в моей работе сейчас, — задержки в поставках ткани для тафтинга и повышение цен на остальные расходники. Но есть хорошие отечественные материалы, которыми я и так часто пользовался. Сам я не стал поднимать цены на заказные ковры.
Думаю, те, кто не успел купить декор в ушедших привычных магазинах, могут сделать его сами. Взять спинку кресла от одного стула, прикрепить к ножкам другого, придумать подлокотник… И вот у вас авторский предмет, которому вы будете рады больше, чем заказному!
О реакции окружающих
Не хочу хвастаться, но почти всем нравятся мои изделия. Уже после первого коврика пришло много фидбэка. Негативных отзывов ни разу не было, но найти недочет в коврах могут только те, кто ими занимается. Я стараюсь делать все качественно, не жалея времени. К примеру, последний ковер стриг в общей сложности 19 часов, чтобы один цвет не попадал на другой, когда по ковру проводишь рукой. Плохой ковер я не продам и буду переделывать, даже если мне в убыток. Негативный отзыв теоретически может быть из‑за того, что ковер лезет. Но сколько бы его ни вычесывали и ни пылесосили, он будет лезть, потому что сделан из пряжи — скрученных между собой ниточек, которые со временем расплетаются.
Александр
Работает в барбершопе Britva и стрижется сам
Об идее стричься самостоятельно
Впервые сам подстригся четыре года назад просто ради интереса — получится или нет. Когда долго работаешь парикмахером, появляется насмотренность и понимание, как и из чего строится стрижка. Захотелось попробовать на себе.
О процессе стрижки
Честно говоря, стричься самому сложно. Неудобно стричь затылок, так как действовать приходится в основном на ощупь. В идеале нужен навык делать стрижку себя через зеркало. Я его оттачивал, работая с клиентами в салоне. И для самостоятельной стрижки нужен высокий уровень парикмахерского мастерства. Процесс занимает больше времени и нет возможности расслабиться. Это то, что касается полноценной стрижки. Но если просто стричь себя под машинку одной насадкой, получается быстро, просто и бесплатно. Но все-таки я предпочел бы расслабиться в кресле, доверив свои волосы хорошему мастеру.
О реакции окружающих
На самом деле я слышу обычно: «О, подстригся». На этом все комментарии по поводу стрижки заканчиваются. Более интересная реакция, когда люди узнают, что я стригся сам. Сразу задают вопрос: «Но как?». Ответ стандартный — ножницами.
Игорь
Делает мебель и другие предметы из дерева для себя и на заказ
Об идее самостоятельно делать мебель
Я по образованию инженер-строитель и всю жизнь работал по профессии. Последние 20 лет трудился в сфере дизайна и отделки помещений, но в качестве руководителя — сам ничего руками не делал, хотя они всегда росли из того места.
В 2013 году я строил на своем участке баню. Отделкой решил заняться сам, хотя была возможность нанять кого‑то. Тогда я испытал огромное удовольствие от работы с деревом. Потом сделал беседку, лавочки и другие вещи — все это было создано на коленке, обычным ручным инструментом. В конце концов мне надоело каждый раз терять время на большой процесс подготовки, налаживания рабочего места, потом его сворачивания. Так я решил оборудовать под свое занятие летний гараж.
О процессе столярного мастерства
У меня есть минимальный парк бытовых станков: пильный стол, стационарный фуганок, рейсмус, сверлильный станок, торцовочная пила. Пришлось также покупать много мелочей, ручного инструмента и расходников.
Для создания столярных изделий важно, чтобы влажность в помещении была стабильной, в пределах 40–60%. Температура тоже не должна сильно колебаться. Все остальное относительно: можно иметь простой ручной инструмент и делать отличные изделия, но они точно не будут конкурентоспособными. То же самое касается и станков: чем дороже и точнее инструмент, тем выше качество работ и меньше затраченного времени.
В начале своего увлечения я ничего не знал, но благо есть интернет и на любой вопрос можно получить ответ. Не всегда идеальный, но опытным путем все равно приходишь к верному решению сам. После некоторого количества работ один знакомый заказал у меня круглый столик, барную стойку и деревянный декор для интерьера. Я с удовольствием за это взялся, все остались довольны, и с этого момента я начал иногда зарабатывать на столярке.
О выгоде
При серийном производство создание мебели может быть достаточно выгодно, если делать ликвидные изделия при минимальных затратах. Но это не про меня. Я занимаюсь столярным мастерством по любви, так что вопрос выгоды для меня не на первом месте. Конечно, стараюсь просчитывать стоимость изделия. И, скорее всего, не возьмусь делать, если сумма, предложенная заказчиком, не покрывает затрат.
Любое производство столярных изделий априори не может быть дешевым. Время, затраченное на любую работу, растяжимое и вытекает из особенностей заказа. Как правило, почти для каждой столярной работы надо делать приспособления, шаблоны, оправки. Например, изготовление стола — хотя разброс по сложности большой — займет около двух недель.
О повестке
Сейчас чувствуется снижение спроса на мебель из массива, тем более из дорогих пород. Это объяснимо, потому что такая мебель попадает под категорию роскоши. А сейчас многим не до роскоши, но это временно. Я же, несмотря ни на что, продолжаю делать разную деревянную мебель для себя и своих близких.