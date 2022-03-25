Санкции и экономическая обстановка влияют на все сферы жизни — и даже на самые личные. Рассказываем, что происходит со сферой секс-гаджетов сейчас и как это отразится на нашей жизни.

Deserver На сегодняшний день с нами остались все бренды, которые мы представляли. Ни один из них не ушел, более того, мы прирастили еще три новых марки за это время. Вообще, наши партнеры с пониманием относятся к текущей ситуации и не строят пиар-компанию за счет своих клиентов . Да, цены повышаются. Есть два фактора, которые на это влияют, и оба глобальные. За время пандемии подорожало каждое комплектующее, которое есть в наших товарах — от материала до логистики, включая даже бумагу. Вследствие этого практически все бренды были вынуждены поднять цены. К тому же все товары, которые мы привозим в Россию, покупаем за доллары или евро. Курс растет, и это, естественно, приводит к подорожанию. Но тут мы не одиноки, это актуально для всех сфер в России. Со своей стороны мы стараемся делать что можем, для того чтобы сдерживать повышение цен, в том числе уменьшаем нашу прибыль . В России есть производства интимных товаров, но технически несложных. По большому счету, это фаллоимитаторы. Ассортимент нашего магазина — уникальные бренды, про которые можно рассказать историю, и продукты с новаторскими характеристиками. Пока что в нашей стране такое не производят. Первые дни санкций наблюдался спад спроса, но он прошел довольно быстро, в течение двух-трех дней. Далее мы вернулись к прежним показателям. Пиков, как, например, в электронике, мы не наблюдали, у нас не такая группа товаров. Ажиотажный спрос начался только на менструальные чаши , рост продаж составил 400%. Мы связываем это с подорожанием средств личной гигиены и их дефицитом в магазинах.

Tizzi Мы находимся в индустрии, которая не подвержена кризисам. Это было доказано прошлыми периодами. Вспомните любой секс-шоп, который вы видите в городе по пути на работу. Наверняка он стоит там всю жизнь. Так получается из‑за достаточно высокой маржинальности. Поэтому когда возникает значительная индексация из‑за изменений курса валюты, производители стараются подстраиваться под рынок. К тому же интимные товары — это не товары первой необходимости, люди покупают их нерегулярно, поэтому изменение цен часто проходит для потребителя незаметно . Тем не менее санкционные листы повлияли на поставщиков: часть из них отказались вести свой бизнес в России по личным убеждениям. Но подавляющее большинство производителей поддерживают наш рынок. Сегмент sexual wellnes всегда был бунтарским и анархистским, поэтому здесь принято поддерживать идейных людей и проекты. Мы ожидаем, что цены на самые популярные бренды увеличатся примерно на 30%. Растет курс, а с ним и стоимость производства и транспортировки. Российских альтернатив ушедшим брендам нет, местное производство составляет примерно 1% от всей индустрии. Китайские альтернативы тоже подорожают, так как рубль ослабляется и на фоне юаня. Возможно, повысится популярность менее хайтековых, но более дешевых девайсов. Также думаем, что ретейлеры, которые могут себе это позволить, начнут запускать собственные бренды с китайским производством . Надо учесть, что подавляющее большинство европейских брендов тоже производится в Китае на современных технологичных фабриках. Продвижение нашего магазина преимущественно шло через блогеров, так как многие маркетинговые площадки из‑за специфики товара для нас были под запретом. Сейчас инфлюэнсеры не могут публиковать интеграции, как раньше, — и в силу неуместности, и в силу изменений площадок. Наша зависимость от социальных сетей сыграла нам не на руку, но сейчас ситуация постепенно исправляется. Мы видим увеличенный спрос на менструальные чаши и сейчас разрабатываем свой собственный продукт. Критичного падения на интим-товары не было. Люди испытывают стресс: кто‑то меньше думает о близости, а кто‑то, наоборот, с помощью секса и мастурбации переживает напряжение . Наступает время стартапов и игроков, которые мыслят нестандарно — и в плане продуктов, и в плане форматов, и в плане рекламы.

«Лавка Фрейда» Официально пока ни один бренд не заявил об уходе с рынка. Мы видим перебои с поставками товаров западных марок, связанные с логистикой, но наших складских запасов достаточно. В целом, девять из десяти товаров нашей сферы производятся в Китае. Российское производство — это БДСМ-аксессуары: к слову, мы и так стараемся предлагать именно российский БДСМ, так как производители используют натуральные материалы и изделия получаются качественные и долговечные. А также косметика и лубриканты — если говорить о последних, в России действительно есть альтернатива импортным смазкам . Основной эффект санкций — рост цен, и это ожидаемо, как и в 2014 году. Как бы грустно это ни звучало, но ситуация нам максимально привычна — мы начали свою работу именно в 2014-м и за прошедшее время даже сложно сосчитать число заметных увеличений цены , связанных с повышением курса валют. Наиболее заметно увеличение спроса на гигиенические принадлежности (менструальные чаши) и презервативы. Так же выросло число крупных заказов — видимо, это те позиции, которые покупатели откладывали на потом. В целом, хочется верить в лучшее — мы не очень представляем себе новости формата «Панорамы»: «Российские клиторы оставили без вуманайзеров». Наша сфера — удовольствие, и мы надеемся сохранить канал связи российских покупателей с любовью.

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