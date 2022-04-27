Ваза пилюля, подсвечник пудель и другие домашние новинки месяца.
Салфетница Cadeau Market
Неожиданный ход — салфетница, выполненная из фактурной кожи. Отличное дополнение к витиеватой сервировке стола.
Цена 4200 р.
Тапочки Benetton
Марка выпустила домашнюю коллекцию, куда вошли нарядные стеганые тапочки из розового сатина.
Цена 2299 р.
Свеча Tkano
Как красиво обыграть русскую эстетику? Сделать модную свечу в форме купола.
Цена 1750 р.
Свеча Waxwax
И снова фигурная свеча: на этот раз вдохновленная скульптурами британского художника Генри Мура.
Цена 1240 р.
Набор из двух постеров Tutvika Studio
Архитектура на постерах чем‑то напоминает розовый дом Рикардо Бофилла в испанском городе Кальпе.
Цена 2200 р.
Чайная пара «Императорский фарфоровый завод»
Чашка и блюдце из серии «Настроение», куда вошла посуда с рисунками, как будто выполненными шариковой ручкой.
Цена 4430 р.
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