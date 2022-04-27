Ваза пилюля, подсвечник пудель и другие домашние новинки месяца.

Салфетница Cadeau Market

Неожиданный ход — салфетница, выполненная из фактурной кожи. Отличное дополнение к витиеватой сервировке стола.

Цена 4200 р.
Тапочки Benetton

Марка выпустила домашнюю коллекцию, куда вошли нарядные стеганые тапочки из розового сатина.

Цена 2299 р.
Свеча Tkano

Как красиво обыграть русскую эстетику? Сделать модную свечу в форме купола.

Цена 1750 р.
Лампа Frandsen

Привлекает внимание за счет асимметричной формы.

Цена 34 500 р.
Сотейник Ceraflame

Для тех, кому надоела унылая посуда серого металлического цвета.

Цена 14 790 р.
Свеча Waxwax

И снова фигурная свеча: на этот раз вдохновленная скульптурами британского художника Генри Мура.

Цена 1240 р.
Подсвечник Fatboy

Когда очень хотел собаку.

Цена 9270 р.
Набор из двух постеров Tutvika Studio

Архитектура на постерах чем‑то напоминает розовый дом Рикардо Бофилла в испанском городе Кальпе.

Цена 2200 р.
Ковер Viter

Вдохновлен морскими просторами и шумом прибоя.

Цена 3000 р.
Кресло La Redoute Intérieurs

Оказывается, оно вращается.

Цена 32 894 р.
Чайная пара «Императорский фарфоровый завод»

Чашка и блюдце из серии «Настроение», куда вошла посуда с рисунками, как будто выполненными шариковой ручкой.

Цена 4430 р.
Фигурка из стекла Paul Smith

Дополнить неожиданную фруктовую корзину можно розовым лимоном и зеленым бананом.

Цена 35 850 р.
Ваза Venini

Большая пилюля для хорошего настроения дома.

Цена 304 800 р.
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