Пиджак с цветочным принтом, классический харрингтон, водонепроницаемая кепка, вместительный тоут и другие новинки месяца.

Куртка Fred Perry

Интерпретация классического силуэта харрингтон в исполнении Fred Perry — беспроигрышная инвестиция в городской гардероб.

Цена 26 990 р.
Рубашка Carhartt WIP

Добротная рубашка из выкрашенной оксфордской ткани. Одинаково подойдет как для повседневной носки, так и для офисных образов.

Цена 13 490 р.
Куртка Jackman

Легкая куртка (или скорее овершот) из свежей коллекции японского бренда Jackman. Оптимальное решение на ближайшие месяцы.

Цена 31 910 р.
Рубашка Obey

Если вы уже задумались о том, что будете носить летом, присмотритесь к этой рубашке Obey. Среди главных достоинств — красивый воротник и в меру яркий принт.

Цена 11 490 р.
Свитшот YMC

Более изящная альтернатива традиционным свитшотам. Под такой можно смело надевать рубашку.

Цена 21 450 р.
Кепка Nanamica

Лаконичная и практичная кепка из материала Gore-Tex — это идеальный компаньон для вашей водонепроницаемой верхней одежды.

Цена 14 890 р.
Жилет Helas

Безупречный жилет для поклонников классического стиля преппи.

Цена 12 510 р.
Тоут Mister Green

Вместительный тоут, с которым можно запросто отправиться как за покупками, так и на дачу на все выходные.

Цена 2700 р.
Жилет Fable

Российский бренд к теплому сезону превратил свой ключевой продукт — цветную куртку с брендингом — в жилет. В средней полосе будет актуален даже летом.

Цена 9500 р.
Рубашка Zoteme

Розовая планка — деталь, которая делает базовую офисную вещь нескучной.

Цена 8000 р.
Рубашка Lime

Рубашку с коротким рукавом можно брать с заделом на лето, а носить уже сейчас поверх белого лонгслива.

Цена 5599 р.
Мюли Ekonika

Те, кто не хочет расставаться с любимыми ботинками на массивной подошве, могут заменить их весной на мюли.

Цена 15 990 р.
Юбка Asil

Вокруг акцентной юбки с принтом под зебру можно собрать множество весенних и летних образов.

Цена $400
Пиджак Studio 29

Если уже собрали капсулу базовых однотонных пиджаков, можно разбавить ее веселым вариантом от российской марки.

Цена 11 900 р.
Сумка Yulia Kutuzova

Сумки-шоперы в какой‑то момент заменили в рейтинге трендов микросумки. Если вам тоже резко захотелось удобства, обратите внимание на этот яркий вариант.

Цена 26 500 р.
Свитер Jean-Charles de Castelbajac x Benetton

Свитер, который все говорит за вас.

Цена 12 999 р.
Куртка Love Republic

Куртка — симбиоз овершота и бомбера благодаря атласному исполнению будет органично смотреться даже с платьями.

Цена 6799 р.
Платье Lime

Сарафан с кристаллами так хорош сам по себе, что не требует лишних украшательств.

Цена 6999 р.
Панама JW Anderson

Смотрим на японцев и носим панамы не только с летними луками, но и весной — с пальто и куртками.

Цена 19 800 р.
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