Вещи с элементами крестецкой вышивки, романтичные платья с узором мильфлер и другие новинки.

Alexandra Georgieva

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Бренд Alexandra Georgieva выпустил новую весенне-летнюю коллекцию с элементами крестецкой вышивки. В капсулу вошли легкие миди-платья, хлопковые рубашки, летящие блузы, а также воротники с вышивкой, пижамные костюмы и фартуки. Изделия выполнены из натуральных и смесовых тканей — шелка, хлопка, вискозы и твила. Коллекция представлена ограниченным тиражом и доступна для заказа в магазине «Крестецкая строчка» в Санкт-Петербурге, а также на официальном сайте. Диапазон цен — от 29 000 рублей за мини-юбку из гобелена до 150 000 рублей за платье из шелка с авторским цветочным принтом.

Lio

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Российский маркетплейс Lio представил коллекции локальных брендов весна-лето 2022 и подготовил съемку к их релизу. Прямо сейчас на платформе доступны новинки денима BLCV, нарядной обуви RxBShoes, формальной одежды Zoteme, головных уборов Unu и других марок. Коллекции доступны на официальном сайте, а также в мобильном приложении Lio. Диапазон цен — от 2900 рублей за базовый топ в рубчик Muslim Clouds до 38 000 рублей за тренч из экокожи Tatabronc.

Lime

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Lime предлагает встретить лето в черно-белых тонах. Спокойная палитра уравновешена в коллекции сложным дизайном: ищите в капсуле макраме-топы, вручную завязанные узлы на тонких перемычках и кружево кроше. Детали, которые обычно ассоциируются со стилями бохо и рустик, теперь стали частью декора на корсетных платьях и топах. Новинки уже представлены в магазинах бренда и онлайн. Диапазон цен — от 3999 рублей за топ бандо до 9999 рублей за блейзер из хлопка и льна.

The Sense

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Российский бренд The Sense представил новую капсульную коллекцию SS22. Этой весной дизайнеры марки продолжают уделять внимание простым натуральным тканям и ретрокрою. В центре капсулы, как всегда, платья: от приталенных халатов до моделей длины макси — все с узором мильфлер. Коллекция уже поступила в интернет-магазин The Sense. Цена на платья варьируется от 7000 до 9000 рублей.

Скидки Akhmadullina Dreams В Akhmadullina Dreams действует распродажа новой коллекции. Со скидками от 10 до 15% можно приобрести трикотажные жилеты с косами, вареные джинсы, поло в рубчик, стеганые куртки-халаты и другие весенние айтемы.