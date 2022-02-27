Розовый кардиган в стиле Jacquemus, сумочка для монет, «рабочая» куртка и другая одежда месяца.

Туфли & Other Stories

Мы привыкли к туфлям мери-джейн на каблуке или плоском ходу, но ранней весной можно попробовать вариант на тракторной подошве.

Цена 10 990 р.
Поло Fred Perry x Raf Simons

Оверсайз-поло из свежей коллаборации Raf Simons с Fred Perry. Очередная ода бельгийского дизайнера молодежным субкультурам.

Цена 16 990 р.
Брюки COS

Изящные шерстяные брюки свободного кроя.

Цена 9990 р.
Ботинки Dr. Martens x Haven

Канадский ретейлер вновь переосмысляет британскую классику. На этот раз модель «1461» получила укрепленный верх из двух видов кожи.

Цена 29 000 р.
Куртка Carhartt WIP

Сезонное обновление одного из наиболее популярных силуэтов Carhartt WIP — куртки Detroit. Ключевое отличие — легкая конструкция без подкладки.

Цена 19 855 р.
Рубашка Stüssy

Яркая рубашка для тех, кто начинает комплектовать летний гардероб заранее.

Цена 11 000 р.
Кепка Stüssy

Эффектная кепка в винтажном стиле. Идеальный компаньон к любимому бомберу или университетской куртке.

Цена 4900 р.
Сумка Carhartt WIP

Базовая, но нескучная сумка на каждый день. Комбинированный верх выполнен из фирменных вельвета и канваса Carhartt WIP.

Цена 8455 р.
Жилет Studio 29

Если тренд на стеганые вещи вас не отпускает, присмотритесь к жилетам, а не набившим оскомину курткам и пальто.

Цена 7900 р.
Ботинки Yogi

Беспроигрышное решение для тех, кто устал от кроссовок, но не готов к формальному стилю.

Цена 15 105 р.
Кардиган Uniqlo х Ines de La Fressange

Дизайнер Инес продолжает создавать для Uniqlo одежду во французском стиле. Кардиган с воротником поло станет идеальной парой для голубых джинсов.

Цена 3999 р.
Куртка Guess

Джинсовка со сплошным принтом приблизит ощущение лета.

Цена 22 500 р.
Сумка Arket

Сумочку для монет можно носить вместе с основной сумкой или брать с собой на танцы.

Цена 2900 р.
Платье Bershka

Для поклонниц Мэдди из сериала «Эйфория».

Цена 3599 р.
Топ Lime

Облегающий вязаный топ в рубчик выигрывает за счет насыщенного бирюзового цвета.

Цена 2599 р.
Ботильоны COS

Благодаря сдержанному дизайну и небольшому резиновому каблуку пара может стать практичным вариантом на каждый день.

Цена 18 990 р.
Кардиган Pop Trading Company

Яркий кардиган для тех, кто устал от однотонного трикотажа.

Цена 14 600 р.
Платье Reserved

Благодаря «поясу» из горизонтальной вязки платье красиво садится.

Цена 3999 р.
Кардиган Reserved

В этом сезоне будет много аллюзий на Jacquemus. Благодаря массмаркету можно проверить себя на смелость за небольшие деньги.

Цена 2199 р.
Сабо Crocs

Кроксы стали еще удобнее: бренд придумал модель с перфорированным верхом для воздухопроницаемости и мягкой полимерной стелькой для амортизации.

Цена 5799 р.
Ботинки Timberland x Bee Line

Саб-бренд Billionaire Boys Club вновь интерпретирует классические рабочие ботинки.

Цена £220
Сумка Pull & Bear

Сумки под винтаж продолжают набирать популярность в сезоне SS22.

Цена 1999 р.
Куртка Aspesi

Свежая интерпретация классики мужского гардероба и стиля милитари — полевой куртки M65.

Цена £495