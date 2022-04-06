В Москве работает проект «Модный незрячий», который помогает незрячим и слабовидящим людям в создании актуальных образов. Платформа привлекает и обучает стилистов, чтобы они могли составлять гардероб для клиентов с ограничениями по зрению. «Афиша Daily» поговорила с представителями проекта с обеих сторон — незрячими клиентками и стилистом.

Кристина Павлова Клиент стилиста. Учится на журналиста, увлекается музыкой — поет, пишет песни, играет на фортепиано и укулеле

© Проект «Модный незрячий»

О шопинге В одежде обращаю внимание на фурнитуру и материалы: важно, чтобы ткань была приятной на ощупь. Нравится, когда у вещи есть декор, который ощущается тактильно . Обычно на шопинге я прошу совета у мамы или подруги. Подруга, к примеру, разбирается в тенденциях, знает мой стиль и может подсказать, какая вещь мне идет, а что лучше не надевать. К продавцам обычно не обращаюсь, но иногда они сами реагируют на мои образы, когда я выхожу из примерочной — чтобы сделать фото, например.

Конечно, все время приходится ориентироваться на мнение окружающих, когда пытаешься найти что‑то подходящее для себя.

При этом вкусы у всех разные. Но я выбрала несколько людей, к чьему мнению прислушиваюсь при покупке одежды. И если их отзывы сходятся, значит, вещь надо брать. Раньше я одевалась в Mango, Zara, Stradivarius. Но в связи с последними событиями все эти магазины в России больше не доступны. Сейчас мне очень нравится Love Republic, там много приятных вещей. О вдохновении и сборах перед выходом Иногда я смотрю блогеров, которые рассказывают о трендах и дают советы по выбору одежды. Конечно, порой бывает сложно понять, о чем они говорят, потому что я не вижу примеры на экране . Поэтому стараюсь представлять хотя бы примерно. Например, я слышала, что брюки не должны касаться ступней, тогда ноги будут выглядеть длиннее. Я не могу представить это визуально, но стилист, с которой я ходила на шопинг, подтвердила информацию. У меня очень много вещей, поэтому утром я часто сталкиваюсь с проблемой многих девушек «нечего надеть». Обычно заранее готовлю несколько образов, запоминаю, какие вещи сочетаются между собой, и потом их комбинирую. Я открываю шкаф и ищу что‑то, что нравится мне тактильно. Чаще помню, какого цвета вещь, но если нет, то могу спросить или воспользоваться приложением для определения цветов (есть ряд приложений, которые помогают незрячим контактировать с окружающей средой — например, определять денежные купюры, ориентироваться в городе или идентифицировать цвета объектов. — Прим. ред.). О работе со стилистом Стилист сразу почувствовала мой стиль и подобрала много интересных образов. Понравилось, что уже на этапе примерки я узнала, как смотрится эта вещь и почему она мне подходит или не подходит. Кроме того, стилист описала мой тип фигуры и сказала, какие цвета лучше носить. По итогу консультации были решено чаще экспериментировать со стилем и носить более яркую одежду. Мы сфотографировали все примеренные образы, поэтому теперь я буду пользоваться шпаргалкой с разными сочетаниями цветов и фактур.

Александра Пасечник Клиент стилиста. Учится на переводчика, играет на гитаре и укулеле

© Проект «Модный незрячий»

О шопинге При покупке вещей в первую очередь я обращаю внимание на материалы, фурнитуру, цвет и удобство посадки. Также стараюсь определить, в тренде ли одежда, которую взяла на примерку. Обычно мы ходим по магазинам с сестрой, мамой или подругами. За советом к продавцу могу обратиться, если покупаю какие‑то украшения или носки. Большие покупки делаю через интернет. Одеваюсь в Reserved, Gloria Jeans, Love Republic, Bershka (часть этих магазинов приостановила работу в России. — Прим. ред.). Украшения могу купить в «Моднице». О вдохновении и утренних сборах Чтобы понять, что сейчас модно, я смотрю тикток, видеоразборы, слушаю советы окружающих. Перед выходом из дома я, конечно же, ориентируюсь на погоду. Что касается цветов, то обычно уже знаю, что с чем сочетается, но если сомневаюсь, уточняю у близких. О работе со стилистом Сотрудничество со стилистом было интересным опытом. Понравилось, что ты получаешь непредвзятую точку зрения, что стилист не навязывает свое мнение по вопросу выбора той или иной вещи. На кастинге для меня подбирали гардероб два стилиста. Их мнения по некоторым вопросам расходились, отчего начинаешь сомневаться, кому лучше доверять, насколько вещь действительно подходит мне. В таких случаях я ориентируюсь на свои ощущения . Если говорить об итогах совместной работы, то я решила убрать большое количество черного цвета из гардероба, так как он не очень подходит мне по цветотипу.

Дарья Шестакова Стилист

© Личный архив

Об особенностях работы с незрячими и слабовидящими клиентами Главное отличие в работе с незрячими и слабовидящими клиентами — это дополнительное внимание. Поскольку сервис от меня как от помогающего специалиста начинается не со встречи в магазине, а за его пределами. Базовый минимум — это встретить клиента или клиентку непосредственно в метро и привести в магазин.

Городская среда у нас совершенно не подготовлена для незрячих и слабовидящих.

Другой особенностью я бы назвала фокус на создании капсульного гардероба и сочетаемости одежды между собой, так как чаще всего у таких клиентов возникает вопрос, насколько та или иная вещь может сочетаться по цвету с другой. О сложностях профессии стилиста По традиции сложнее всего дается борьба с комплексами и желанием женщины завернуться в слой ткани, чтобы скрыть якобы все лишнее. Но когда удается раскрыть клиентке всю красоту ее фигуры и убедить подчеркивать свои достоинства одеждой, это ощущается как настоящий кайф и маленькая профессиональная победа. Кроме того, сложно давалось описание оттенков одежды с помощью разнообразных метафор , эпитетов и ярких образов. Оказалось, что с ходу это делать для каждой вещи непросто, но я вижу в этом зону для развития образного мышления и теперь на автомате проговариваю даже для себя, как бы описала тот или иной оттенок и какие ассоциации он у меня вызывает. Об индивидуальном и универсальном подходах в стиле Я всегда за индивидуальный подход, особенно когда клиент незрячий или слабовидящий — тут помощь стилиста на первом этапе просто необходима. Если вы уже выработали некую «формулу успеха», то, конечно, клиент сможет ей пользоваться в дальнейшем самостоятельно. Но есть и универсальные правила, которые могут пригодиться всем, чтобы разнообразить образы и сделать их свежее. Например, соблюдение в образе контраста объемов — когда мы носим облегающую вещь в сочетании с чем‑то свободным. Или добавление третьей вещи в образ — когда к джинсам и футболке плюсуется рубашка либо жакет.