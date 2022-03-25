Пиджак с цветочным принтом, классический харрингтон, водонепроницаемая кепка, вместительный тоут и другие новинки месяца.
Интерпретация классического силуэта харрингтон в исполнении Fred Perry — беспроигрышная инвестиция в городской гардероб.
Добротная рубашка из выкрашенной оксфордской ткани. Одинаково подойдет как для повседневной носки, так и для офисных образов.
Легкая куртка (или скорее овершот) из свежей коллекции японского бренда Jackman. Оптимальное решение на ближайшие месяцы.
Если вы уже задумались о том, что будете носить летом, присмотритесь к этой рубашке Obey. Среди главных достоинств — красивый воротник и в меру яркий принт.
Более изящная альтернатива традиционным свитшотам. Под такой можно смело надевать рубашку.
Лаконичная и практичная кепка из материала Gore-Tex — это идеальный компаньон для вашей водонепроницаемой верхней одежды.
Вместительный тоут, с которым можно запросто отправиться как за покупками, так и на дачу на все выходные.
Российский бренд к теплому сезону превратил свой ключевой продукт — цветную куртку с брендингом — в жилет. В средней полосе будет актуален даже летом.
Рубашку с коротким рукавом можно брать с заделом на лето, а носить уже сейчас поверх белого лонгслива.
Те, кто не хочет расставаться с любимыми ботинками на массивной подошве, могут заменить их весной на мюли.
Вокруг акцентной юбки с принтом под зебру можно собрать множество весенних и летних образов.
Если уже собрали капсулу базовых однотонных пиджаков, можно разбавить ее веселым вариантом от российской марки.
Сумки-шоперы в какой‑то момент заменили в рейтинге трендов микросумки. Если вам тоже резко захотелось удобства, обратите внимание на этот яркий вариант.
Куртка — симбиоз овершота и бомбера благодаря атласному исполнению будет органично смотреться даже с платьями.
Сарафан с кристаллами так хорош сам по себе, что не требует лишних украшательств.
Смотрим на японцев и носим панамы не только с летними луками, но и весной — с пальто и куртками.