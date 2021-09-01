Локальные марки, у которых можно найти не только привычные лежанки, подставки для мисок и ошейники, но даже автокресла, закрытые туалеты и вешалки для собачьей одежды.

Hunting Pony

У Hunting Pony традиционная история возникновения: создатели бренда хотели сделать идеальный поводок для своих псов — так родилась собственная марка. Сейчас Hunting Pony предлагает не только поводки, но также ошейники, одежду, лежанки и аксессуары, в том числе для котов. Бренд использует итальянскую натуральную кожу, чешскую высокопрочную фурнитуру, а для текстильных изделий — натуральную шерсть альпака, экологичный хлопок и лен. Диапазон цен — от 1050 до 12 600 р.

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Nebudki

Уральский бренд создает лаконичную мебель для четвероногих. Самый широкий выбор — в разделе подставок для мисок: их делают из натурального дерева (например, массива бука или березы) в нескольких вариантах цветов и с различным количеством выемок. Есть подставки — «барные стойки», подставки в виде столиков и в форме кошачьей головы. А также софы для сна и настенные соты для кошек. Диапазон цен — от 1199 до 9699 р.

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For Pets

Каталог For Pets небольшой, но здесь можно найти все самое необходимое, от базовых предметов типа лежанки, адресника и поводка до необычных типа удобного автокресла, приставной лесенки и обложки для паспорта питомца. Диапазон цен — от 990 до 33 900 р.

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Katacombas

Несмотря на говорящее название, бренд создает предметы не только для котов, но также для всех, кто «летает, плавает, бегает, хрюкает, гавкает и фыркает». У марки есть миски, когтеточки и лежанки, в том числе гамак. Каждому артикулу присвоено интересное название: например, корзинка для сна называется хлебницей, а когтеточка — «шкрабадло». Диапазон цен — от 1000 до 6800 р.

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Staya

Staya представляет себя как streetwear-амуницию для собак. Создатели бренда считают, что экипировка для животных не должна ограничиваться своим утилитарным предназначением и может стать частью имиджа и хозяина собаки. У Staya можно найти все стандартные предметы для псов — адресники, шнурки для адресников, ошейники, поводки и шлейки. Марка позаботилась о разнообразии цветов и принтов, так что приготовьтесь к долгому выбору. Диапазон цен — от 290 до 2690 р.

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Badgers Wood

Специализация Badgers Wood — лежаки со съемными чехлами. Эти чехлы легко стирать, а еще можно приобрести несколько штук и менять по настроению. Дизайн самый разный: есть модели из текстиля с рисунком под натуральный камень, мрамор или венецианский terrazzo, а также из вельвета. Кроме того, в каталоге представлены ортопедические лежаки с эффектом памяти и пледы для путешествий с креплением в автомобиль. Диапазон цен — от 1790 до 4900 р.

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Pettel

Для своих продуктов Pettel использует натуральные материалы — твердые сорта древесины (дуб, ясень) и природные масла для их отделки. Это обеспечивает долговечность товарам бренда. С Pettel работают мастера своего дела — столяры, токари, специалисты по финишной отделке. В каталоге марки, помимо привычных мисок, домиков и лежанок, встречаются неожиданные предметы — например, закрытый туалет для кошек и вешалка для хранения одежды питомца. Диапазон цен — от 2500 до 26 000 р.

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