Розовый кардиган в стиле Jacquemus, сумочка для монет, «рабочая» куртка и другая одежда месяца.
Мы привыкли к туфлям мери-джейн на каблуке или плоском ходу, но ранней весной можно попробовать вариант на тракторной подошве.
Оверсайз-поло из свежей коллаборации Raf Simons с Fred Perry. Очередная ода бельгийского дизайнера молодежным субкультурам.
Канадский ретейлер вновь переосмысляет британскую классику. На этот раз модель «1461» получила укрепленный верх из двух видов кожи.
Сезонное обновление одного из наиболее популярных силуэтов Carhartt WIP — куртки Detroit. Ключевое отличие — легкая конструкция без подкладки.
Яркая рубашка для тех, кто начинает комплектовать летний гардероб заранее.
Эффектная кепка в винтажном стиле. Идеальный компаньон к любимому бомберу или университетской куртке.
Базовая, но нескучная сумка на каждый день. Комбинированный верх выполнен из фирменных вельвета и канваса Carhartt WIP.
Если тренд на стеганые вещи вас не отпускает, присмотритесь к жилетам, а не набившим оскомину курткам и пальто.
Беспроигрышное решение для тех, кто устал от кроссовок, но не готов к формальному стилю.
Дизайнер Инес продолжает создавать для Uniqlo одежду во французском стиле. Кардиган с воротником поло станет идеальной парой для голубых джинсов.
Сумочку для монет можно носить вместе с основной сумкой или брать с собой на танцы.
Облегающий вязаный топ в рубчик выигрывает за счет насыщенного бирюзового цвета.
Благодаря сдержанному дизайну и небольшому резиновому каблуку пара может стать практичным вариантом на каждый день.
Яркий кардиган для тех, кто устал от однотонного трикотажа.
В этом сезоне будет много аллюзий на Jacquemus. Благодаря массмаркету можно проверить себя на смелость за небольшие деньги.
Кроксы стали еще удобнее: бренд придумал модель с перфорированным верхом для воздухопроницаемости и мягкой полимерной стелькой для амортизации.
Саб-бренд Billionaire Boys Club вновь интерпретирует классические рабочие ботинки.
Свежая интерпретация классики мужского гардероба и стиля милитари — полевой куртки M65.