Наши возможности из‑за кризиса и ухода зарубежных брендов куда меньше, чем полгода назад. Значит, пора покопаться в своем гардеробе. Разбираемся, что можно сделать с поднадоевшими старыми вещами, чтобы подарить им вторую жизнь.

Дисклеймер:

Прежде чем начинать эксперименты, внимательно изучайте инструкции.

Пришить патчи на верхнюю одежду

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Обновить джинсовку или полевую куртку, которая долго лежит без дела, можно с помощью банальных патчей. В сети огромный выбор нашивок на любой вкус — с логотипами рок-групп, персонажами фильмов и мульфильмов, поп-культурными лозунгами или ироничными надписями. Если у вас есть базовые навыки шитья и настроение творить, то создать патч можно даже самому.

Окрасить футболку в технике тай-дай

За последние 10 лет вещи, окрашенные в технике тай-дай, не раз возвращались в коллекции самых разных брендов. По-хорошему такие футболки, лонгсливы или худи можно носить без оглядки на тенденции. Ведь еще в прошлом веке вещи, окрашенные в такой технике, стали частью поп-культуры. Вся прелесть тай-дай в том, что выкрасить условную футболку, потерявшую цвет, можно самостоятельно и в домашних условиях. На ютьюбе есть множество идей — как простых с традиционными узорами, так и более сложных с замысловатыми паттернами.

Состарить свитер или толстовку

Во времена, когда Канье гремел с первыми коллекциями своего бренда Yeezy, в сети один за другим появлялись видео с рекомендациями по приданию одежде потрепанного (поношенного) вида. Как ни парадоксально, но таким способом можно дать второй шанс вещи, уже потерявшей кондицию. Это может быть худи, свитшот, свитер или даже рубашка. Наверняка в вашем гардеробе есть ненужный предмет, который не жалко использовать в эксперименте. Для кастомизации вам понадобятся ножницы, канцелярский нож или бритва и небольшой кусочек наждачной бумаги.

Кастомизировать джинсы На ютьюбе множество видео о том, как обновить старые джинсы и придать им уникальности. Смотрите сами: их можно укоротить, состарить, украсить вышивкой или декоративными элементами, выбелить и просто испачкать краской. Мы ратуем за последний вариант. Во-первых, он кажется нам интересным и не очень сложным. Во-вторых, мы помним о выпущенных пару лет назад джинсах японского бренда Needles.

Кастомизировать кроссовки и кеды

Уже уставшим кедам и кроссовкам также можно подарить новую жизнь. Например, перекрасив. Для этого вам понадобятся специальные маркеры или краска. Даже если вы не очень хорошо рисуете и переживаете, что не получится нанести красивый узор. На видеосервисах полно вдохновляющих идей — как простых, так и требующих определенных навыков и усердия. Чаще всего в качестве «холста» используют базовые однотонные пары — Vans Old Skool или Authentic, Converse Chuck Taylor или All Star и, разумеется Nike Air Force. Один из наиболее доступных вариантов кастомизации — брызги краски в стиле Джексона Поллока.