«Афиша Daily» поговорила с тремя персональными стилистами и узнала, как они выбирают клиентов (и от каких точно отказываются), почему разбор гардероба может стоить десятки тысяч и какие стереотипы о профессии их бесят.

Дарья Леушина @darya.leushina

— Вы даете непрошеные советы? — Совет ценен, когда о нем спрашивают. Я давно избавилась от профессиональной деформации, не сканирую и не оцениваю людей при встрече и первом знакомстве . Хотя, конечно, неосознанно считываю сигналы, которые окружающие подают с помощью своего внешнего вида. Если спрашивают офлайн, я могу дать рекомендацию, но в директе своих соцсетей «советики» не раздаю.

Бывает невыносимо, когда незнакомые люди скидывают тебе десяток фотографий с разных ракурсов и сообщения: «Добрый день, брать?», «Худи норм?».

В этот момент хочется провалиться сквозь землю. — Работаете с близкими людьми (родственниками, друзьями)? Или только с теми, с кем есть небольшая дистанция? — Конечно, работаю, они такие же клиенты, как и все остальные. Дистанцию можно держать даже с друзьями и родственниками, зная, что три часа шопинга — это работа, а рядом твой клиент. Я также анкетирую их, провожу консультацию, выявляю потребности и предпочтения, все условия обговариваем на берегу, чтобы без капризов и нытья. Это всегда двухсторонний процесс. Работа есть работа, и хорошо, что мои окружающие это понимают. Хотя самый мой любимый и сложный клиент — это мама: с ней я хожу по магазинам как любящая дочь, выключая стилиста и включая все свое терпение.

— С кем не стали бы работать? И как выбираете клиентов? — Человек идет на человека. Часто клиенты признаются, что им очень важны внешность, темп и тембр речи, манеры и чувство юмора. Поэтому я вижу своих клиентов сразу и могу отказать, если понимаю, что работа будет неэффективной, либо девушке с этим запросом я не смогу помочь.

Бывает, что клиентка просто ищет себе подружку или сопровождающую на шопинг, чтобы поболтать или обсудить отношения, посплетничать или самоутвердиться.

Такие форматы с мнимыми запросами тоже видно сразу, и они мне неинтересны. В этих случаях я открыто могу сказать, что, к сожалению, ничем не смогу помочь. — Что вы делаете, если только в процессе работы понимаете, что клиент «не ваш»? — За 6 лет практики со мной такое случалось только один раз, когда шопинг превратился в театральную постановку с одной актрисой . Я просто закончила работу, очень спокойно и тактично объяснив свою мотивацию. Подобные ситуации случаются редко, потому что на подготовительном этапе я даже по голосу понимаю, «мой» это человек или нет, и обговариваю все правила на берегу.

— Как строится ценообразование на вашу работу? Как объяснить клиенту, что разбор гардероба может стоить десятки тысяч и столько же шопинг? — Я уверена, что каждый выстраивает свою систему работы и тайминг индивидуально. У меня есть фиксированная стоимость ревизии гардероба и шопинг-сопровождение за час работы. Я понимаю, какую ценность я даю клиенту, как экономлю его временной и денежный ресурсы и какой эмоциональный и визуальный эффект он получает. Когда ты знаешь свою ценность и можешь донести ее клиенту, вопросов с ценой не возникает. — Есть случаи, когда стилисты сотрудничают с продавцами/магазинами за процент с продажи. Как к этому относитесь? Это кажется нечестным по отношению к клиенту. — У стилиста всегда есть выбор: попросить скидку для клиента и сэкономить бюджет или получить гонорар самому. Если стилист честен в своем выборе и бренд, который он предлагает клиенту, максимально подходит по стилистике и соотношению цены и качества, не вижу ничего криминального в том, что бренд может благодарить или выстраивать со стилистом долгосрочные отношения на коммерческой или бартерной основе. Еще раз повторю: главное — быть честным с самим собой и при случае иметь возможность объяснить свои отношения с брендом клиенту.

— Как относитесь к стилистам-блогерам? Бывает такое, что клиент говорит: «А вот такой‑то блогер писал, что так носить нельзя»? — Чаще случается такая ситуация: «Я по совету блогера N купила вот эту блузу, а еще вот эти туфли и эти джинсы, ну и как мне все это носить? Это совсем не про меня». Стилисты, которые работают с картинками из интернет-магазина, не имея практики с реальными людьми и не видя вещи вживую, часто живут в каком‑то своем фантазийном мире комплектов и капсул, которые малоприменимы к реальности. На картинках все это замечательно и красиво, а дальше начинается: ткань ужасная, сидит отвратительно и цвет в жизни чуть другой — в общем, сплошное разочарование. Прежде чем купить вещь как у блогера, надо подумать: это вообще про вас? На ней это смотрится круто, а вам это точно подойдет? Самая большая ошибка — слепое копирование, отсюда и кладбище ненужных вещей. — Какими выражениями стараетесь обсуждать тело клиента? — Это очень щепетильная тема, главное правило — не навреди. Во-первых, я узнаю, что клиенту в себе нравится, какие части тела можно показывать, потому что они привлекательны, а какие нет и почему. Если мое видение не совпадает с этим мнением, привожу аргументы, описываю, что вижу и какое впечатление это на меня производит, все-таки ко мне приходят за моим видением. Можно назвать формы объемными, а можно — округлыми и женственными, впечатление это произведет разное. — Как говорить, что человеку не идет то, что ему нравится? — Самое важное — приводить аргументы и давать возможность выбора. Если я вижу, что комплект не подходит по тем или иным параметрам, я обязательно об этом скажу (это моя роль на шопинге), аргументирую свое «нет» и предложу замену. Но конечное решение все равно принимает клиент, я могу только давать рекомендации.

Ну и в любом случае счастливый человек, который нравится себе в зеркале, куда лучше, чем унылый, но в трендовом пальто.

— Какие стереотипы о профессии вас бесят? — Многие представляют стилистов богемными музами, которые порхают по магазинам и пьют шампанское на презентации коллекций. На самом деле все чуть иначе. Иногда тебя тошнит от магазинов и брендов, ты пытаешься найти ту самую юбку, но безрезультатно, ноги наливаются свинцом от походов по магазинам, а руки — от количества пакетов. Еще меня бесит, когда клиент приходит с запросом «хочу выглядеть как вы»: это, конечно, приятно, но я не планировала штамповать себе клонов. Также не понимаю стилистов, клиенты которых одеты одинаково с головы до ног, невзирая на то, что у них могут быть предпочтения, жизненные обстоятельства и т. д.

Анна Якименко @yakimenkoanna

— Стилисты обращаются за помощью к другим стилистам? — Конечно, начинающие стилисты могут обращаться к более опытным, именитым. Когда ты стилист много лет, то такой необходимости нет. Вдохновение и знания черпаешь из других сфер. — Что вы делаете, если только в процессе работы понимаете, что клиент «не ваш»? — Такого не происходит, потому что мы выясняем при первом звонке, смотрит ли человек мои видео на ютьюб-канале, разделяет ли философию, взгляд на стиль. Мы оба сразу понимаем, будет нам комфортно вместе работать или нет. Разбор гардероба вместе со стилистом для любого клиента — момент интимного характера, так как вы должны показать вещи из своего гардероба и рассказать о себе. И здесь важно сразу найти точки соприкосновения. — Как строится ценообразование на вашу работу? Как объяснить клиенту, что разбор гардероба может стоить десятки тысяч и столько же шопинг? — Консультация по разбору гардероба или совместный шопинг — это услуги, которые в дальнейшем повлияют непосредственно на качество жизни и на изменения в лучшую сторону. Я даю ценные знания и конкретные ориентиры, которые однозначно помогут моему клиенту. Инвестировать в стиль — значит инвестировать в более качественную и красивую жизнь. — Какими выражениями стараетесь обсуждать тело клиента? — Мы не обсуждаем тело, мы больше обсуждаем одежду. Понимая, какая фигура у моей клиентки, я советую те силуэты, которые подойдут ей лучше всего. — Как говорить, что человеку не идет то, что ему нравится? — На разборе гардероба я всегда спрашиваю про ту или иную вещь, насколько она нравится. Если понимаю, что моя клиентка эту вещь любит и постоянно носит, то предлагаю максимально современное сочетание с ней. Если вещь морально устарела, то говорю прямолинейно и предлагаю варианты, чем ее заменить. — Нужно ли стилисту образование? Если да, то какое? — Это индивидуально. Если есть внутреннее чутье и понимание на уровне логики, интуиции, талант, предрасположенность и любовь к профессии, то все получится. Конечно, образование в сфере искусств или любое творческое будет полезным. А еще важно развивать насмотренность, быть в курсе культурных событий, быть современным. Я, например, художник по образованию, поэтому мне легко даются и пропорции, и понятие цвета, и сочетания.

Татьяна Никейцева @personalstyling

— Вы даете непрошеные советы? — Раньше, когда только начинался мой профессиональный путь, могла себе позволить такие глупости. Сейчас, если спросят, сначала уточняю, готов ли человек услышать мое реальное мнение . Если ответ утвердительный, всегда говорю то, что вижу и думаю. — С кем не стали бы работать? И как выбираете клиентов? — Не стала бы работать с людьми, которые не знают, чего хотят на самом деле; видят меня впервые (например, им подарили сертификат на услуги стилиста); относятся к одежде предвзято. Не могу сказать, что я выбираю клиентов, это всегда дорога с двухсторонним движением. Верю в то, что конкуренции не существует и каждый человек приходит на резонанс от конкретной личности стилиста. — Что вы делаете, если только в процессе работы понимаете, что клиент «не ваш»? — Если понимаю, что с клиентом работа не клеится, честно говорю об этом и останавливаю процесс. Ведь дело даже не в эмоциях или ожиданиях, я просто не смогу быть максимально эффективной для человека, если присутствует дискомфорт. Предлагаю тот вариант завершения услуги, который способен устроить нас обеих. — Как строится ценообразование на вашу работу? Как объяснить клиенту, что разбор гардероба может стоить десятки тысяч и столько же шопинг? — Ценообразование как музыкальный инструмент: каждый настраивает его сам, в зависимости от своих ресурсов и компетенций. Сколько бы не стоили мои услуги, клиент должен иметь максимально подробную информацию о них: что я делаю, как я это делаю, какой подход использую (типажи, цветотипы, архетипы, интуитивный подход, актуальность и т. д.), что он получит в итоге. — Есть случаи, когда стилисты сотрудничают с продавцами/магазинами за процент с продажи. Как к этому относитесь? Это кажется нечестным по отношению к клиенту. — Сотрудничество за процент возможно только тогда, когда одежда мне нравится и я ее рекомендовала бы в любом случае. Работа с марками только для отката — это дорога в никуда. Что касается честности с клиентом: честно — это когда стилист делает свою работу качественно за ту сумму, о которой изначально договорились. Отношения стилиста с магазинами и брендами не должны никого интересовать и заботить, это личное дело каждого. — Какими выражениями стараетесь обсуждать тело клиента? — Телесность — очень важный и деликатный аспект работы персонального стилиста.

Я не люблю слова «проблема», «дефект», «недостаток» в описании внешности, максимум — «нюанс».

Всегда спрашиваю разрешения касаться клиента, когда помогаю ему с переодеванием и застежками. И, конечно, хочется стереть из памяти женщин фиксации на таких утверждениях, как «колени — самая некрасивая часть женского тела» и т. д. Я все еще встречаю это не только в инстаграме, но и в книгах. Алло, 2021 год! — Какие стереотипы о профессии вас бесят? — Меня ничего не бесит. Скорее немного раздражает предвзятость постглянцевого цеха, когда некоторые мэтры утверждают, что такой профессии, как персональный стилист, в России не существует. Также не понимаю возмущения на тему: «Зачем так много стилистов?», «Для чего вы идете учиться, когда можно стажироваться?». Так могут рассуждать люди, которые ни разу не разбирали гардероб и не пытались найти брюки в нужном «межразмерье» для клиента с нестандартной фигурой. И вот этот бесконечный наезд на цветотипы. Хочется сказать: «Да отстаньте вы уже от людей, дайте им свободно решать, что делать, куда идти учиться, как себя типировать» . — Нужно ли стилисту образование? Если да, то какое? — Совершенно да! В идеале история искусств плюс короткие курсы по узкой специализации. Образование — это всегда новый процесс и образ мысли, нетворкинг, вдохновение, практика (если образование хорошее). Я бы рекомендовала построить свою личную систему самообразования — это важно. А еще не забывать много практиковаться.