Кажется, слежку за романами звезд можно сравнить с чем‑то вроде сериалов, только еще притягательнее, ведь их отношения развиваются прямо у нас на глазах. А если речь идет о парах с ярким стилем, то тем еще интереснее наблюдать за совместными выходами. «Афиша Daily» собрала селебрити, за которым модное сообщество следит прямо сейчас.

Зои Кравиц и Ченнинг Татум

В январе 2021-го Зои развелась со своим мужем Карлом Глусманом (выходы их пары, кстати, тоже всегда обсуждались модной общественностью). А в августе появились первые стритстайл-снимки актрисы с Ченнингом Татумом: Зои познакомилась с ним на съемках собственного режиссерского проекта «Остров кисок». Пара пока не объявляла официально о своих отношениях, хотя актеры регулярно появляются вместе в Нью-Йорке и даже пришли на Met Gala — правда, позировали фотографам по отдельности. Зои Кравиц не изменяет своему традиционному расслабленному стилю и подтянула за собой бойфренда, который ходит теперь в оверсайз-футболках, широких джинсах и кедах.

Подробности по теме Как одеться в стиле Зои Кравиц из «High Fidelity» Как одеться в стиле Зои Кравиц из «High Fidelity»

Меган Фокс и Колсон Бейкер

Меган Фокс и Колсон Бейкер познакомились на съемочной площадке фильма «Полночь на злаковом поле». Меган тогда была замужем за актером Брайаном Остином Грином, но затем стала встречаться с Колсоном. Актриса даже сделала татуировку, посвященную бойфренду, — это надпись «el pistolero», что по-испански означает «бандит». Помимо нового возлюбленного, Меган обзавелась новым стилистом Мейв Рейли, которая также отвечает за луки Хейли Бибер. Образы актрисы стали заметно свежее, хотя за гардеробом ее бойфренда наблюдать все равно интереснее: чего стоит смокинг с брюками клеш и ботинки с тупым мысом на фото выше.

Говорят, роман Наталии Дайер и Чарли Хитона начался в октябре 2016 года, когда стартовали съемки 2-го сезона сериала «Очень странные дела», где актеры как раз играют влюбленную пару. Как бы то ни было, пара давно не скрывает своих отношений и регулярно появляется вместе на публике, а также на стритстайл-снимках папарацци. У Дайер и Хитона расслабленный стиль, идеальный для города: свободные рубашки, кепки и жакеты летом и объемные драповые пальто — зимой.

Руни Мара и Хоакин Феникс

Хоакин и Руни познакомились в 2012 году на съемках фантастической драмы «Она», где сыграли бывших супругов. Но их роман начался после совместной работы над фильмом «Мария Магдалина» в 2016-м. Пара долго скрывала свои отношения, так как оба актера не ведут публичную жизнь — у них нет даже страниц в инстаграме. Официально о романе стало известно во время тура Феникса по кинопремиям после съемок в «Джокере». Руни и Хоакин всегда выглядят очень органично: на красных дорожках придерживаются черно-белой палитры, а в жизни отдают предпочтение простым лукам из худи, брюк и кед.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

Еще одна пара после Меган и Колсона, где она дива, а он рок-звезда. О романе Кортни Кардашьян с барабанщиком группы Blink-182 стало известно в 2021-м. Кортни и Трэвис знакомы давно, но только в этом году их отношения переросли в нечто большее. Трэвис максимально соответствует стилю панк-рокера — татуировки, куртки-косухи и мерч музыкальных групп. Его возлюбленная не отстает и носит кожаные брюки, латексные топы и грубые ботинки.

Кайя Гербер и Джейкоб Элорди

Впервые о романе Кайи Гербер и Джейкоба Элорди заговорили еще в сентябре 2020-го: папарацци не раз ловили пару на свиданиях. Но только в этом году возлюбленные подтвердили свой роман. Каждый выход дочери Синди Кроуфорд и звезды «Эйфории» — пособие по тому, как выглядеть стильно, но при этом просто. Кайя обожает кроп-топы, платья миди, большие пиджаки, трикотажные жилетки, прямые джинсы и кеды. А Джейкоб — уютные флиски, спортивные лонгсливы, гавайские рубашки, потертые бейсболки и теннисные кеды.

Дуа Липа и Анвар Хадид