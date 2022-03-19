Одежда со сказочными мотивами Akhmadullina Dreams, коллаборация Befree с Третьяковской галереей и не только.

Akhmadullina Dreams

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Главный мотив коллекции — жизнь на природе: на принтах медведи, лисы и зайцы проводят время в огороде и в саду, собирают яблоки и груши, устраивают пикник. В традиционно широкой линии верхней одежды представлены пальто, мятный плащ с капюшоном, жилет-трансформер, парки в черном и горчичном цветах со спортивными кулисками, а также трендовые стеганые модели. Также в капсуле есть брючные и трикотажные костюмы, джинсы, свитеры и футболки. Впервые бренд создал комплекты для занятий спортом — легинсы и лонгслив с молнией на вороте. Коллекция уже представлена на сайте марки. Диапазон цен — от 2990 рублей за футболку до 28 990 рублей за двубортное пальто.

Casio Baby-G

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В преддверии лета бренд вдохновился главным десертом теплого времени года — мороженым. И выпустил часы Baby-G BA-110PI в пастельных цветах, отсылающих к любимым вкусам джелато — мятному и клубничному. Модель выполнена из прочных материалов: браслет — из каучука, а сам корпус — из полимерного пластика. Цена новинки, которую можно найти на сайте бренда, — 14 290 рублей.

Ushatáva

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Бренд из Екатеринбурга выпустил небольшую линейку из футера под названием Pigeon Merch. Марка так рассказывает об идее капсулы: «В одном из последних наших постов вы могли видеть историю создания голубки мира… Эта история как‑то особенно отозвалась в нас, и буквально сразу после публикации родился эскиз голубки Ushatáva. Все моментально закрутилось: начался поиск тканей и ниток в цвет, подходящих моделей, появились первые тестовые варианты, которые корректировались тут же, на месте. Наше партнерское производство сразу полюбило этот проект и потому сделало вышивки совершенно бесплатно, за что мы очень благодарны». Каждая вышивка создается по предзаказу, на ее производство уходит не больше недели. 15% от стоимости любой вещи из линейки будет отправлено на благотворительность. Худи можно приобрести за 7100 рублей, юбку — за 7900 рублей, а брюки — за 6300 рублей.

Surovaya

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Марка представила весеннюю женскую капсулу, вдохновленную мужским гардеробом. Здесь можно найти объемный жакет, широкие костюмные брюки и бомбер с рубашечным воротником. Одновременно с маскулинными вещами в коллекции встречается костюм, расшитый матовыми пайетками, юбки в складку и с бахромой и кроп-топ. Диапазон цен — от 9900 рублей за топ до 32 тыс. рублей за жакет.

Shu

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В новой весенней коллекции петербургский бренд еще раз доказывает свою экспертизу в верхней одежде. Тут можно найти самые разные силуэты курток и плащей — от «стеганок» и овершортов до анораков и рипстоп-тренчей. Помимо этого, у Shu все еще можно найти уже полюбившиеся аудитории айтемы — например, яркие сумки через плечо или панамы. Часть коллекции уже представлена в онлайн- и офлайн-магазинах. Диапазон цен — от 1990 рублей за поясную сумку до 10 990 рублей за городской дождевик.

Cocos

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Коллекция Lilit for Cocos Moscow — это коллаборация бренда Cocos Moscow и Лилит Рашоян, стилиста с 10-летним стажем в глянце и сооснователя ресейл-проекта Lots. В совместной капсуле можно найти трапециевидный тренч, однобортный жакет, платье-футляр, вязаную топ-футболку, тонкие белые лонгсливы, рубашки, прямые юбки миди и свободные брюки с защипами полной длины. Все выполнено из премиальных натуральных тканей — хлопка, вискозы и шерсти. Коллекция уже поступила в продажу во флагманский магазин Cocos Moscow в арт-пространстве «Хлебозавод», корнер бренда в универмаге Trend Island в «Авиапарке» и в интернет-магазин cocos-moscow.ru. Диапазон цен — от 5990 рублей за лонгслив до 23 990 рублей за плащ.

Befree и Третьяковская галерея

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Malevich — специальная капсула Befree, созданная совместно с Третьяковской галереей. В нее вошли боди, унисекс-футболки и унисекс-худи с элементами пяти известнейших полотен Казимира Малевича: «Женщина с граблями», «На сенокосе», «Девушка с гребнем в волосах», «Черный квадрат» и «Девушка с красным древком». Все вещи из капсулы объединены лозунгом Art Is for Everyone и уже представлены в магазине. Диапазон цен — от 1799 рублей за футболку до 3599 рублей за джемпер.

Открытия недели Petrovka15 Petrovka15 — пространство, объединяющее шесть крупных российских брендов: LaTrika, Cocoshnick, Sorelle, 404 Not Found, Osome2Some и Karpov. На данный момент концепт-стор функционирует в техническом режиме, но открыт для всех желающих. Официальное открытие состоится 24 марта. В скором времени будет создан интернет-магазин с возможностью доставки по всей России. Grunge John Orchestra. Explosion в «Outlet Village Белая Дача» В «Outlet Village Белая Дача» на площади 135 квадратных метров открылся первый аутлет-бутик российского бренда Grunge John Orchestra. Explosion и по совместительству третий магазин бренда. Также в бутике функционирует корнер с легендарными кедами и кроссовками «Два мяча». В новом пространстве представлен ассортимент женских и мужских коллекций прошлых сезонов, коллабораций, экспериментальных образцов и детской верхней одежды со скидками до 80%.