Парфюмы Hermès Epice Marine и 1907 My Spice

Я настоящий парфманьяк! У меня около 30 парфюмов в коллекции, и я продолжаю ее пополнять. Мне важно «звучать» идеально не только в плане нот. Мой следующий претендент на покупку — Hermès Epice Marine и 1907 My Spice. А вообще хочу создать свои духи. Если у вас есть парфюмерный бренд и вы хотите коллаборацию, хит ми ин директ.