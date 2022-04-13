Что происходит с трафиком клиентов в салонах красоты? Как обстоит ситуация с расходными материалами? Изменились ли доходы? «Афиша Daily» узнала у парикмахеров, специалиста по маникюру и массажиста, как они работают в новой реальности.
Данил
Барбер в барбершопе Pomades
Что изменилось в вашей работе за последний месяц?
Основное падения трафика случилось в начале пандемии, потом он выровнялся и сейчас находится примерно на уровне 2019 года. Но если раньше с пятницы по воскресенье были самые загруженные дни, то сейчас поток людей порой распределяется на будни. По субботам обычно спокойно, а в понедельник может прийти много народа. В целом количество посетителей сейчас такое же, каким было месяц или полтора назад.
Цены на услуги у нас прежние, но из‑за проблем с логистикой выросла стоимость укладочных средств. Непонятно, как дальше будут происходить закупки. Хотя часть косметики отечественного производства, делается она из импортного сырья. Я думаю, на нее цена тоже вырастет. На прошлой неделе пришла последняя поставка импортной продукции, но она была заказана и оплачена пару месяцев назад. Вопрос с импортной косметикой очень остро стоит — если честно, не знаю, как в Pomades будут решать этот вопрос.
Сокращений сотрудников у нас не было, но пара человек уехали за границу.
Как сейчас происходит общение с клиентами? Они приходят только за услугой или отвлечься тоже хотят?
Большинство клиентов, особенно постоянные, приходят и за услугой, и поболтать, обсудить какие‑то вопросы. Нельзя сказать, что кто‑то ищет умиротворения или отдушины в стрижке. Часто начинаются разговоры о том, что сейчас происходит, но я стараюсь не участвовать в них. У всех разная точка зрения на происходящее, и моя может не совпадать с точкой зрения клиентов, которые стригутся в соседних креслах.
Как вы себя чувствуете на работе? Сложно влиться в рабочий режим?
Первую неделю, когда все началось, было очень странное состояние. Казалось, что ты занимаешься чем‑то бесполезным. Было ощущение, что еще пара дней, и все потеряет смысл, и непонятно, нужно ли вообще работать. Со временем упаднические настроения ушли, но первую неделю мы сидели в подсобке с ребятами и бесконечно читали новостную ленту. Ты уходишь на стрижку, проходит час, возвращаешься, и первый вопрос сразу: «Что произошло? Что я там пропустил?» Информационный поток очень активно лился первую неделю — за час в мессенджеры падало по миллиону сообщений.
Теперь я просто под конец дня открываю ленту и смотрю, что важного произошло.
А какое настроение внутри вашей команды? Как поддерживаете друг друга?
Сначала настроения были максимально упадническими. Часто кто‑то говорил, что здесь нечего делать и пора валить. Так, собственно, у нас пара коллег и сделала. Но у них была возможность, я так понимаю: знакомые в другой стране, к которым они могли обратиться. Есть ребята, которые сейчас целенаправленно копят деньги, чтобы в ближайшем будущем тоже сменить место жительства — скорее всего, на время, но там уже как сложится.
Сейчас все вернулось в привычное русло. Конечно, мы обсуждаем новости, но бытовые вопросы тоже вернулись в повестку.
Как думаете, какое будущее у индустрии красоты в России и конкретно у вашего направления?
Люди не перестанут стричься — разве что будут делать это реже или искать альтернативы подешевле. У нас не самая дорогая парикмахерская, особенно если сравнивать с другими предложениями в центре Москвы. Как я уже сказал, поток посетителей не упал и, надеюсь, сохранится и дальше.
А вот что будет с салонами, которые занимаются окрашиваниями, непонятно. Они могут работать на отечественной косметике, но она часто делается из импортного сырья. Нужны будут обходные пути, и, сто процентов, цены на услуги по колористике вырастут.
У Pomades есть все расходники, так как воротнички, одноразовые полотенца производятся в России. Но все электроинструменты (фены, машинки) и запчасти для них создаются за рубежом. Если машинка сломается, не факт, что получится ее починить, так как в сервисных центрах может не быть запчастей.
Яна
Парикмахер-колорист
Что изменилось в вашей работе за последний месяц?
После того как в конце февраля у нас резко изменилась жизнь, я поняла, что будут сложности. Какие‑то клиенты сразу сообщили, что остались без работы. Я снимала кабинет в центре Москвы, на улице 1905 года, и приняла решение съехать оттуда. Боялась, что не потяну оплату аренды.
Я решила заняться другой работой в качестве основной деятельности, а стрижки и окрашивания оставить как хобби для оставшихся клиентов, которых у меня не так много. Когда я снимала помещение, работала примерно в ноль, учитывая все расходники, дорогую краску и аренду. Поэтому стала принимать дома, иначе ушла бы в минус.
Заработок снизился, потому что сначала я решила не повышать цены — всем сейчас сложно. Сейчас поняла, что придется увеличить стоимость услуг, так как расходники дорожают.
Кстати, за последнюю неделю ко мне пришли две новые девушки. Сейчас у меня около двадцати постоянных клиентов.
Как сейчас происходит общение с клиентами? Они приходят только за услугой или отвлечься тоже хотят?
В этом плане ничего не изменилось: у меня всегда были теплые отношения с большинством клиентов, мы с удовольствием общаемся. Я замечаю, что многие уходят довольными. Это моя цель.
Про себя могу сказать, что после такого общения мне легчает. Узнаю разные точки зрения, как люди сейчас живут, у кого какие перемены. Понимаю, что не все так ужасно, как может показаться.
Как вы себя чувствуете на работе? Сложно влиться в рабочий режим?
Плохо, страшно, тяжело, но в работе я получаю удовольствие. Так совпало, что за этот месяц у меня заболел кот, он в клинике уже третью неделю, и все деньги уходят на лечение. Это мое дополнительное переживание, плюс у меня был переезд. Сил нет вообще, но рабочая беготня позволяет немного отвлечься.
Как думаете, какое будущее у индустрии красоты в России и конкретно у вашего направления?
На данный момент есть сложности, но для заказа косметики не все пути перекрыты. Что‑то, может быть, вообще уйдет с рынка, чего‑то станет меньше, зато появятся другие бренды. Мы продолжаем работать, продукция есть, обучение идет. Нам нужно как‑то жить, и людям в таких ситуациях нужно заниматься своей привычной деятельностью, иначе можно с ума сойти.
Может быть, в новых условиях вырастет ценность ухода за собой и приятных вещей. А также ценность мастеров, которые качественно делают свою работу. Людям захочется получать гарантированно хороший результат за свои деньги. Клиенты станут меньше рисковать и станут ходить лишь к проверенным мастерам.
Лиза
Мастер ногтевого сервиса в студии «Девичник»
Что изменилось в вашей работе за последний месяц?
Упал трафик клиентов, но не намного. Это произошло потому, что люди в связи с событиями либо разъехались, либо ограничили себя в чем‑то. Цены у нас остались прежними, мы стараемся таким образом поддержать клиентов. Размер дохода у меня не изменился, помогает постоянная клиентская база. Сокращений тоже не было.
Как сейчас происходит общение с клиентами? Они приходят только за услугой или отвлечься тоже хотят?
К нам в студию приходят расслабиться, отдохнуть от личных и общих переживаний. Это заложено в концепции «Девичника». Сейчас многие переживают, но в студии сохраняется нейтральная обстановка, и все стараются не поднимать повесточные темы, чтобы не сделать кому‑то больно и чтобы все прошло деликатно. По сути, общение с клиентами осталось таким же, каким и было. Мы сочувствуем всем происходящим обстоятельствам, но сохраняем нейтральную обстановку.
Как вы себя чувствуете на работе? Сложно влиться в рабочий режим?
Я чувствую себя максимально расслабленно, потому что для меня работа — это работа, ей нужно уделять должное внимание. Вне зависимости от того, что происходит в мире, для меня и всего нашего коллектива «Девичник» — нейтральная, безопасная зона.
А какое настроение внутри вашей команды? Как поддерживаете друг друга?
Все наши переживания мы обсуждаем, поддерживаем друг друга, отвлекаем, если нужно. Стараемся сохранять хорошее настроение в коллективе.
Как думаете, какое будущее у индустрии красоты в России и конкретно у вашего направления?
Будущее у нас прекрасное, потому что наше направление живое. Если раньше услуги маникюра воспринимали больше как потребность, то сейчас для каждой девушки это способ самовыражения. Я думаю, что индустрия не будет стоять на месте, будет развиваться и пользоваться спросом. С зарубежными материалами для маникюра сейчас трудности из‑за сложностей с логистикой и ростом цен, но на российском рынке много хороших брендов. По качеству они не хуже зарубежных.
Алексей
Специалист по массажу в студии Shape It!
Что изменилось в вашей работе за последний месяц?
Трафик немного изменился: если раньше клиенты планировали поход на массаж за полторы-две недели, то сейчас приходят сразу. Вырос спрос на релаксирующие массажи, теперь фокус больше на заботу о здоровье, а не на коррекцию фигуры. Количество клиентов осталось прежним.
Цены на услуги у нас не поднимались. Сокращений не было, наоборот — взяли несколько крутых специалистов в штат. Мой доход не изменился.
Как сейчас происходит общение с клиентами? Они приходят только за услугой или отвлечься тоже хотят?
Клиенты стали больше делиться своими тревогами, внимательнее относиться к своим ощущениям и самочувствию. Общение доброжелательное, каким было и раньше.
Чтобы избавиться от стресса поскорее, люди записываются на массаж сразу, а не заранее, как раньше.
Как вы себя чувствуете на работе? Сложно влиться в рабочий режим?
Хорошо, получается отвлекаться. Массажисты всегда эмоционально стабильны, это приходит с годами. В кабинете исчезают все мысли о внешнем мире. Во время массажа я максимально концентрируюсь на клиенте и отгораживаюсь от негативных эмоций.
А какое настроение внутри вашей команды? Как поддерживаете друг друга?
Настроение в коллективе отличное. Теперь чуть больше обнимаемся: все массажисты довольно тактильные.
Как думаете, какое будущее у индустрии красоты в России и конкретно у вашего направления?
Я думаю, что все будет хорошо. Возможно, как‑то видоизменятся процедуры, время сеанса… Но каких‑то обрывов, думаю, не будет. Первое упоминание о массаже было во втором тысячелетии до нашей эры, так что мы продолжим историю. На мой взгляд, в целом у бьюти-индустрии не будет больших проблем.