Что происходит с трафиком клиентов в салонах красоты? Как обстоит ситуация с расходными материалами? Изменились ли доходы? «Афиша Daily» узнала у парикмахеров, специалиста по маникюру и массажиста, как они работают в новой реальности.

Данил Барбер в барбершопе Pomades

Что изменилось в вашей работе за последний месяц? Основное падения трафика случилось в начале пандемии, потом он выровнялся и сейчас находится примерно на уровне 2019 года. Но если раньше с пятницы по воскресенье были самые загруженные дни, то сейчас поток людей порой распределяется на будни. По субботам обычно спокойно, а в понедельник может прийти много народа. В целом количество посетителей сейчас такое же, каким было месяц или полтора назад . Цены на услуги у нас прежние, но из‑за проблем с логистикой выросла стоимость укладочных средств. Непонятно, как дальше будут происходить закупки. Хотя часть косметики отечественного производства, делается она из импортного сырья. Я думаю, на нее цена тоже вырастет. На прошлой неделе пришла последняя поставка импортной продукции, но она была заказана и оплачена пару месяцев назад. Вопрос с импортной косметикой очень остро стоит — если честно, не знаю, как в Pomades будут решать этот вопрос. Сокращений сотрудников у нас не было, но пара человек уехали за границу.

Я ежемесячно веду подсчет своих доходов, и в марте зарплата даже выросла по сравнению с прошлым годом. Люди продолжают ходить в барбершопы.

Как сейчас происходит общение с клиентами? Они приходят только за услугой или отвлечься тоже хотят? Большинство клиентов, особенно постоянные, приходят и за услугой, и поболтать, обсудить какие‑то вопросы. Нельзя сказать, что кто‑то ищет умиротворения или отдушины в стрижке. Часто начинаются разговоры о том, что сейчас происходит, но я стараюсь не участвовать в них. У всех разная точка зрения на происходящее , и моя может не совпадать с точкой зрения клиентов, которые стригутся в соседних креслах. Как вы себя чувствуете на работе? Сложно влиться в рабочий режим? Первую неделю, когда все началось, было очень странное состояние. Казалось, что ты занимаешься чем‑то бесполезным. Было ощущение, что еще пара дней, и все потеряет смысл, и непонятно, нужно ли вообще работать. Со временем упаднические настроения ушли, но первую неделю мы сидели в подсобке с ребятами и бесконечно читали новостную ленту. Ты уходишь на стрижку, проходит час, возвращаешься, и первый вопрос сразу: «Что произошло? Что я там пропустил?» Информационный поток очень активно лился первую неделю — за час в мессенджеры падало по миллиону сообщений.

В какой‑то момент работа стала отдушиной и помогла не потеряться в новостном шуме. Я понял, что меня безумно угнетает постоянно читать новости.

Теперь я просто под конец дня открываю ленту и смотрю, что важного произошло. А какое настроение внутри вашей команды? Как поддерживаете друг друга? Сначала настроения были максимально упадническими . Часто кто‑то говорил, что здесь нечего делать и пора валить. Так, собственно, у нас пара коллег и сделала. Но у них была возможность, я так понимаю: знакомые в другой стране, к которым они могли обратиться. Есть ребята, которые сейчас целенаправленно копят деньги, чтобы в ближайшем будущем тоже сменить место жительства — скорее всего, на время, но там уже как сложится. Сейчас все вернулось в привычное русло. Конечно, мы обсуждаем новости, но бытовые вопросы тоже вернулись в повестку. Как думаете, какое будущее у индустрии красоты в России и конкретно у вашего направления? Люди не перестанут стричься — разве что будут делать это реже или искать альтернативы подешевле. У нас не самая дорогая парикмахерская, особенно если сравнивать с другими предложениями в центре Москвы. Как я уже сказал, поток посетителей не упал и, надеюсь, сохранится и дальше. А вот что будет с салонами, которые занимаются окрашиваниями, непонятно. Они могут работать на отечественной косметике, но она часто делается из импортного сырья. Нужны будут обходные пути, и, сто процентов, цены на услуги по колористике вырастут. У Pomades есть все расходники, так как воротнички, одноразовые полотенца производятся в России. Но все электроинструменты (фены, машинки) и запчасти для них создаются за рубежом. Если машинка сломается, не факт, что получится ее починить, так как в сервисных центрах может не быть запчастей.

Есть китайские машинки, но не хочется переходить с инструмента за 10 000 рублей на его аналог за 2000 рублей: разница в качестве стрижки будет заметна.

Яна Парикмахер-колорист

Что изменилось в вашей работе за последний месяц? После того как в конце февраля у нас резко изменилась жизнь, я поняла, что будут сложности. Какие‑то клиенты сразу сообщили, что остались без работы. Я снимала кабинет в центре Москвы, на улице 1905 года, и приняла решение съехать оттуда. Боялась, что не потяну оплату аренды. Я решила заняться другой работой в качестве основной деятельности, а стрижки и окрашивания оставить как хобби для оставшихся клиентов, которых у меня не так много. Когда я снимала помещение, работала примерно в ноль, учитывая все расходники, дорогую краску и аренду. Поэтому стала принимать дома, иначе ушла бы в минус. Заработок снизился, потому что сначала я решила не повышать цены — всем сейчас сложно. Сейчас поняла, что придется увеличить стоимость услуг, так как расходники дорожают.

Клиенты, которые остались без работы, продолжают ходить на стрижки. Но дорогие окрашивания теперь откладывают до лучших времен.

Кстати, за последнюю неделю ко мне пришли две новые девушки. Сейчас у меня около двадцати постоянных клиентов. Как сейчас происходит общение с клиентами? Они приходят только за услугой или отвлечься тоже хотят? В этом плане ничего не изменилось: у меня всегда были теплые отношения с большинством клиентов, мы с удовольствием общаемся. Я замечаю, что многие уходят довольными. Это моя цель. Про себя могу сказать, что после такого общения мне легчает. Узнаю разные точки зрения, как люди сейчас живут, у кого какие перемены. Понимаю, что не все так ужасно, как может показаться. Как вы себя чувствуете на работе? Сложно влиться в рабочий режим? Плохо, страшно, тяжело, но в работе я получаю удовольствие . Так совпало, что за этот месяц у меня заболел кот, он в клинике уже третью неделю, и все деньги уходят на лечение. Это мое дополнительное переживание, плюс у меня был переезд. Сил нет вообще, но рабочая беготня позволяет немного отвлечься. Как думаете, какое будущее у индустрии красоты в России и конкретно у вашего направления? На данный момент есть сложности, но для заказа косметики не все пути перекрыты. Что‑то, может быть, вообще уйдет с рынка, чего‑то станет меньше, зато появятся другие бренды. Мы продолжаем работать, продукция есть, обучение идет. Нам нужно как‑то жить, и людям в таких ситуациях нужно заниматься своей привычной деятельностью, иначе можно с ума сойти. Может быть, в новых условиях вырастет ценность ухода за собой и приятных вещей. А также ценность мастеров, которые качественно делают свою работу. Людям захочется получать гарантированно хороший результат за свои деньги. Клиенты станут меньше рисковать и станут ходить лишь к проверенным мастерам.

Лиза Мастер ногтевого сервиса в студии «Девичник»

Что изменилось в вашей работе за последний месяц? Упал трафик клиентов, но не намного. Это произошло потому, что люди в связи с событиями либо разъехались, либо ограничили себя в чем‑то . Цены у нас остались прежними, мы стараемся таким образом поддержать клиентов. Размер дохода у меня не изменился, помогает постоянная клиентская база. Сокращений тоже не было. Как сейчас происходит общение с клиентами? Они приходят только за услугой или отвлечься тоже хотят? К нам в студию приходят расслабиться, отдохнуть от личных и общих переживаний. Это заложено в концепции «Девичника». Сейчас многие переживают, но в студии сохраняется нейтральная обстановка, и все стараются не поднимать повесточные темы, чтобы не сделать кому‑то больно и чтобы все прошло деликатно. По сути, общение с клиентами осталось таким же, каким и было . Мы сочувствуем всем происходящим обстоятельствам, но сохраняем нейтральную обстановку. Как вы себя чувствуете на работе? Сложно влиться в рабочий режим? Я чувствую себя максимально расслабленно, потому что для меня работа — это работа, ей нужно уделять должное внимание. Вне зависимости от того, что происходит в мире, для меня и всего нашего коллектива «Девичник» — нейтральная, безопасная зона. А какое настроение внутри вашей команды? Как поддерживаете друг друга? Все наши переживания мы обсуждаем, поддерживаем друг друга, отвлекаем, если нужно. Стараемся сохранять хорошее настроение в коллективе. Как думаете, какое будущее у индустрии красоты в России и конкретно у вашего направления? Будущее у нас прекрасное, потому что наше направление живое. Если раньше услуги маникюра воспринимали больше как потребность, то сейчас для каждой девушки это способ самовыражения. Я думаю, что индустрия не будет стоять на месте, будет развиваться и пользоваться спросом. С зарубежными материалами для маникюра сейчас трудности из‑за сложностей с логистикой и ростом цен, но на российском рынке много хороших брендов . По качеству они не хуже зарубежных.

Алексей Специалист по массажу в студии Shape It!

Что изменилось в вашей работе за последний месяц? Трафик немного изменился: если раньше клиенты планировали поход на массаж за полторы-две недели, то сейчас приходят сразу. Вырос спрос на релаксирующие массажи , теперь фокус больше на заботу о здоровье, а не на коррекцию фигуры. Количество клиентов осталось прежним. Цены на услуги у нас не поднимались. Сокращений не было, наоборот — взяли несколько крутых специалистов в штат. Мой доход не изменился. Как сейчас происходит общение с клиентами? Они приходят только за услугой или отвлечься тоже хотят? Клиенты стали больше делиться своими тревогами, внимательнее относиться к своим ощущениям и самочувствию. Общение доброжелательное, каким было и раньше.

Если раньше у людей усталость и стресс накапливались в течение недели или месяца, то сейчас может резко появиться напряжение из‑за новостей.

Чтобы избавиться от стресса поскорее, люди записываются на массаж сразу, а не заранее, как раньше. Как вы себя чувствуете на работе? Сложно влиться в рабочий режим? Хорошо, получается отвлекаться. Массажисты всегда эмоционально стабильны , это приходит с годами. В кабинете исчезают все мысли о внешнем мире. Во время массажа я максимально концентрируюсь на клиенте и отгораживаюсь от негативных эмоций. А какое настроение внутри вашей команды? Как поддерживаете друг друга? Настроение в коллективе отличное. Теперь чуть больше обнимаемся : все массажисты довольно тактильные. Как думаете, какое будущее у индустрии красоты в России и конкретно у вашего направления? Я думаю, что все будет хорошо. Возможно, как‑то видоизменятся процедуры, время сеанса… Но каких‑то обрывов, думаю, не будет. Первое упоминание о массаже было во втором тысячелетии до нашей эры , так что мы продолжим историю. На мой взгляд, в целом у бьюти-индустрии не будет больших проблем.