«Афиша Daily» поговорила с тремя персональными стилистами и узнала, как они выбирают клиентов (и от каких точно отказываются), почему разбор гардероба может стоить десятки тысяч и какие стереотипы о профессии их бесят.
— Вы даете непрошеные советы?
— Совет ценен, когда о нем спрашивают. Я давно избавилась от профессиональной деформации, не сканирую и не оцениваю людей при встрече и первом знакомстве. Хотя, конечно, неосознанно считываю сигналы, которые окружающие подают с помощью своего внешнего вида. Если спрашивают офлайн, я могу дать рекомендацию, но в директе своих соцсетей «советики» не раздаю.
В этот момент хочется провалиться сквозь землю.
— Работаете с близкими людьми (родственниками, друзьями)? Или только с теми, с кем есть небольшая дистанция?
— Конечно, работаю, они такие же клиенты, как и все остальные. Дистанцию можно держать даже с друзьями и родственниками, зная, что три часа шопинга — это работа, а рядом твой клиент. Я также анкетирую их, провожу консультацию, выявляю потребности и предпочтения, все условия обговариваем на берегу, чтобы без капризов и нытья. Это всегда двухсторонний процесс. Работа есть работа, и хорошо, что мои окружающие это понимают. Хотя самый мой любимый и сложный клиент — это мама: с ней я хожу по магазинам как любящая дочь, выключая стилиста и включая все свое терпение.
— С кем не стали бы работать? И как выбираете клиентов?
— Человек идет на человека. Часто клиенты признаются, что им очень важны внешность, темп и тембр речи, манеры и чувство юмора. Поэтому я вижу своих клиентов сразу и могу отказать, если понимаю, что работа будет неэффективной, либо девушке с этим запросом я не смогу помочь.
Такие форматы с мнимыми запросами тоже видно сразу, и они мне неинтересны. В этих случаях я открыто могу сказать, что, к сожалению, ничем не смогу помочь.
— Что вы делаете, если только в процессе работы понимаете, что клиент «не ваш»?
— За 6 лет практики со мной такое случалось только один раз, когда шопинг превратился в театральную постановку с одной актрисой. Я просто закончила работу, очень спокойно и тактично объяснив свою мотивацию. Подобные ситуации случаются редко, потому что на подготовительном этапе я даже по голосу понимаю, «мой» это человек или нет, и обговариваю все правила на берегу.
— Как строится ценообразование на вашу работу? Как объяснить клиенту, что разбор гардероба может стоить десятки тысяч и столько же шопинг?
— Я уверена, что каждый выстраивает свою систему работы и тайминг индивидуально. У меня есть фиксированная стоимость ревизии гардероба и шопинг-сопровождение за час работы. Я понимаю, какую ценность я даю клиенту, как экономлю его временной и денежный ресурсы и какой эмоциональный и визуальный эффект он получает. Когда ты знаешь свою ценность и можешь донести ее клиенту, вопросов с ценой не возникает.
— Есть случаи, когда стилисты сотрудничают с продавцами/магазинами за процент с продажи. Как к этому относитесь? Это кажется нечестным по отношению к клиенту.
— У стилиста всегда есть выбор: попросить скидку для клиента и сэкономить бюджет или получить гонорар самому. Если стилист честен в своем выборе и бренд, который он предлагает клиенту, максимально подходит по стилистике и соотношению цены и качества, не вижу ничего криминального в том, что бренд может благодарить или выстраивать со стилистом долгосрочные отношения на коммерческой или бартерной основе. Еще раз повторю: главное — быть честным с самим собой и при случае иметь возможность объяснить свои отношения с брендом клиенту.
— Как относитесь к стилистам-блогерам? Бывает такое, что клиент говорит: «А вот такой‑то блогер писал, что так носить нельзя»?
— Чаще случается такая ситуация: «Я по совету блогера N купила вот эту блузу, а еще вот эти туфли и эти джинсы, ну и как мне все это носить? Это совсем не про меня». Стилисты, которые работают с картинками из интернет-магазина, не имея практики с реальными людьми и не видя вещи вживую, часто живут в каком‑то своем фантазийном мире комплектов и капсул, которые малоприменимы к реальности. На картинках все это замечательно и красиво, а дальше начинается: ткань ужасная, сидит отвратительно и цвет в жизни чуть другой — в общем, сплошное разочарование. Прежде чем купить вещь как у блогера, надо подумать: это вообще про вас? На ней это смотрится круто, а вам это точно подойдет? Самая большая ошибка — слепое копирование, отсюда и кладбище ненужных вещей.
— Какими выражениями стараетесь обсуждать тело клиента?
— Это очень щепетильная тема, главное правило — не навреди. Во-первых, я узнаю, что клиенту в себе нравится, какие части тела можно показывать, потому что они привлекательны, а какие нет и почему. Если мое видение не совпадает с этим мнением, привожу аргументы, описываю, что вижу и какое впечатление это на меня производит, все-таки ко мне приходят за моим видением. Можно назвать формы объемными, а можно — округлыми и женственными, впечатление это произведет разное.
— Как говорить, что человеку не идет то, что ему нравится?
— Самое важное — приводить аргументы и давать возможность выбора. Если я вижу, что комплект не подходит по тем или иным параметрам, я обязательно об этом скажу (это моя роль на шопинге), аргументирую свое «нет» и предложу замену. Но конечное решение все равно принимает клиент, я могу только давать рекомендации.
— Какие стереотипы о профессии вас бесят?
— Многие представляют стилистов богемными музами, которые порхают по магазинам и пьют шампанское на презентации коллекций. На самом деле все чуть иначе. Иногда тебя тошнит от магазинов и брендов, ты пытаешься найти ту самую юбку, но безрезультатно, ноги наливаются свинцом от походов по магазинам, а руки — от количества пакетов.
Еще меня бесит, когда клиент приходит с запросом «хочу выглядеть как вы»: это, конечно, приятно, но я не планировала штамповать себе клонов. Также не понимаю стилистов, клиенты которых одеты одинаково с головы до ног, невзирая на то, что у них могут быть предпочтения, жизненные обстоятельства и т. д.
— Стилисты обращаются за помощью к другим стилистам?
— Конечно, начинающие стилисты могут обращаться к более опытным, именитым. Когда ты стилист много лет, то такой необходимости нет. Вдохновение и знания черпаешь из других сфер.
— Что вы делаете, если только в процессе работы понимаете, что клиент «не ваш»?
— Такого не происходит, потому что мы выясняем при первом звонке, смотрит ли человек мои видео на ютьюб-канале, разделяет ли философию, взгляд на стиль. Мы оба сразу понимаем, будет нам комфортно вместе работать или нет. Разбор гардероба вместе со стилистом для любого клиента — момент интимного характера, так как вы должны показать вещи из своего гардероба и рассказать о себе. И здесь важно сразу найти точки соприкосновения.
— Как строится ценообразование на вашу работу? Как объяснить клиенту, что разбор гардероба может стоить десятки тысяч и столько же шопинг?
— Консультация по разбору гардероба или совместный шопинг — это услуги, которые в дальнейшем повлияют непосредственно на качество жизни и на изменения в лучшую сторону. Я даю ценные знания и конкретные ориентиры, которые однозначно помогут моему клиенту. Инвестировать в стиль — значит инвестировать в более качественную и красивую жизнь.
— Какими выражениями стараетесь обсуждать тело клиента?
— Мы не обсуждаем тело, мы больше обсуждаем одежду. Понимая, какая фигура у моей клиентки, я советую те силуэты, которые подойдут ей лучше всего.
— Как говорить, что человеку не идет то, что ему нравится?
— На разборе гардероба я всегда спрашиваю про ту или иную вещь, насколько она нравится. Если понимаю, что моя клиентка эту вещь любит и постоянно носит, то предлагаю максимально современное сочетание с ней. Если вещь морально устарела, то говорю прямолинейно и предлагаю варианты, чем ее заменить.
— Нужно ли стилисту образование? Если да, то какое?
— Это индивидуально. Если есть внутреннее чутье и понимание на уровне логики, интуиции, талант, предрасположенность и любовь к профессии, то все получится. Конечно, образование в сфере искусств или любое творческое будет полезным. А еще важно развивать насмотренность, быть в курсе культурных событий, быть современным. Я, например, художник по образованию, поэтому мне легко даются и пропорции, и понятие цвета, и сочетания.
— Вы даете непрошеные советы?
— Раньше, когда только начинался мой профессиональный путь, могла себе позволить такие глупости. Сейчас, если спросят, сначала уточняю, готов ли человек услышать мое реальное мнение. Если ответ утвердительный, всегда говорю то, что вижу и думаю.
— С кем не стали бы работать? И как выбираете клиентов?
— Не стала бы работать с людьми, которые не знают, чего хотят на самом деле; видят меня впервые (например, им подарили сертификат на услуги стилиста); относятся к одежде предвзято. Не могу сказать, что я выбираю клиентов, это всегда дорога с двухсторонним движением. Верю в то, что конкуренции не существует и каждый человек приходит на резонанс от конкретной личности стилиста.
— Что вы делаете, если только в процессе работы понимаете, что клиент «не ваш»?
— Если понимаю, что с клиентом работа не клеится, честно говорю об этом и останавливаю процесс. Ведь дело даже не в эмоциях или ожиданиях, я просто не смогу быть максимально эффективной для человека, если присутствует дискомфорт. Предлагаю тот вариант завершения услуги, который способен устроить нас обеих.
— Как строится ценообразование на вашу работу? Как объяснить клиенту, что разбор гардероба может стоить десятки тысяч и столько же шопинг?
— Ценообразование как музыкальный инструмент: каждый настраивает его сам, в зависимости от своих ресурсов и компетенций. Сколько бы не стоили мои услуги, клиент должен иметь максимально подробную информацию о них: что я делаю, как я это делаю, какой подход использую (типажи, цветотипы, архетипы, интуитивный подход, актуальность и т. д.), что он получит в итоге.
— Есть случаи, когда стилисты сотрудничают с продавцами/магазинами за процент с продажи. Как к этому относитесь? Это кажется нечестным по отношению к клиенту.
— Сотрудничество за процент возможно только тогда, когда одежда мне нравится и я ее рекомендовала бы в любом случае. Работа с марками только для отката — это дорога в никуда. Что касается честности с клиентом: честно — это когда стилист делает свою работу качественно за ту сумму, о которой изначально договорились. Отношения стилиста с магазинами и брендами не должны никого интересовать и заботить, это личное дело каждого.
— Какими выражениями стараетесь обсуждать тело клиента?
— Телесность — очень важный и деликатный аспект работы персонального стилиста.
Всегда спрашиваю разрешения касаться клиента, когда помогаю ему с переодеванием и застежками. И, конечно, хочется стереть из памяти женщин фиксации на таких утверждениях, как «колени — самая некрасивая часть женского тела» и т. д. Я все еще встречаю это не только в инстаграме, но и в книгах. Алло, 2021 год!
— Какие стереотипы о профессии вас бесят?
— Меня ничего не бесит. Скорее немного раздражает предвзятость постглянцевого цеха, когда некоторые мэтры утверждают, что такой профессии, как персональный стилист, в России не существует. Также не понимаю возмущения на тему: «Зачем так много стилистов?», «Для чего вы идете учиться, когда можно стажироваться?». Так могут рассуждать люди, которые ни разу не разбирали гардероб и не пытались найти брюки в нужном «межразмерье» для клиента с нестандартной фигурой. И вот этот бесконечный наезд на цветотипы. Хочется сказать: «Да отстаньте вы уже от людей, дайте им свободно решать, что делать, куда идти учиться, как себя типировать».
— Нужно ли стилисту образование? Если да, то какое?
— Совершенно да! В идеале история искусств плюс короткие курсы по узкой специализации. Образование — это всегда новый процесс и образ мысли, нетворкинг, вдохновение, практика (если образование хорошее). Я бы рекомендовала построить свою личную систему самообразования — это важно. А еще не забывать много практиковаться.