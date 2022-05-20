Наверняка вы хотели начать делать привычные вещи самостоятельно, например одежду или предметы для дома. Причины у вас могли быть разные: и ваш интерес к делу, и экономия средств. «Афиша Daily» поговорила с теми, кто давно создает что‑то руками для себя, и узнала, зачем, насколько это выгодно и что об их занятиях думают окружающие.

Даниил Вместе с братом придумывает дизайн вещей для себя и отдает заказ в ателье родителей

© Из личного архива

Об идее своего дизайна Лет с 16 мы с братом стали интересоваться модой и дизайном, окончили художественную школу. Мы из небольшого города, поэтому часто ездили погулять в Москву, где на улицах замечали модных ребят постарше. Также в интернете изучали известные бренды, смотрели показы. И у нас появилось желание придумать что‑то свое — тем более что родители давно занимаются пошивом одежды на заказ . Началось все с обычных брюк и джинсов, а со временем дошло и до других категорий, вплоть до сумок и курток. По мере создания вещей мы не сильно придерживались изначальной задумки, к тому же после каждой примерки были заметны какие‑то недочеты или ошибки. О процессе создания дизайна Когда приходит идея новой модели, мы сначала обсуждаем цвета, форму, посадку. В идеале этот процесс занимает буквально день, но из‑за нехватки времени может растянуться до двух. Чем сложнее модель, тем больше времени уходит. Мы стараемся каждую новую вещь усовершенствовать, добавить детали. В результате получаем уникальную модель. О выгоде Шить самому выгоднее, чем покупать в магазинах, но с одной оговоркой: для работы требуется дорогостоящее оборудование . У наших родителей оно уже было. Ткани и фурнитуру можно закупить в магазинах или на фабриках по приятным ценам, выбирая любой материал и цвет. Для начала лучше создавать изделия из недорогих тканей, а, набравшись опыта, пробовать более дорогие материалы.

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О вещах из магазина Создание своей одежды вряд ли полностью закроет потребность в шопинге, ведь не все можно сшить самому — например, обувь или нижнее белье . Но за последние полтора года мы с братом и родителями не покупали ничего в магазинах одежды. О повестке В связи с закрытием многих магазинов для нас ничего не изменилось: мы как носили свои вещи, так и носим. Но вот для заказчиков пошив одежды стал актуальнее. Сейчас приходят перешить купленные вещи либо создать модель с нуля. Удобно сделать вещь сразу под свою фигуру, проведя несколько примерок. О реакции окружающих Мы сразу получили большой отклик от друзей. Уже после первых моделей нас спрашивали о возможности пошива. Часто получаем комплименты и просьбы сделать фото от прохожих. Также соглашались несколько раз на удаленные заказы, но из‑за невозможности сделать замеры на клиенте сложно выполнить работу хорошо.

Ева Шьет одежду себе и на заказ

© Из личного архива

Об идее самостоятельного пошива вещей Я начала шить одежду в сентябре 2021 года. Это оказалось выгодно, а также удобно: ты сам можешь выбрать материал, крой, детали и получить уникальную вещь. Качество получается наравне с магазинами или даже лучше.

В шитье многое зависит от подхода к делу, главное — работать без спешки, аккуратно и внимательно, так как это довольно трудоемкий процесс.

О процессе создания вещи На шапки уходит около 3 часов работы. На мою первую куртку ушло примерно 20 часов . На какие‑то экспериментальные вещи, предназначенные скорее для фотосессии или выступлений (Ева — рэп-исполнительница. — Прим. ред.), уходит больше времени, так как я в самом процессе могу вносить корректировки и добавлять что‑то новое. Например, на шлем ушло порядка 9 часов из‑за конструкции и кроя. Зато чем больше раз ты шил какую‑то вещь, тем меньше времени затрачивается на нее в будущем, так как рука уже набита.

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О выгоде В моем случае самодельная одежда почти полностью закрывает потребность покупки вещей в магазинах, не считая кроссовок и каких‑то брендовых вещей. В основном из‑за того, что я часто не могу найти в магазинах нужную одежду . Именно это побудило меня попробовать рисовать эскизы вещей и воплощать их в жизнь. О повестке В новых условиях самодельная одежда, безусловно, стала еще актуальнее. Правда, лично я даже не ощутила на себе закрытие магазинов, так как редко что‑то нравилось там. О реакции окружающих Реакция окружающих была неожиданная. Я как‑то сшила две шапки для фотосессий, сфотографировалась, поснимала видео в тикток, и это вызвало хайп. Потом вообще стала шить головные уборы и другие вещи на заказ, хотя изначально не планировала. Также получила большой отклик и предложения о сотрудничестве от различных блогеров, рэп-артистов. Благодаря такому стечению обстоятельств я начала серьезнее относиться к своему хобби и продолжаю развиваться и экспериментировать.

Виталий Делает ковры для себя и друзей

© Из личного архива

Об идее делать ковры Мысль делать ковры пришла где‑то год назад. Увидел в соцсетях, что в Европе и Америке уже давно этим занимаются, и сразу же решил попробовать после ремонта. Первый коврик в виде лого Carhartt вышел отлично, особенно для начала, но со своими косяками: фон местами был не очень плотный и задняя часть проклеена неправильно. Но я все равно остался им доволен и постелил в прихожей. О процессе работы над ковром Я делаю ковры почти каждый день. Возвращаюсь поздно после основной работы, соседей не тревожу, стригу контуры или проклеиваю задник, а в выходные шумлю по полной программе. Среди необходимых инструментов — тафтинговый пистолет, машинка для стрижки, ткань для тафтинга, акриловая пряжа, каркас для ткани, проектор, хлопковая бязь на обратную сторону, клей для ковролина, киперная лента, клеевой пистолет, маркер, щетка и пылесос. Навыки для тафтинга минимальны, тут главное — практика и отработка мелких деталей. Сначала я делал ковры себе, потом близким. Недавно доделал первый заказной ковер — полетит в Чехию! О выгоде Если в процессе работы не ошибаться, то получается выгодно. Создавая свой первый заказной ковер, я задел ткань, пока делал контур, и она порвалась . Пришлось переделывать, так что практически ничего не заработал с заказа. Единственное, что удобно в создании ковров, — это рабочее место, которое можно устроить прямо дома. Правда, в плане чистоты это ужас: пылесос работает каждый день, а влажные уборки дома участились втрое.

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О повестке Единственное, что поменялось в моей работе сейчас, — задержки в поставках ткани для тафтинга и повышение цен на остальные расходники. Но есть хорошие отечественные материалы, которыми я и так часто пользовался. Сам я не стал поднимать цены на заказные ковры. Думаю, те, кто не успел купить декор в ушедших привычных магазинах, могут сделать его сами. Взять спинку кресла от одного стула, прикрепить к ножкам другого, придумать подлокотник… И вот у вас авторский предмет, которому вы будете рады больше, чем заказному!

У меня руки всегда чешутся — посмотрим, куда их голова направит.

О реакции окружающих Не хочу хвастаться, но почти всем нравятся мои изделия. Уже после первого коврика пришло много фидбэка. Негативных отзывов ни разу не было, но найти недочет в коврах могут только те, кто ими занимается. Я стараюсь делать все качественно, не жалея времени. К примеру, последний ковер стриг в общей сложности 19 часов, чтобы один цвет не попадал на другой, когда по ковру проводишь рукой. Плохой ковер я не продам и буду переделывать, даже если мне в убыток. Негативный отзыв теоретически может быть из‑за того, что ковер лезет. Но сколько бы его ни вычесывали и ни пылесосили, он будет лезть, потому что сделан из пряжи — скрученных между собой ниточек, которые со временем расплетаются.

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Александр Работает в барбершопе Britva и стрижется сам

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Об идее стричься самостоятельно Впервые сам подстригся четыре года назад просто ради интереса — получится или нет. Когда долго работаешь парикмахером, появляется насмотренность и понимание, как и из чего строится стрижка. Захотелось попробовать на себе. О процессе стрижки Честно говоря, стричься самому сложно. Неудобно стричь затылок , так как действовать приходится в основном на ощупь. В идеале нужен навык делать стрижку себя через зеркало. Я его оттачивал, работая с клиентами в салоне. И для самостоятельной стрижки нужен высокий уровень парикмахерского мастерства. Процесс занимает больше времени и нет возможности расслабиться. Это то, что касается полноценной стрижки. Но если просто стричь себя под машинку одной насадкой, получается быстро, просто и бесплатно. Но все-таки я предпочел бы расслабиться в кресле , доверив свои волосы хорошему мастеру. О реакции окружающих На самом деле я слышу обычно: «О, подстригся». На этом все комментарии по поводу стрижки заканчиваются. Более интересная реакция, когда люди узнают, что я стригся сам. Сразу задают вопрос: «Но как?» . Ответ стандартный — ножницами.

Игорь Делает мебель и другие предметы из дерева для себя и на заказ

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Об идее самостоятельно делать мебель Я по образованию инженер-строитель и всю жизнь работал по профессии. Последние 20 лет трудился в сфере дизайна и отделки помещений, но в качестве руководителя — сам ничего руками не делал, хотя они всегда росли из того места. В 2013 году я строил на своем участке баню. Отделкой решил заняться сам, хотя была возможность нанять кого‑то. Тогда я испытал огромное удовольствие от работы с деревом . Потом сделал беседку, лавочки и другие вещи — все это было создано на коленке, обычным ручным инструментом. В конце концов мне надоело каждый раз терять время на большой процесс подготовки, налаживания рабочего места, потом его сворачивания. Так я решил оборудовать под свое занятие летний гараж. О процессе столярного мастерства У меня есть минимальный парк бытовых станков: пильный стол, стационарный фуганок, рейсмус, сверлильный станок, торцовочная пила. Пришлось также покупать много мелочей, ручного инструмента и расходников. Для создания столярных изделий важно, чтобы влажность в помещении была стабильной, в пределах 40–60%. Температура тоже не должна сильно колебаться. Все остальное относительно: можно иметь простой ручной инструмент и делать отличные изделия, но они точно не будут конкурентоспособными. То же самое касается и станков: чем дороже и точнее инструмент, тем выше качество работ и меньше затраченного времени.

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