Коллаборация Политеха и «Кружка», капсула — посвящение Петербургу и другие новинки.

Monochrome

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Бренд, славящийся идеальным оверсайзом, посвятил свой новый дроп Петербургу. В него вошли футболка, худи и свитшот — все из 100%-ного хлопка в серо-зеленой гамме. А также вязаный свитер с фирменным геометрическим паттерном. На груди или по кромке изделий разместилась надпись «Saint (P)». Лимитированная серия представлена в петербургском офлайн-магазине Monochrome, который открылся в конце марта 2022 года на Невском проспекте, а также онлайн. Диапазон цен — от 9500 рублей за футболку до 25 500 рублей за свитер.

Yaspis

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Молодая российская марка представила коллекцию, созданную вместе с йога-проектом «108». Лонгсливы, кроп-топы, эластичные брюки и комбинезоны с абстрактным рисунком подойдут как для занятий спортом, так и для повседневной жизни. Диапазон цен — от 6900 рублей за укороченный топ до 14 200 рублей за комбинезон.

Polytech x Kruzhok

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В начале зимы Политехнический музей пригласил «Кружок» в собственное фондохранилище; там команда обнаружила неопубликованные афиши для иностранных выставок — от 1940-х до 1970-х годов. Взяв за основу эту инфографику, дизайнеры переработали ее в код для разработки мерча. В коллаборацию вошли толстовки, футболки, рубашки, поло и комбинезоны с рисунками. Отдельного внимания заслуживают аксессуары — галстук, сумка-шопер, вымпел, шарф, а также жилет со множеством карманов. Коллекция Polytech x Kruzhok доступна онлайн. Диапазон цен — от 990 рублей за пазл до 9990 рублей за комбинезон.

12 Storeez

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12 Storeez представил лаконичную коллекцию, выполненную в пастельной палитре. В нее вошли тренчи-халаты, однобортные жакеты, юбки на запахе, свободные брюки, трикотажные топы и другие весенние айтемы. Материалы: лен, тонкий органический хлопок и удобный в повседневной носке лиоцелл. Капсула представлена в физических магазинах и онлайн. Порядок цен — 3980 рублей за бейсболку, 13 980 рублей за платье длины макси и 29 980 рублей за кожаный шопер.

Ushatáva

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Создавая новую капсулу, дизайнерская команда вдохновлялась стилем принцессы Дианы. В коллекции свое место нашли как кэжуал-вещи, так и коктейльные образы, которые обыгрывают силуэты и детали, модные в 1980-х — начале 1990-х. В капсуле появляется асимметрия, велосипедки трансформируются в комбинезон, многие вещи имеют удлиненные рукава, а часть изделий можно носить наизнанку. Коллекцию уже можно найти в интернет-магазине и шоурумах Ushatáva. Диапазон цен — от 5900 за юбку с велосипедками до 24 300 рублей за тренч.

Imakebags

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Петербургский бренд двигается в сторону устойчивости: Imakebags выпустил новую модель сумки Seva, выполненную из остатков кожи со своего производства. Лоскутки соединены ниткой — при желании сумку можно распустить и связать заново, уменьшив размер или использовав нитки другого цвета. Пока сумки доступны в двух размерах и только в готовом виде. Но в скором времени бренд планирует добавить их в раздел Custom, чтобы покупатели могли создавать уникальные версии дизайна на свой вкус — выбирать фактуру кожи, цвет нитей, фурнитуру, аксессуары, менять величину и так далее. Еще одна опция — наборы деталей для желающих собрать сумку своими руками. Сумки Seva (названные, кстати, в честь сына основательницы) уже доступны онлайн. Их стоимость в зависимости от размера — от 17 500 до 21 520 рублей.