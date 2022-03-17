Мировые косметические конгломераты и отдельные марки один за другим покидают российский рынок. Если монобрендовые площадки закрылись стремительно, то косметические сети какое‑то время будут распродавать привычный ассортимент. Рассказываем, к каким бестселлерам стоит присмотреться, пока не поздно.
Clinique
Американский бренд в первую очередь известен благодаря своей косметике для ухода за кожей: простым увлажняющим кремам, классическим лосьонам против несовершенств, нейтральным средствам для тела. Любители «макияжа без макияжа» предлагают обратить внимание и на декоративную линейку бренда, например, универсальные туши на каждый день.
MAC
Бестселлеров среди ассортимента легендарного бренда великое множество. В кейсе почти любого визажиста вы найдете достойное стойкое тональное средство, идеальную матовую помаду Retro Matte (жидкую и кремовую), флюид со светоотражающими частицами и ярким, но натуральным эффектом Strobe Cream и другие позиции MAC.
Tom Ford
Парфюмерия Тома Форда в России имеет армию фанатов. Особенно соотечественники любят тяжелые, дымные, но сладкие композиции, как Tobacco Vanille, и современные переосмысления одеколонов, как Beau de Jour. Обратить внимание стоит и на продукты для макияжа — палетки-четверки и кремовые помады сложных оттенков.
La Mer
С новым курсом роскошный бренд стал еще дороже, но фанаты все равно закупаются косметикой впрок. В корзины интернет-магазинов летят эффективные и красивые бальзамы для губ и обязательно ключевой продукт марки — увлажняющий крем Crème de la Mer.
Kilian
Парфюмерный бренд не так давно условно разделился на две части и заинтересовал еще большую часть аудитории. С одной стороны, женственные ароматы про страсть и секс, с другой — модная парфюмерия с необычными сочетаниями, вдохновленная коктейлями. А еще Kilian выпускает помады с впечатляющими флаконами и запахами.
Jo Malone
Британская парфюмерия Jo Malone — тихая, сдержанная, но нескучная. Наверное, благодаря такой универсальности большинство ароматов бренда уже раскупили. Осталась опция заменить любимый флакон на лосьон для тела с таким же запахом.
Maison Margiela
Ароматы-воспоминания Replica были легкодоступным вариантом заиметь в коллекцию нишевую композицию, не потратив при этом много денег. В магазинах еще осталось немного фестивального духа с нотами марихуаны Music Festival, мрачных пожухших осенних листьев Autumn Vibes, натуралистичного костра By the Fireplace и других ольфакторных историй, по которым мы будем скучать.
Estée Lauder
Еще один бренд с внушительной историей и широким ассортиментом. Обратить внимание стоит как на уход за кожей, направленный на замедление возрастных изменений (например, популярную сыворотку Advanced Night Repair), так и на базовую декоративную косметику. Отдельно успейте оценить обновленную парфюмерную линейку в граненых флаконах Luxury Fragrance Collection.
Сыворотка Estée Lauder Advanced Night Repair, 14 527 р.
Тональный крем Estée Lauder Double Wear, 3322 р.
Сыворотка Estée Lauder Perfectionist Pro Rapid Brightening Treatment Ferment, 10 042 р.
Estée Lauder Bronze Goddess, 7530 р.
Estée Lauder Paradise Moon, 9945 р.
Glamglow
Если вы не видели маски для лица этого бренда, значит, вас не было в интернете последние 10 лет. Glamglow — классический бренд продуктов для быстрого результата. Выбирайте пестрые баночки под потребности своей кожи.
Le Labo
Солоноватый и телесный запах композиции Santal 33 вы найдете на парфюмерной полке каждого второго представителя креативной индустрии, независимо от гендера. Но есть в линейке и более классические композиции, а также широкий пул ароматных средств для кожи. Кстати, если поймаете московскую лимитку Benjoin 19 — берите, ее можно купить только в России.
Dior
Описывать косметику люксового гиганта не имеет смысла, но скажем, что купленный заранее блеск для губ Lip Maximizer в качестве подарка сделает вас самым желанным гостем. Личную коллекцию стоит пополнить классическими парфюмерными композициями.
Guerlain
Сверкающую пудру в шариках — «метеориты» — и в периоды без дефицита коллекционировали. Сейчас она может выступить в роли инвестиционного продукта. Лишними не будут и легендарные ароматы марки.
YSL
Изучите широкую линейку продуктов для губ — здесь найдется достаточно оттенков в комфортных текстурах. Сверхчерную универсальную тушь можно найти и в российских брендах, но футляр с монограммой будет греть душу.
Lancôme
Французскому бренду особенно хорошо удаются продукты для тона лица, кремовые помады и туши. Из менее раскрученных товаров стоит попробовать металлические лайнеры.
Urban Decay
Надеемся, марка вернется в Россию до того, как у вас закончится нюдовая палетка Naked. Особенно если чередовать спокойные макияжи с узорами металлическими подводками и карандашами. Вложиться также стоит в базу для теней Primer Potion — найти ей альтернативу непросто.
Палетка Urban Decay Naked 3 Mini, 4360 р.
Праймер для век Urban Decay Primer Potion, 2890 р.
Жидкая подводка Urban Decay Heavy Metal, 2940 р.
Карандаш для глаз Urban Decay Glide-On 24/7 Eye Pencil, 2830 р.
Спрей для закрепления макияжа Urban Decay All Nighter, 1920 р.
La Roche-Posay
Продукты аптечной марки долгие годы решали кожные проблемы российских потребителей: избавляли от сухости, купировали обострения атопического дерматита, лечили воспаления. Чтобы не стрессировать кожу, лучше иметь запас идеально подходящих кремов и гелей.
Крем-гель La Roche-Posay Effaclar Duo, 1895 р.
Увлажняющий крем La Roche-Posay Toleriane Sensitive, 1725 р.
Средство с ретинолом La Roche-Posay Redermic Retinol, 4229 р.
Солнцезащитный крем La Roche-Posay Anthelios XL, 2478 р.
Масло для душа La Roche-Posay Lipikar, 2354 р.
Matrix
Если ваш уход за волосами сложнее шампуня с бальзамом, в ассортименте Matrix можно найти средства для термозащиты, укладки, ухода за кожей головы и пигментированные продукты для сохранения цвета.