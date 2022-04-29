Запах дождя, соленой воды и утреннего тумана. Ароматные новинки, которые появились на полках в преддверии мая.
Moth and Rabbit Parasite
Посвящение культовому фильму Пон Чжун Хо. Обаятельные мошенники в богатом доме переданы через альдегиды, ландыш и скошенную траву.
Цена 17 500 р.
Narciso Rodriguez Musc Noir Rose
Продолжение в линейке мускусных ароматов бренда. Аромат уже не похож на «запах кожи», это сладкое, густое, сливово-ванильное зелье.
Цена 5037 р.
Gallivant Bukhara
Пышный прилавок с сухофруктами и пряностями: груша, абрикос, бергамот, тмин, кориандр, гвоздика. Бренд-путешественник отмечает на карте город Бухару.
Цена 8990 р.
Bvlgari Rose Goldea Blossom Deligh
Ненавязчивый, но объемный аромат свежих роз, утреннего тумана и даже немного хрустящего снега.
Цена 9230 р.
Diptyque Do Son
Лимитированная версия аромата в синем стекле прячет смесь солоноватого морского воздуха с насыщенными, маслянистыми белыми цветами.
Цена 17 649 р.
Maison Margiela Replica When the Rain Stops
Мастера парфюмерных ситуаций заключили во флакон немного олдскульный запах мха, измороси и влажной гальки.
Цена 14 830 р.
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