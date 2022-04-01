«Афиша Daily» заглядывает в вишлисты модных инфлюенсеров и рассказывает, о чем они мечтают и что планируют купить.
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Сюзанна Варнина
@siuzannadaily. Певица и автор песен. 8 апреля выпускает альбом «Сверхновая», 21 мая дает концерт в Санкт-Петербурге.
Бас-гитара Fender
Очень сексуальный инструмент, раскрывает нижнюю чакру. Обожаю импровизировать на студии и собираюсь приобрести свой Precision (модель гитары. — Прим. ред.).
Винтажный виниловый проигрыватель
Хочу японскую классику — винтажный Pioneer 70-х годов и усилитель того же периода, чтобы слушать любимую музыку во внимании и качестве.
Белый внедорожник Lexus LX
Очень боюсь водить, но знаю, что у меня это очень хорошо получится! Потихоньку учу знаки дорожного движения. Еще один мой фаворит помимо Lexus — это Tesla.
Парфюмы Hermès Epice Marine и 1907 My Spice
Я настоящий парфманьяк! У меня около 30 парфюмов в коллекции, и я продолжаю ее пополнять. Мне важно «звучать» идеально не только в плане нот. Мой следующий претендент на покупку — Hermès Epice Marine и 1907 My Spice. А вообще хочу создать свои духи. Если у вас есть парфюмерный бренд и вы хотите коллаборацию, хит ми ин директ.
Бра LVG Crazy Horse
После парфюма моя слабость — красивое нижнее белье. Люблю стильное, вдохновляющее и возбуждающее. Бренды LVG и Chantal Thomass — мои фавориты.
Подвеска Madre Kunst «Полусолнце»
Как настоящая женщина я обожаю украшения и выбираю все новое и необычное. Madre Kunst подпадает под мои желания, вкус и настроение.
Дом на берегу реки
Хочу построить дом. Настолько просторный, чтобы там можно было записывать альбом с кучей приглашенных музыкантов, рисовать картины, есть, читать книги и наслаждаться жизнью где‑нибудь на берегу реки.
Новый альбом «Сверхновая»
Хочу послушать свой новый альбом на стриминговых платформах или на виниле и кассете, с обложкой и текстами, и насладиться им вместе со своими слушателями. 8 апреля — «Сверхновая»! Save the date!