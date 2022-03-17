В последние недели некоторые бьюти-бренды — от L’Oréal до Sephora — приостановили деятельность в России. Если вы не знаете, где теперь покупать косметику, спешим вас успокоить — большинство привычных магазинов продолжают работу. «Афиша Daily» собрала их список.

В связи с задержками поставок, невозможностью международных оплат и изменчивой обстановкой магазины не могут гарантировать наличие привычных вам продуктов. Уточнять наличие лучше напрямую у продавца.

Мультибрендовые магазины и зарубежные марки

«Золотое яблоко» Помимо ухода и декоративных продуктов, здесь представлены гаджеты, хозтовары, витамины и БАДы.

«Подружка» Идеальное место для любителей корейской и японской косметики, а также всех, кто делает выбор в пользу бюджетных средств.

«Л’Этуаль» Старожил среди всех мультибрендов косметики и парфюмерии продолжает работу, несмотря на слухи, которые «Л’Этуаль» опроверг в своих сторис.

«Рив Гош» В еще одном привычном мультибрендовом магазине можно найти не только косметику и парфюмерию, но и БАДы, витамины и предметы для дома.

Cosmotheca Собрание редких марок нишевой косметики и парфюмерии со всего мира.

Foam Более 100 марок, часть из которых представлена в России исключительно в Foam — например, высококонцентрированные сыворотки Timeless Skin Care или органическая косметика Evolve Organic Beauty.

«Элизэ» Сетевой магазин с бюджетной косметикой и товарами для дома.

Lush Любимые всеми бомбочки для ванн, твердые шампуни и другие ароматные средства тоже все еще доступны, несмотря на слухи.

NYX Любители макияжей из «Эйфории» также могут быть спокойны: яркие декоративные продукты NYX с экстрастойкими формулами никуда не делись.

Kiko Milano Еще одна мекка для всех, кто любит эксперименты с мейкапом.

Keep Looking Компания больше известна как салон красоты, но раздел магазина у них тоже есть: ищите тут средства для лица, тела и волос.

Naos Представитель марок Bioderma и Institut Esthederm.

Локальные марки

Don’t Touch My Skin Создательница марки Адэль Мифтахова объявила в своем телеграм-канале, что закрываться бренд не собирается, несмотря на временный отказ от планов по экологизации и внедрению цикличности.

Natura Siberica В прошлом году из‑за смерти основателя Андрея Трубникова судьба Natura Siberica была в подвешенном состоянии. Но магазин возобновил свою работу и продолжает ее даже в текущей ситуации.

Onme Бренд натуральной косметики из Санкт-Петербурга с безопасными составами.

22|11cosmetics Органические средства по уходу за лицом, телом и волосами без парафинов, силиконов и искусственных ароматизаторов.

Romanovamakeup Cosmetics Декоративная косметика и ресницы от известного визажиста Ольги Романовой.

«Сергей Наумов» Средства для макияжа глаз, губ и лица от мейкап-эксперта Сергея Наумова.

Botavikos Аромамасла, мыла, шампуни, а также недорогие гидролаты и нетривиальные ароматы в свечках и диффузорах для дома.

Список обновляется.