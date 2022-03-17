Мировые косметические конгломераты и отдельные марки один за другим покидают российский рынок. Если монобрендовые площадки закрылись стремительно, то косметические сети какое‑то время будут распродавать привычный ассортимент. Рассказываем, к каким бестселлерам стоит присмотреться, пока не поздно.

Clinique

Американский бренд в первую очередь известен благодаря своей косметике для ухода за кожей: простым увлажняющим кремам, классическим лосьонам против несовершенств, нейтральным средствам для тела. Любители «макияжа без макияжа» предлагают обратить внимание и на декоративную линейку бренда, например, универсальные туши на каждый день.

Тушь Clinique High Impact Mascara, 2310 р.

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Увлажняюший крем Clinique Moisture Surge Intense, 1860 р.

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Увлажняющий гель Clinique Dramatically Different, 4170 р.

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MAC

Бестселлеров среди ассортимента легендарного бренда великое множество. В кейсе почти любого визажиста вы найдете достойное стойкое тональное средство, идеальную матовую помаду Retro Matte (жидкую и кремовую), флюид со светоотражающими частицами и ярким, но натуральным эффектом Strobe Cream и другие позиции MAC.

Тональное средство в мини-формате MAC Studio Fix, 2113 р.

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Помада MAC Retro Matte, 1890 р.

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Салфетки для снятия макияжа MAC Gently off Wipes, 1875 р.

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Tom Ford

Парфюмерия Тома Форда в России имеет армию фанатов. Особенно соотечественники любят тяжелые, дымные, но сладкие композиции, как Tobacco Vanille, и современные переосмысления одеколонов, как Beau de Jour. Обратить внимание стоит и на продукты для макияжа — палетки-четверки и кремовые помады сложных оттенков.

Tom Ford Beau de Jour, 16 699 р.

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Tom Ford Tobacco Vanille, 16 249 р.

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Помада Tom Ford Lip Color Matte, 5499 р.

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La Mer

С новым курсом роскошный бренд стал еще дороже, но фанаты все равно закупаются косметикой впрок. В корзины интернет-магазинов летят эффективные и красивые бальзамы для губ и обязательно ключевой продукт марки — увлажняющий крем Crème de la Mer.

Тональное средство La Mer Soft Fluid Foundation, 8970 р.

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Бальзам для губ La Mer The Lip Balm, 5655 р.

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Сыворотка для губ La Mer The Lip Volumizer, 6532 р.

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Kilian

Парфюмерный бренд не так давно условно разделился на две части и заинтересовал еще большую часть аудитории. С одной стороны, женственные ароматы про страсть и секс, с другой — модная парфюмерия с необычными сочетаниями, вдохновленная коктейлями. А еще Kilian выпускает помады с впечатляющими флаконами и запахами.

Kilian Angels' Share, 27 300 р.

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Kilian Good Girl Gone Bad, 31 850 р.

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Kilian Vodka on the Rocks, 25 090 р.

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Jo Malone

Британская парфюмерия Jo Malone — тихая, сдержанная, но нескучная. Наверное, благодаря такой универсальности большинство ароматов бренда уже раскупили. Осталась опция заменить любимый флакон на лосьон для тела с таким же запахом.

Jo Malone Cologne Intense Tuberose Angelica, 10 099 р.

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Jo Malone Silver Birch & Lavender, 12 099 р.

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Лосьон для тела Jo Malone Red Roses, 5099 р.

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Maison Margiela

Ароматы-воспоминания Replica были легкодоступным вариантом заиметь в коллекцию нишевую композицию, не потратив при этом много денег. В магазинах еще осталось немного фестивального духа с нотами марихуаны Music Festival, мрачных пожухших осенних листьев Autumn Vibes, натуралистичного костра By the Fireplace и других ольфакторных историй, по которым мы будем скучать.

Maison Margiela Replica Autumn Vibes, 8580 р.

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Maison Margiela Replica By the Fireplace, 15 230 р.

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Maison Margiela Replica Beach Walk, 3013 р.

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Estée Lauder

Еще один бренд с внушительной историей и широким ассортиментом. Обратить внимание стоит как на уход за кожей, направленный на замедление возрастных изменений (например, популярную сыворотку Advanced Night Repair), так и на базовую декоративную косметику. Отдельно успейте оценить обновленную парфюмерную линейку в граненых флаконах Luxury Fragrance Collection.

Сыворотка Estée Lauder Advanced Night Repair, 14 527 р.

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Тональный крем Estée Lauder Double Wear, 3322 р.

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Estée Lauder Paradise Moon, 9945 р.

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Glamglow

Если вы не видели маски для лица этого бренда, значит, вас не было в интернете последние 10 лет. Glamglow — классический бренд продуктов для быстрого результата. Выбирайте пестрые баночки под потребности своей кожи.

Маска Glamglow Berryglow, 6230 р.

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Маска Glamglow Supermud, 6230 р.

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Увлажняющий лосьон с эффектом сияния Glamglow Glowstarter, 5149 р.

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Le Labo

Солоноватый и телесный запах композиции Santal 33 вы найдете на парфюмерной полке каждого второго представителя креативной индустрии, независимо от гендера. Но есть в линейке и более классические композиции, а также широкий пул ароматных средств для кожи. Кстати, если поймаете московскую лимитку Benjoin 19 — берите, ее можно купить только в России.

Гель для душа Le Labo Hinoki, 2640 р.

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Le Labo Santal 33, 18 090 р.

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Лосьон для тела Le Labo Rose 31, 7220 р.

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Dior

Описывать косметику люксового гиганта не имеет смысла, но скажем, что купленный заранее блеск для губ Lip Maximizer в качестве подарка сделает вас самым желанным гостем. Личную коллекцию стоит пополнить классическими парфюмерными композициями.

Блеск для губ Dior Lip Maximizer, 3699 р.

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Тени Dior Couleurs Couture, 6249 р.

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Лак для ногтей Dior Nail Glow, 3160 р.

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Guerlain

Сверкающую пудру в шариках — «метеориты» — и в периоды без дефицита коллекционировали. Сейчас она может выступить в роли инвестиционного продукта. Лишними не будут и легендарные ароматы марки.

Пудра Guerlain Meteorites, 6910 р.

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Guerlain Terracotta, 8920 р.

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Футляр для помады Guerlain, 2876 р.

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YSL

Изучите широкую линейку продуктов для губ — здесь найдется достаточно оттенков в комфортных текстурах. Сверхчерную универсальную тушь можно найти и в российских брендах, но футляр с монограммой будет греть душу.

YSL Black Opium, 11 290 р.

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Тушь YSL Noir Radical, 3685 р.

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Помада YSL Rouge Pur Couture, 3060 р.

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Lancôme

Французскому бренду особенно хорошо удаются продукты для тона лица, кремовые помады и туши. Из менее раскрученных товаров стоит попробовать металлические лайнеры.

Тушь Lancôme Hypnose, 3720 р.

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Тональное средство Lancôme Teint Idole, 5270 р.

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Помада Lancôme L’Absolu Rouge, 3829 р.

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Urban Decay

Надеемся, марка вернется в Россию до того, как у вас закончится нюдовая палетка Naked. Особенно если чередовать спокойные макияжи с узорами металлическими подводками и карандашами. Вложиться также стоит в базу для теней Primer Potion — найти ей альтернативу непросто.

Палетка Urban Decay Naked 3 Mini, 4360 р.

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Праймер для век Urban Decay Primer Potion, 2890 р.

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Спрей для закрепления макияжа Urban Decay All Nighter, 1920 р.

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La Roche-Posay

Продукты аптечной марки долгие годы решали кожные проблемы российских потребителей: избавляли от сухости, купировали обострения атопического дерматита, лечили воспаления. Чтобы не стрессировать кожу, лучше иметь запас идеально подходящих кремов и гелей.

Крем-гель La Roche-Posay Effaclar Duo, 1895 р.

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Увлажняющий крем La Roche-Posay Toleriane Sensitive, 1725 р.

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Масло для душа La Roche-Posay Lipikar, 2354 р.

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Matrix

Если ваш уход за волосами сложнее шампуня с бальзамом, в ассортименте Matrix можно найти средства для термозащиты, укладки, ухода за кожей головы и пигментированные продукты для сохранения цвета.

Шампунь глубокой очистки Matrix High Amplify, 1424 р.

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Маска для нейтрализации желтизны Matrix Brass Off, 1710 р.

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Ламеллярная вода Matrix Shine Rinse, 1988 р.

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