Akhmadullina Dreams

Casio Baby-G

Ushatáva

Surovaya

Shu

Cocos

Коллекция Lilit for Cocos Moscow — это коллаборация бренда Cocos Moscow и Лилит Рашоян, стилиста с 10-летним стажем в глянце и сооснователя ресейл-проекта Lots.

Befree и Третьяковская галерея

Malevich — специальная капсула Befree, созданная совместно с Третьяковской галереей. В нее вошли боди, унисекс-футболки и унисекс-худи с элементами пяти известнейших полотен Казимира Малевича: «Женщина с граблями», «На сенокосе», «Девушка с гребнем в волосах», «Черный квадрат» и «Девушка с красным древком».

Все вещи из капсулы объединены лозунгом Art Is for Everyone и уже представлены в магазине. Диапазон цен — от 1799 рублей за футболку до 3599 рублей за джемпер.