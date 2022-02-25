Новый фотопроект фонда «Второе дыхание» показывает, каким разным может быть проявление силы.

Фотопроект «Лапы в тепле» объединил животных из зеленоградского приюта «Доринвест» и спортсменов из Независимой федерации реслинга. Автор проекта — фонд «Второе дыхание» — хотел показать, что сила проявляется не только на ринге с помощью твердого кулака. Быть сильным — это брать ответственность за тех, кто не может за себя постоять.

В проекте каждый спортсмен снялся с одним из питомцев приюта. «Собачки вели себя по разному: кто‑то нервничал, кто‑то вел себя игриво, но все они, как и мы, переживали, понравимся ли мы друг другу или нет», — делятся рестлеры. Кстати, атлеты пришли в своих сценических костюмах, похожих на образы супергероев. А после съемки один из рестлеров уехал домой с новым питомцем.

Фонд «Второе дыхание» на ежемесячной основе передает волонтерам различных приютов России теплую одежду для работы, а для животных — теплые подстилки в вольеры. Вместо того чтобы отправлять ненужные вещи на мусорный полигон, люди оставляют их в контейнерах «Второго дыхания». Одежда отправляется на склад и сортируется вручную, после чего ее бесплатно отправляют в приюты. Поддержать проект можно пожертвованием.

Константин ЛаПатка с псом Лавриком и Харви Райда с собакой Герой
© Андрей Золотов
Антон Дерябин с псом Ричардом и Рамона с псом Снежком
© Андрей Золотов
Пайпер Свит с собакой Эммой и Смертный Бог Олег Давыдов с псом Алексом
© Андрей Золотов
Королева пауков Мефисто с псом Джеком и Федор Марков с щенком
© Андрей Золотов
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