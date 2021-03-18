Еще в конце прошлого года тикток заполонили видео с созданием ковров в технике тафтинг всех форм и расцветок: цветы Такаси Мураками, персонажи аниме или реалистичные оптические иллюзии. Разбираемся, что нужно купить, чтобы сделать свой ковер.

Как выбрать ткань? Основа ковра очень похожа на канву для вышивания — хлопчатобумажную ткань-сетку. Только для тафтинга она должна быть плотнее, чтобы стежки пряжи не деформировали и не порвали ее. Есть несколько вариантов подходящих тканей: из натуральных — мешковина, из синтетических — полипропилен, полиэстер или полиамид. Какую из них выбрать, зависит от пряжи: чем она толще и пушистее, тем более плотная ткань нужна.

Каким инструментом работать? Тафтинг бывает двух видов — механический и ручной. Для первого понадобится пистолет, а для второго — иглы для вышивания ковров. Принцип работы в обоих случаях одинаковый. Стежки-петли делаются на натянутой на пяльца ткани большой иглой в форме воронки с ушком у острого кончика. Какую бы ткань и пряжу вы ни выбрали, подойдет любой инструмент, но скорость работы будет отличаться. Очевидно, что с пистолетом вы быстрее получите результат, поэтому механический инструмент чаще применяют для вышивки больших ковров. К тому же с иглами придется потратить немного времени, чтобы научиться чувствовать натяжение нити и делать ровные стежки. Как именно выглядит процесс вышивки и что нужно учитывать, рассказать словами сложно — лучше показать. Вот, например, юьюб-блогерка Karen Musgraves показывает создание ковра с нуля и делится советами.

Как закреплять нити? Когда вышивка закончена, обязательно нужно закрепить пряжу с обратной стороны основы. Иначе петли от скольжения по полу быстро протрутся и ковер «полысеет». Во-первых, вам понадобится подложка — плотная ткань вроде фетра или войлока. Последний можно взять на резиновой основе: так изделие не будет скользить по полу, и его можно будет положить в ванной, не переживая за сохранность после утреннего душа. Во-вторых, нужен ковровый клей, чтобы скрепить основу и подложку. Он бывает двух видов: в жидкой массе, которую нужно распределять шпателем, и в спрее. Ютьюб-блогерка AJ Makes, чей канал посвящен тафтингу, рекомендует брать устойчивые к влаге средства: не придется переживать, что от пролитого на ковер стакана воды вся работа пойдет насмарку.

Ткань, пряжа, инструменты, клей… Нужно ли что‑то еще? Вышивка делается на натянутой ткани, поэтому вам нужны подходящие по размеру пяльца. Можно купить готовые или сделать их самостоятельно — сбить квадратную рамку из деревянных брусков. Еще понадобятся кнопки или гвозди для фиксации ткани, ножницы, карандаш и калька для эскиза. Художники, которые создают крупные фигурные ковры с множеством деталей, часто используют для нанесения рисунка проектор: направляют изображение на ткань и переводят его карандашом. Кроме того, если вы используете тафтинговый пистолет, за ним нужно следить. Заранее купите масло для швейных машин, чтобы периодически смазывать механизм. Так вы обеспечите не только долгую жизнь инструмента, но и качество работы. Если игла будет туго двигаться, петли будут получаться неровными, а нити — рваться в процессе вышивания. Еще пригодится пушистая кисточка вроде «белки» — очищать пистолет от пыли. AJ Makes советует сделать из проволоки или лески v-образный захват, чтобы продевать пряжу в ушко иглы и не мучиться с этим подолгу.

И где это все купить? Абсолютно все для тафтинга — от инструментов до клея — можно купить на tufting.com. Именно там покупают расходники зарубежные тиктокеры. Но если вам не хочется месяц ждать свою посылку из Америки, придется посетить несколько магазинов — и не только онлайн. Инструменты Иглы для вышивания ковров есть в магазинах для хобби и рукоделия, например, «Леонардо», «Садоводе», «Искуснице» — под любой запрос и цену. Правда, их качеством довольны не все. Инстаблогерка и владелица собственного магазина @aannuschka рассказала, что магазинные иглы часто ломаются и деформируются, поэтому лучше брать иглы ручной работы. Сама Аннушка пользуется инструментом NataliePunchNeedle. Кстати, в этом же магазине можно приобрести пяльца и ткань для вышивки. А вот тафтинговый пистолет купить в России у вас не получится — только заказать на маркетплейсе вроде «Алиэкспресса» или в профильном ковровом магазине за рубежом. Хотя если долго мониторить группы по тафтингу в соцсетях и объявления на Avito и других площадках, можно «поймать» б/у пистолет в своем городе.

Ткани и пряжа Расходники для ковров — не уникальные ткани и нитки. Их можно приобрести в любом профильном магазине. Один совет: лучше выбраться в офлайн, чем выбирать по интернету. Если вы только начинаете заниматься тафтингом, нужно будет пощупать расходники, чтобы ткань и пряжа подходили друг другу, или, при необходимости, попросить консультацию у продавца.

Клей и уход за пистолетом Клей продается в магазинах строительных и хозяйственных товаров, например, OBI, Leroy Merlin. Масло для швейной машины можно купить в магазине тканей, а также заказать в гипермаркетах рукоделия или маркетплейсах.