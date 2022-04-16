Очередная совместная коллекция сестер Рубан с Zarina, капсула Love Republic для экс-главреда Elle Кати Мухиной и другие новинки.

Love Republic и Катя Мухина

© Love Republic 1 из 5 © Love Republic 2 из 5 © Love Republic 3 из 5 © Love Republic 4 из 5 © Love Republic 5 из 5

Российский бренд выпустил коллекцию New Feminity Code, которую посвятил Кате Мухиной, экс-главреду Elle, стилисту и маме двоих детей. В капсулу вошли брючные костюмы, оверсайз-тренчи, жакет из экокожи, платье с пайетками, ультрамодные брюки карго и др. Коллекция уже в продаже онлайн и в магазинах розничной сети. Диапазон цен — от 1399 рублей за серьги с объемными подвесками до 13 999 рублей за двубортный тренч.

Osome2some

© Osome2some 1 из 5 © Osome2some 2 из 5 © Osome2some 3 из 5 © Osome2some 4 из 5 © Osome2some 5 из 5

Локальная марка с фокусом на интеллектуальную моду представила весенне-летнюю капсулу. В нее вошли яркие пальто, брючные костюмы различных форм и цветов, рубашки и платья в бельевом стиле. Новинки представлены на сайте и в магазинах Osome2some. Диапазон цен — от 12 400 рублей за юбку на пуговицах до 56 600 рублей за пальто из кашемира.

My812

© My812 1 из 6 © My812 2 из 6 © My812 3 из 6 © My812 4 из 6 © My812 5 из 6 © My812 6 из 6

My812 представил весенне-летнюю историю, снятую фотографом Анастасией Лисициной на Сицилии. В коллекции, как всегда, можно найти сложносочиненные вещи — многоярусные блузы, платья из шелка или фактурного хлопка, жакет с перьями и укороченный дождевик с капюшоном. А также более спокойные предметы — брюки палаццо, топы на бретелях и шорты c высокой посадкой. Капсулу уже можно найти на сайте и в магазине My812. Диапазон цен — от 9600 рублей за трикотажный кроп-топ до 88 000 рублей за многослойное платье из шелка.

Zarina & Ruban

© Zarina 1 из 5 © Zarina 2 из 5 © Zarina 3 из 5 © Zarina 4 из 5 © Zarina 5 из 5

Российская сеть продолжает сотрудничать с сестрами Рубан. Коллекция снова получилась в стилистике дизайнеров: тут есть и тренч с отстегивающимися рукавами, который трансформируется в удлиненный жилет, и укороченная куртка карго, и платье с контрастной анатомической прострочкой. Коллаборация Zarina & Ruban доступна онлайн и офлайн. Стоимость вещей — от 2199 рублей за футболку с рисунком до 7599 рублей за плащ-трансформер.