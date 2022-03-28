В ночь с воскресенья на понедельник состоялась 94-я церемония вручения премии «Оскар». Мы прокомментировали самые интересные образы гостей.
Любимица редакторов моды и стритстайл-фотографов Зои Кравиц снова попала в списки лучших: все радуются ее платью-«подарку» Saint Laurent (и сравнивают актрису с Одри Хепберн — главным образом, отмечая сходство причесок)
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Платье Armani Privé Николь Кидман получило неоднозначные реакции, хотя мы не можем не отметить сложный пыльно-голубой оттенок, который подходит холодной красоте актрисы
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Любимец публики Тимоте Шаламе снова не подвел фанатов, надев костюм Louis Vuitton на голый торс
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Выход Зендаи в Valentino сравнили с культовым оскаровским образом Шэрон Стоун в юбке Vera Wang и мжуской рубашке
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Джада Пинкетт Смит появилась на дорожке в Jean Paul Gaultier: стилисты считают, что платье сломало пропорции актрисы, а также называют неудачным выбор обуви. Хотя мы бы поставили пятерку за нетривиальность наряда
© Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images
Билли Айлиш в платье Gucci и окологотическом образе
© Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images
Кристен Стюарт вызвала недоумение зрителей: критики ждут, когда же уже закончится спорное сотрудничество актрисы с Chanel
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Еще один оммаж вышеупомянутому выходу Шэрон Стоун — черно-белый «офисный» лук Умы Турман в Bottega Veneta
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Джессике Честейн досталось за устаревшую форму лифа платья, хотя некоторые зрители все же были в восторге от наряда Gucci
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Звезда «Лакричной пиццы» Алана Хаим удивила лаконичным чешуйчатым платьем Louis Vuitton: обычно актриса выбирает более цепляющие образы
© Mike Coppola/Getty Images
Рената Рейнсве повторила подиумный лук Louis Vuitton, но для пущей нарядности дополнила его кружевными лосинами вместо джинсов
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Schiaparelli всегда смотрится эффектно на красных дорожках, хотя некоторые полагают, что Мэгги Джилленхол — «совсем не героиня этой марки»
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