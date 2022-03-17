Мировые косметические конгломераты и отдельные марки один за другим покидают российский рынок. Если монобрендовые площадки закрылись стремительно, то косметические сети какое‑то время будут распродавать привычный ассортимент. Рассказываем, к каким бестселлерам стоит присмотреться, пока не поздно.

Clinique Американский бренд в первую очередь известен благодаря своей косметике для ухода за кожей: простым увлажняющим кремам, классическим лосьонам против несовершенств, нейтральным средствам для тела. Любители «макияжа без макияжа» предлагают обратить внимание и на декоративную линейку бренда, например, универсальные туши на каждый день.

Тушь Clinique High Impact Mascara, 2310 р. 1 из 5 Увлажняюший крем Clinique Moisture Surge Intense, 1860 р. 2 из 5 Дезодорант Clinique Dry Form, 2265 р. 3 из 5 Солнцезащитный флюид Clinique Mineral Sunscreen Fluid, 2707 р. 4 из 5 Увлажняющий гель Clinique Dramatically Different, 4170 р. 5 из 5

MAC Бестселлеров среди ассортимента легендарного бренда великое множество. В кейсе почти любого визажиста вы найдете достойное стойкое тональное средство, идеальную матовую помаду Retro Matte (жидкую и кремовую), флюид со светоотражающими частицами и ярким, но натуральным эффектом Strobe Cream и другие позиции MAC.

Тональное средство в мини-формате MAC Studio Fix, 2113 р. 1 из 5 Помада MAC Retro Matte, 1890 р. 2 из 5 Жидкая помада MAC Retro Matte Liquid, 2563 р. 3 из 5 Хайлайтер MAC Strobe Cream, 4488 р. 4 из 5 Салфетки для снятия макияжа MAC Gently off Wipes, 1875 р. 5 из 5

Tom Ford Парфюмерия Тома Форда в России имеет армию фанатов. Особенно соотечественники любят тяжелые, дымные, но сладкие композиции, как Tobacco Vanille, и современные переосмысления одеколонов, как Beau de Jour. Обратить внимание стоит и на продукты для макияжа — палетки-четверки и кремовые помады сложных оттенков.

La Mer С новым курсом роскошный бренд стал еще дороже, но фанаты все равно закупаются косметикой впрок. В корзины интернет-магазинов летят эффективные и красивые бальзамы для губ и обязательно ключевой продукт марки — увлажняющий крем Crème de la Mer.

Тональное средство La Mer Soft Fluid Foundation, 8970 р. 1 из 5 Бальзам для губ La Mer The Lip Balm, 5655 р. 2 из 5 Увлажняющий крем La Mer Creme de la Mer, 15 112 р. 3 из 5 Масло для лица La Mer Treatment Oil, 18 525 р. 4 из 5 Сыворотка для губ La Mer The Lip Volumizer, 6532 р. 5 из 5

Kilian Парфюмерный бренд не так давно условно разделился на две части и заинтересовал еще большую часть аудитории. С одной стороны, женственные ароматы про страсть и секс, с другой — модная парфюмерия с необычными сочетаниями, вдохновленная коктейлями. А еще Kilian выпускает помады с впечатляющими флаконами и запахами.

Jo Malone Британская парфюмерия Jo Malone — тихая, сдержанная, но нескучная. Наверное, благодаря такой универсальности большинство ароматов бренда уже раскупили. Осталась опция заменить любимый флакон на лосьон для тела с таким же запахом.

Jo Malone Cologne Intense Tuberose Angelica, 10 099 р. 1 из 5 Jo Malone Silver Birch & Lavender, 12 099 р. 2 из 5 Свеча Jo Malone Blackberry & Bay, 6049 р. 3 из 5 Jo Malone Scarlet Poppy Cologne Intense, 10 399 р. 4 из 5 Лосьон для тела Jo Malone Red Roses, 5099 р. 5 из 5

Maison Margiela Ароматы-воспоминания Replica были легкодоступным вариантом заиметь в коллекцию нишевую композицию, не потратив при этом много денег. В магазинах еще осталось немного фестивального духа с нотами марихуаны Music Festival, мрачных пожухших осенних листьев Autumn Vibes, натуралистичного костра By the Fireplace и других ольфакторных историй, по которым мы будем скучать.

Maison Margiela Replica Autumn Vibes, 8580 р. 1 из 5 Maison Margiela Replica By the Fireplace, 15 230 р. 2 из 5 Maison Margiela Replica Matcha Meditation, 7633 р. 3 из 5 Maison Margiela Replica Music Festival, 3013 р. 4 из 5 Maison Margiela Replica Beach Walk, 3013 р. 5 из 5

Estée Lauder Еще один бренд с внушительной историей и широким ассортиментом. Обратить внимание стоит как на уход за кожей, направленный на замедление возрастных изменений (например, популярную сыворотку Advanced Night Repair), так и на базовую декоративную косметику. Отдельно успейте оценить обновленную парфюмерную линейку в граненых флаконах Luxury Fragrance Collection.

Сыворотка Estée Lauder Advanced Night Repair, 14 527 р. 1 из 5 Тональный крем Estée Lauder Double Wear, 3322 р. 2 из 5 Сыворотка Estée Lauder Perfectionist Pro Rapid Brightening Treatment Ferment, 10 042 р. 3 из 5 Estée Lauder Bronze Goddess, 7530 р. 4 из 5 Estée Lauder Paradise Moon, 9945 р. 5 из 5

Glamglow Если вы не видели маски для лица этого бренда, значит, вас не было в интернете последние 10 лет. Glamglow — классический бренд продуктов для быстрого результата. Выбирайте пестрые баночки под потребности своей кожи.

Маска Glamglow Berryglow, 6230 р. 1 из 5 Маска Glamglow Supermud, 6230 р. 2 из 5 Маска Glamglow Gravitymud, 6560 р. 3 из 5 Маска Glamglow Youthmud, 2549 р. 4 из 5 Увлажняющий лосьон с эффектом сияния Glamglow Glowstarter, 5149 р. 5 из 5

Le Labo Солоноватый и телесный запах композиции Santal 33 вы найдете на парфюмерной полке каждого второго представителя креативной индустрии, независимо от гендера. Но есть в линейке и более классические композиции, а также широкий пул ароматных средств для кожи. Кстати, если поймаете московскую лимитку Benjoin 19 — берите, ее можно купить только в России.

Гель для душа Le Labo Hinoki, 2640 р. 1 из 5 Le Labo Santal 33, 18 090 р. 2 из 5 Le Labo Thé Noir 29, 26 970 р. 3 из 5 Свеча Le Labo Palo Santo 14, 7540 р. 4 из 5 Лосьон для тела Le Labo Rose 31, 7220 р. 5 из 5

Dior Описывать косметику люксового гиганта не имеет смысла, но скажем, что купленный заранее блеск для губ Lip Maximizer в качестве подарка сделает вас самым желанным гостем. Личную коллекцию стоит пополнить классическими парфюмерными композициями.

Блеск для губ Dior Lip Maximizer, 3699 р. 1 из 5 Тени Dior Couleurs Couture, 6249 р. 2 из 5 Dior Addict, 8149 р. 3 из 5 Dior Hypnotic Poison, 6749 р. 4 из 5 Лак для ногтей Dior Nail Glow, 3160 р. 5 из 5

Guerlain Сверкающую пудру в шариках — «метеориты» — и в периоды без дефицита коллекционировали. Сейчас она может выступить в роли инвестиционного продукта. Лишними не будут и легендарные ароматы марки.

YSL Изучите широкую линейку продуктов для губ — здесь найдется достаточно оттенков в комфортных текстурах. Сверхчерную универсальную тушь можно найти и в российских брендах, но футляр с монограммой будет греть душу.

YSL Black Opium, 11 290 р. 1 из 5 Тушь YSL Noir Radical, 3685 р. 2 из 5 Матовая помада YSL Tatouage Couture, 3060 р. 3 из 5 Помада YSL Rouge Volupte, 1199 р. 4 из 5 Помада YSL Rouge Pur Couture, 3060 р. 5 из 5

Lancôme Французскому бренду особенно хорошо удаются продукты для тона лица, кремовые помады и туши. Из менее раскрученных товаров стоит попробовать металлические лайнеры.

Тушь Lancôme Hypnose, 3720 р. 1 из 5 Тональное средство Lancôme Teint Idole, 5270 р. 2 из 5 Лайнер Lancôme Artliner, 4040 р. 3 из 5 Консилер Lancôme Teint Idole, 3618 р. 4 из 5 Помада Lancôme L’Absolu Rouge, 3829 р. 5 из 5

Urban Decay Надеемся, марка вернется в Россию до того, как у вас закончится нюдовая палетка Naked. Особенно если чередовать спокойные макияжи с узорами металлическими подводками и карандашами. Вложиться также стоит в базу для теней Primer Potion — найти ей альтернативу непросто.

Палетка Urban Decay Naked 3 Mini, 4360 р. 1 из 5 Праймер для век Urban Decay Primer Potion, 2890 р. 2 из 5 Жидкая подводка Urban Decay Heavy Metal, 2940 р. 3 из 5 Карандаш для глаз Urban Decay Glide-On 24/7 Eye Pencil, 2830 р. 4 из 5 Спрей для закрепления макияжа Urban Decay All Nighter, 1920 р. 5 из 5

La Roche-Posay Продукты аптечной марки долгие годы решали кожные проблемы российских потребителей: избавляли от сухости, купировали обострения атопического дерматита, лечили воспаления. Чтобы не стрессировать кожу, лучше иметь запас идеально подходящих кремов и гелей.

Крем-гель La Roche-Posay Effaclar Duo, 1895 р. 1 из 5 Увлажняющий крем La Roche-Posay Toleriane Sensitive, 1725 р. 2 из 5 Средство с ретинолом La Roche-Posay Redermic Retinol, 4229 р. 3 из 5 Солнцезащитный крем La Roche-Posay Anthelios XL, 2478 р. 4 из 5 Масло для душа La Roche-Posay Lipikar, 2354 р. 5 из 5

Matrix Если ваш уход за волосами сложнее шампуня с бальзамом, в ассортименте Matrix можно найти средства для термозащиты, укладки, ухода за кожей головы и пигментированные продукты для сохранения цвета.

Шампунь глубокой очистки Matrix High Amplify, 1424 р. 1 из 5 Маска для нейтрализации желтизны Matrix Brass Off, 1710 р. 2 из 5 Спрей для объема Matrix High Amplify, 1710 р. 3 из 5 Спрей для гладкости Matrix Mega Sleek, 1710 р. 4 из 5 Ламеллярная вода Matrix Shine Rinse, 1988 р. 5 из 5