Дефицит препаратов, подпольные инъекции, российские альтернативы. Спросили у представителей косметологических клиник, как поменяется индустрия и что почувствуют клиенты после введения санкций.

Юлия Мезенцева Директор по развитию клиник «СМ-Косметология» Сложившаяся ситуация с санкциями и ростом курса валют в России, конечно же, отразится и на рынке косметологии. В первую очередь ожидается повышение цен на услуги всех клиник ввиду роста стоимости препаратов и расходных материалов. Многие поставщики уже отправляют информационные письма о приостановке сотрудничества или значительно увеличивают свои прайсы. В связи с этим во многих организациях идет пересмотр себестоимости услуг, что влечет за собой неминуемый рост цен для конечных потребителей. Наша клиника может себе позволить уменьшение маржинальности, поэтому в сложившейся ситуации мы выбираем политику не повышать цены до конца марта, чтобы наши пациенты смогли пройти запланированные процедуры. Также у нас есть достаточный запас препаратов и материалов. Мы используем в работе препараты не только из Европы и США и уже сейчас детально изучаем и внедряем аналоги от российских и южнокорейских производителей . Поэтому объем услуг клиники в ближайшее время не сократится. Для достижения лучших результатов наши специалисты используют междисциплинарный подход: сочетают аппаратные и инъекционные методики. У нас представлен парк оборудования производителей из разных стран. Скорее всего, могут возникнуть сложности с поставками расходных материалов для них. Сейчас мы опять же будем рассматривать альтернативы. Далее мы будем оценивать ситуацию на рынке и действовать в интересах пациентов клиники, продолжим сдерживать цены на те процедуры, на которые можем себе позволить. Что касается препаратов, потребителю не придется отказываться от привычных процедур. Например, относительно ботулотоксинов на рынке РФ есть очень достойные препараты, которые могут заменить западные . Наш прогноз — большие игроки рынка останутся на плаву и продолжат свое развитие, используя те средства, которые есть на российском рынке, и собственные резервы. Маленьким и частным клиникам, определенно, будет труднее в сложившейся ситуации: не все смогут позволить себе уменьшение рентабельности. Ситуация будет похожа на ту, которая сложилась в пандемию, когда порядка 10% игроков на рынке, к сожалению, прекратили свое существование.

Сюзанна Мусаева Владелица клиники эстетической косметологии Remedy Lab Сложности уже начались, поскольку некоторые поставщики ограничили объем заказов. В течение ближайшего года мы столкнемся с повышением цен на продукты, услуги и снижением покупательской способности. Но я надеюсь, что качество сервиса не изменится, а только улучшится. Будет наплыв некачественной, несертифицированной продукции, так что мы готовимся к работе с осложнениями, полученными после обращения к частным «специалистам». Один из известных поставщиков инъекционных препаратов уже ушел с рынка, но остаются другие. Например, препараты с ботулотоксином поставляют не только США и Европа — есть проверенный и зарегистрированный российский аналог, а также препараты из Кореи и Китая. К слову, клиника уже несколько лет сотрудничает с корейскими производителями и связывает с ними большие планы и в будущем. Пандемия уже изменила наше сознание и отношение к работе, я бы сказала, закалила нас. Мы только в начале новой жизни. Какие еще санкции впереди, мы не знаем, но внутренне мы готовы меняться и адаптироваться к реальности.

Ольга Ларина Генеральный директор клиники эстетической медицины Tori Хочу отметить, что оснований для волнений нет. На текущий момент наши поставщики, официальные дистрибьютеры крупных международных фармацевтических компаний, не подняли цены на ботулотоксины, филлеры, биоревитализанты . Также 80% наших поставщиков не изменили ценовую политику и на средства профессиональной косметики и космецевтики.

В клинике Tori стоимость на все услуги остается прежней. При стандартном потоке пациентов наших запасов препаратов хватит еще как минимум на месяц. И в обозримом будущем мы не собираемся повышать цены на наши услуги! Я на связи со всеми нашими поставщиками, могу сказать, что информации об исчезновении с российского рынка каких‑либо препаратов мне не поступало. Кроме того, нужно понимать, что у всех крупных фармкомпаний существует внушительный запас препаратов на складе и этого запаса хватит примерно на квартал, а то и на полгода . Слышала, что отдельные клиники сейчас начали поднимать цены, что является чистой воды истерией и спекуляцией. В нынешней непростой обстановке важно сохранять человеческое лицо, профессиональную репутацию, любовь и заботу о своих пациентах, а не стремиться к обогащению. По поводу опасений о прекращении поставок Botox в Россию отмечу, что такое вряд ли возможно. Препараты ботулинического токсина типа А относятся к категории рецептурных лекарственных препаратов, они применяются не только в эстетической медицине, но и в офтальмологии, педиатрии, неврологии . Я уверена, что поставки в Россию данных препаратов будут продолжаться без перебоев. Но даже если и предположить, что ботулотоксины иностранного производства исчезнут с российского рынка, глобальной катастрофы для нас не произойдет. В России есть свой ботокс — это препараты «Релатокс» и «Миотокс», которые разработаны российскими учеными. «Миотокс» является первой в мире жидкой формой ботулинического токсина типа А, препарат очень высокого качества, он уже в течение нескольких лет успешно применяется в эстетической медицине. В нашей клинике эти препараты тоже есть.

Ольга Калинина Врач-дерматолог, косметолог, нутрициолог (nutritional therapist, CPD, London), сертифицированный специалист по IV–терапии в РФ (внутривенной нутритивной терапии) клиники Real Clinic Skin Учитывая ситуацию с курсом доллара, первое, чего следует ожидать в сфере косметологии, — увеличения стоимости процедур с применением зарубежных аппаратов (рост стоимости за счет расходных материалов) и роста стоимости препаратов для проведения биоревитализации, мезотерапии и контурной пластики. Также вырастет цена на профессиональную косметику — опять же, в силу изменения курса доллара. Но это не значит, что мы (пациенты и врачи) останемся без качественных продуктов — и в России есть очень много разработок и качественных препаратов, уже представленных на рынке. Особенно это относится к препаратам для проведения биоревитализации, мезотерапии, например биоревитализанты Revi, Hyalrepair (производство России), мезопрепараты компании Mesopharm. Более того, в профессиональном сообществе коллаген российского производства действительно признан одним из самых эффективных и концентрированных . Качественная альтернатива есть и для препаратов, используемых в ботулинотерапии; в России, к примеру, есть препарат «Релатокс» (в котором ботулотоксин является действующим веществом, как и в привычном для многих Botox). То есть клинически эффект будет тот же. К слову, гиалуроновая кислота и ботулотоксин — это препараты не только косметологического назначения. Ботулотоксин также используется в неврологии, педиатрии, гинекологии, стоматологии. Гиалуроновая кислота применяется в ортопедии, офтальмологии. Таким образом, особое значение приобретают квалификация и опыт специалиста , поскольку врач, который понимает, что и зачем он делает, может найти альтернативы в изменившихся условиях.