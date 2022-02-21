Дженнифер Лопес, Кейт Мосс, Синди Кроуфорд и другие звезды, чей стиль вызывал интерес в 90-е и продолжает быть в центре внимания в 2020-е.

Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека — главное воссоединение прошлого года. И очень эффективное: на примере Канье Уэста и Джулии Фокс мы знаем, как хорошо работают любовные отношения с точки зрения пиара. Роман стал отличной «подпиткой» для других активностей Дженнифер: она сыграла главную роль в новом фильме, активно снимается для брендов и журналов, а также не забывает про музыкальную карьеру. Ну а мы вспоминаем ее расслабленные луки из 90-х: с элементами спортивного стиля, минимумом макияжа и естественной укладкой. Хотя иногда хочется побыть роскошной Джен из 2022-го — с идеальными смоки и в блестящем кэтсьюте.

Кейт Мосс

Чтобы ваши луки выглядели актуально спустя 10, 20, 30 лет, а вы не краснели за свои архивные фото, придерживайтесь одной стилистической направленности — как это делает Кейт Мосс. Все знают, что главные ДНК ее гардероба — пальто, косухи, джинсы и ковбойские сапоги. Поэтому луки модели что в 90-х, что сейчас выглядят свежо и при этом самобытно.

Виктория и Дэвид Бекхэм

Другой секрет всегда выглядеть остро — выбирать классику. Вдоволь наэкспериментировавшись со стилем в 90-е и нулевые, чета Бекхэм обратилась к истокам. Теперь Виктория выходит в свет в брючных костюмах по фигуре, хрустящих белых рубашках, прямых джинсах и лодочках. А Дэвид вторит ей теми же классическими джинсами, джемперами приглушенных оттенков, драповыми пальто и ботинками.

Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд снова появилась на модных радарах в том числе благодаря модельной карьере своей дочки Кайи Гербер. Но фактор личного имиджа Синди тоже исключать не стоит: супермодель на своем примере показывает, что идеальные синие джинсы, аккуратные жакеты, джемперы с V-образным вырезом и белые кеды всегда выглядят актуально.

Сара Джессика Паркер

Выход сериала «И просто так», который стал продолжением «Секса в большом городе», логичным образом вернул в наше инфополе главных героинь киноленты (за исключением Саманты, которой не было в эпизодах из‑за отказа Ким Кэтролл сниматься). И вот мы снова обсуждаем сложные луки Кэрри, идеально выверенные образы Шарлотты и экспериментаторский имидж Миранды. Но первой, как всегда, досталось больше всего пересуд. Причем как положительных, особенно когда речь шла об иконических вещах вроде юбки пачки, туфель Manolo Blahnik, свадебного платья или сумки багета Fendi. Так и отрицательных: художников по костюмам Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго обвиняли в устаревших приемах и не соответствующему возрасту героинь выбору вещей. Несмотря на все это, нам все равно хочется следить за выходами Сары Джессики Паркер, стиль которой имеет очень много общего с ее героиней.

Хоакин Феникс

Хоакин Феникс — еще один хороший пример того, каким удачным может быть выбор в пользу классического стиля. Актер носит преимущественно черный цвет: если речь об уличных луках, то это темные джинсы и худи, а если об официальных выходах, то брючные костюмы. Кстати, Хоакин — один из немногих селебрити, кто практикует ответственное потребление не только на словах: в 2020 году он носил один и тот же костюм Stella McCartney на всех церемониях сезона награждений.